Iran valmisti kopion USA:n lentotukialuksesta – harjoittelee ehkä sotaa varten

Iranin rannikolle on rakennettu lähes oikeankokoinen kopio Yhdysvaltain laivaston Nimitz-luokan lentotukialuksesta. Alus on tuotu Persianlahden kapeimpaan kohtaan, Hormuzin salmeen.

Laiva näkyy selvästi satelliittikuvissa.

Iran on usein uhannut, että jos sen öljykuljetuksia häiritään tai siihen muuten kohdistuu vakava uhka, maa sulkee laivaliikenteen Hormuzinsalmessa, jonka kautta kulkee yli viidennes koko maailman öljyrahdista.

Iran ei ole kertonut, miksi laivan jäljennös on tehty. On oletettavaa, että sen asevoimien erikoisjoukko, Tasavaltalaiskaarti harjoittelee hyökkäyksiä laivaa vastaan.

Yhdysvaltain 5. laivasto käyttää useimmiten juuri Nimitz-luokan aluksia partiointiin Persianlahdella. Tällä hetkellä alueella liikkuu juuri USS Nimitz, jonka lähiaikoina luultavasti korvaa samaan alustyyppin kuuluva USS Dwight D. Eisenhower.

Iranin kopioalus on näiden sotalaivojen muotoinen, mutta pienempi. Oikeiden laivojen pituus on yli 300 metriä. Iranin kopioalus on noin 200-metrinen.

Iranilaislaivan kannelle on tehty 16 hävittäjäkoneen mallia.

Iran rakensi myös vuonna 2015 lentotukialuksen mallin rannikolleen. Tasavaltalaiskaarti käytti sitä harjoitusmaalinaan "Suuri profeetta 9" -sotaharjoituksessa. Kaartin partioveneet ampuivat sitä konekivääreillä ja raketeilla. Lopulta laiva tuhottiin merimaaliohjuksilla.

– Emme osaa sanoa, mitä Iran toivoo saavuttavansa rakentamalla laivankopion, tai millaista mitä taktista hyötyä se saisi harjoittelemalla hyökkäyksiä kopiolaivaa vastaan. Olemme varmoja, että merivoimamme kykenevät puolustautumaan millaista merellistä uhkaa vastaan tahansa, sanoo 5. laivaston tiedottaja Rebecca Rebarich.

