Suomalaiset juoksevat taas ämpäreiden perässä – tällä kertaa hyvän marjakesän takia

Ämpäreiden ja marjastustarvikkeiden kysyntä on ollut niin suurta, että tuotteet ovat paikoin loppuneet kaupoista kesken.

Poikkeuksellisen hyvä marjakesä on aiheuttanut kuhinaa kauppojen ämpäriosastoilla. Ämpäreiden lisäksi myös muiden marjastustarvikkeiden, kuten poimureiden, pakasterasioiden ja pakastimien myynti on kasvanut merkittävästi ympäri Suomen.

Yllättävä suosion kasvu on aiheuttanut joissain kaupoissa myös tyhjänä notkuvia ämpärihyllyjä.

– Suosiota ei aina osaa ennakoida, ja ämpärit joissain Tokmannin myymälöissä saattaneet loppua kesken, Tokmannin kaupallinen johtaja Matti Korhonen kertoo.

Marjastustarvikkeiden suosion kasvuun on kuitenkin reagoitu kaupassa nopeasti ja tavarantoimittajilta on tilattu lisää tuotteita tarpeen mukaan. Valikoimaa on pitänyt täydentää aktiivisesti, jotta kysyntä ja tarjonta olisivat tasapainossa.

Marjastustarvikkeiden kasvava menekki on yllättänyt useat muutkin kauppaketjut, kuten Keskon, S-ryhmän, sekä Motonetin. Esimerkiksi Kajaanin K-Citymarketin tavaratalopäällikkö Maarit Idström kertoo, että ämpäreiden ja muiden marjastustarvikkeiden suosio on niin suurta, että lisätilauksia tehdään päivittäin.

Tänä vuonna kesälomia vietetään enemmän kotimaassa kuin yleensä ja ulkomaiden sijaan matkustetaan kesämökeille. Mökkiolosuhteissa ämpäreille on tarvetta.

– Ämpäreitä käytetään marjastuksen ja sienestyksen ohella myös saunomiseen ja vedenkantoon, S-ryhmän valikoimapäällikkö Jani Vilo toteaa.

Vaikka ämpäreille on riittänyt kysyntää S-ryhmässä, tuotteita on ollut Vilon mukaan hyvin saatavilla marjastajien tarpeisiin.

Yhden Suomen tunnetuimman ämpärinvalmistaja Orthex Groupin toimitusjohtaja Alexander Rosenlew arvelee myös, että poikkeusoloilla on ämpäreiden suosioon suuri vaikutus.

Rosenlewin mukaan ennen kesää tehdyt ennusteet myynnin suhteen olivat paljon matalammalla kuin mitä se todellisuudessa on ollut. Rosenlew kertoo, että tuotanto käy tällä hetkellä kovalla sykkeellä.

– Edelliseen vuoteen verrattuna myynti on karkeasti arvioituna kasvanut kesäkuukausina noin 10–15 prosenttia.

Rosenlew uskoo, että myynti tulee vielä kiihtymään, kun marjat ja sienet kypsyvät.

