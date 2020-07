Kesä jatkuu ja kaikki kohteet on jo koluttu? Kokosimme seitsemän vinkkiä, jotka kannattaa kokea lasten kanssa

Kesä-Suomi on täynnä hienoja kulttuurikohteita, jotka on kuin räätälöity lapsiperheille.

Suomen Joutsen on entinen kauppalaiva, joka hankittiin laivaston koululaivaksi ennen viime sotia. Linus Hoffman/Yle

Suomen Joutsen

Aurajoessa kelluu Suomen ehkä tärkein käyntikortti 1930-luvulta. Purjelaiva Suomen Joutsen teki kotimaataan tunnetuksi valtameripurjehduksillaan, joilla vahvistettiin Suomen ulkopoliittisia suhteita ennen toista maailmansotaa. Parhaimmillaan aluksen mukana kulki suomalaisten teollisuustuotteiden vientinäyttely. Aluksen matkoja seurattiin herkeämättä kotimaan lehdistössä. Ranskassa valmistettu fregatti ostettiin Suomeen koululaivaksi Saksasta vuonna 1930. Aurajokeen se sijoitettiin pysyvästi 1960-luvun alussa. Suomen Joutsen on hieno esimerkki takavuosien kestävästä matkailusta ja maabrändäyksestä.

Forum Marinum / Linnankatu 72, Turku (avoinna joka päivä klo 10–18)

Puluboi ei osaa sanoa ärrää. Pette Rissanen

Puluboi

Kesäteatteriesityksiä on joutunut tänä vuonna etsimään kissojen ja koirien kanssa. Suurin osa Suomen sadoista ryhmistä ehti perua näytökset tältä kesältä koronaepidemian takia, mutta ainakaan Varsinais-Suomessa ei tarvitse lähteä merta edemmäs kalaan. Näyttelijä Valtteri Haliseva hyppää Puluboin rooliin Kuusiston linnanraunioiden musiikkikesäteatterissa Kaarinassa. Puluboi on pulu, joka ei suostu lausumaan R-kirjainta. Hahmo perustuu lastenkirjailija Veera Salmen Puluboin ja Ponin kirjoihin. Mikä parasta: samalla voi tutustua siihen, miten Suomen katolinen ylimystö asui ennen uskonpuhdistusta. Kuusiston linnanrauniot olivat keskiajalla piispan palatsi.

Kuusiston linnanrauniot / Linnanrauniontie 633, Kaarina (Sankari puluboi 13.8. lähtien)

Haltiassa voi lähteä liito-oravan matkaan. Mika Huisman

Haltia

Kansallispuistot ovat tänä vuonna kuumaa valuuttaa, ja Kolin kauneimmalle kuvauspaikalle pitää jonottaa selfietä varten. Ruuhkista ei taida päästä eroon myöskään Espoossa sijaitsevassa Haltiassa. Sitä markkinoidaan koko perheen elämyksellisenä luontokohteena, ja sitä Haltia varmasti on. Tänä kesänä parrasvaloihin on nostettu Leevi-liito-orava, jonka matkaan sekä lapset että aikuiset voivat lähteä. Opastetulla kierroksella pääsee tutustumaan liito-oravan öiseen elämään ja naapureihin. Kierroksen nimi on hämmentävästi “Yöni liito-oravana”, mutta ei hätää. Kierrokselle lähdetään klo 10.30. Haltiassa voi ihmetellä myös suomalaista nykyarkkitehtuuria. Kalevalaisen taruston inspiroiman rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Rainer Mahlamäki.

Haltia / Nuuksiontie 84, Espoo

Tampereella sijaitsee maailman ainoa muumimuseo. Jari Kuusenaho / Tampereen taidemuseo

Muumimuseo

Muumien ystäville ympäri maailmaa ei varmaan ole jäänyt epäselväksi, että meri oli tärkeä inspiraation lähde Tove Janssonille. Muumipeikkojen luoja vietti lähes 30 kesää karulla Klovharun luodolla Pellingissä elämänkumppaninsa Tuulikki Pietilän kanssa. Merelliset kokemukset ankarissa oloissa siirtyivät muumikirjoihin. Maailman ainoa muumimuseo on kuitenkin Tampereella. Sen vaihtuva näyttely esittelee tänä kesänä Janssonin merisuhdetta. Muumitarinoista käy ilmi, miten kunnioittavasti Janssonin luomat hahmot suhtautuivat luontoon. Aihetta on myös juhlaan. Ensimmäisestä muumitarinan julkaisusta tulee kuluneeksi 75 vuotta.

Muumimuseo / Tampere-talo, Yliopistonkatu 55 (avoinna ti–su klo 10–17)

Speden brittiläinen avoauto pääsi vitriiniin. Mobilia

Mobilia

Autot ovat näyttäneet jo vuosia samalta, mutta ennen oli toisin. Auto- ja tiemuseo Mobilia Kangasalla on hyvä muistutus siitä, miten muotoilulla pyrittiin takavuosina erottumaan kilpailijoista automarkkinoilla. Tänä kesänä museo on nostanut esiin brittihelmet. Mallit ovat tulleet tutuiksi lukuisista elokuvista, takavuosien tv-sarjoista ja tosielämästä. Näyttelyssä on mukana muun muassa hovien suosima Daimler DS420. Englannin kuningatar Elisabetin äiti tykkäsi liikkua sellaisella. Sama malli pitäisi löytyä myös Tanskan ja Ruotsin kuninkaallisten autotallista. Eikä tästä näyttelystä selviä ilman Spedeä. Esillä on Uuno Turhapuro -elokuvilla kansansuosioon nousseen elokuvaohjaajan kunnostettu, brittiläinen MGA-avoauto. Sitä käytettiin Risto Jarvan elokuvassa X-Paroni (1964). Spedellä oli siinä päärooli.

Mobilia / Kustaa Kolmannen tie 75, Kangasala (avoinna 10–18, 15.8. lähtien 10–16)

Näistä ovista kannattaa käydä. Riisa on Kuopion helmi. Toni Pitkänen / Yle

Riisa

Televisiossa on pyörinyt sarja, jossa brittiläinen näyttelijä Joanna Lumley kulkee Silkkitietä. Muinainen kauppareitti kulki Aasian halki Kiinasta Lähi-itään ja Eurooppaan. Lumley vierailee palatseissa, joissa on yhä nähtävissä satojen vuosien takaista loistoa, bling-blingiä, jolla merkittävät hallitsijat ja kauppiaat halusivat näyttää asemansa. Lähes saman kokemuksen voi hankkia pienoiskoossa Suomen ortodoksisessa kirkkomuseossa Riisassa. Kuopiossa sijaitsevan kohteen perusnäyttely on häikäisevä. Se on sekoitus bysanttilaista perinnettä ja karjalais-ortodoksista uskonnollisuutta. Riisa on helmi.

Riisa / Karjalankatu 1, Kuopio (avoinna ti–la klo 12–16, 8.8. jälkeen rajoitetummin)

Jos revontulet jäivät joskus näkemättä, asian voi korjata Arktikumissa. Vesa Vaarama / Yle

Arktikum

Lappiin saapuu vuosittain koko joukko turisteja, jotka olisivat valmiita maksamaan revontulista melkein mitä tahansa. Aina ne eivät näyttäydy sesonkiaikana. Rovaniemellä ongelma on ratkaistu. Tiedekeskus ja museo Arktikumissa voi heittäytyä selälleen lattialle ihailemaan revontulia. Kyse on animaatiosta, jossa kerrotaan revontuliin liittyvistä uskomuksista. Saamelaistarun mukaan revontulet syntyvät, kun kettu juoksee tunturissa ja sinkoaa hännällään kipinöitä taivaalle. Helteellä Arktikum on lyömätön paikka. Siellä on jäähuone, jossa voi ihmetellä esimerkiksi lumihiutaleen syntyä.

Arktikum / Pohjoisranta 4, Rovaniemi (avoinna ti–pe klo 10–17, la–su 10–16)