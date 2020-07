Onko kuluttajien luottamus talouteen toipunut turhan nopeasti? Kysyimme asiantuntijalta

Eläkevakuutusyhtiö Elon pääekonomisti Tiina Helenius, mikä on elvyttänyt kuluttajien luottamusta (siirryt toiseen palveluun) talouteen?

– Luulen, että osittain on kysymys siitä, että kesäkuun lopulla ja heinäkuun alussa oli vähän parempia uutisia tästä koronatilanteesta Suomessa ja Euroopassa. Erityisesti Suomessa on saatu tämä tilanne hallintaan ja se on varmasti heijastunut [vastauksiin].

Onko kuluttajien näkemyksissä vähän liikaakin optimismia?

– Sanoisin, että tilanne on nyt hyvin herkkä koronaviruksen mahdolliselle toiselle aallolle. Seuraan vähän huolestuneena Keski-Euroopan tilannetta ja siellä todettuja uusia tartuntapiikkejä. Keski-Euroopan tilanne heijastuu helposti myös Suomeen. Paljon riippuu siitä, tuleeko uusia rajoitustoimia, joita on nyt nähty esimerkiksi Espanjassa.

Mikä saa ihmiset harkitsemaan nyt isojakin ostoksia, kuten auton hankkimista?

– Siinä saattaa olla patoutunutta kysyntää, joka nyt purkautuu, kun koronaviruksen tilanne näyttää vähän valoisammalta Suomessa.

