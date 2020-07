HUSin apulaisylilääkäri varoittaa koronan toisesta aallosta: "Kasvomaski ilman muuta käyttöön"

Suomessa puretaan tällä viikolla viimeisiä jäljellä olevia koronarajoituksia. Vaikka moni toivottaa purkutoimet tervetulleiksi, yhteiskunnan avautuminen aiheuttaa huolta koronan mahdollisesta toisesta aallosta.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen pitää koronan toisen aallon iskemistä Suomeen näillä näkymin todennäköisenä, jos varotoimenpiteitä ei noudateta.

Suomessa koronarajoituksia on purettu kesän mittaan asteittain. Ensi viikonloppuna hallituksen on tarkoitus luopua viimeisistä merkittävistä rajoituksesta, ja sallia yli 500 henkilön tilaisuudet sisä- ja ulkotiloissa tietyin erityisjärjestelyin. Samalla luovutaan etätyösuosituksesta.

Ruotsalainen kuitenkin katsoo, että rajoituksia puretaan liian nopeasti. Vaikka aluksi rajoituksia purettiin Ruotsalaisen mukaan hallitusti, elokuussa tapahtuu liian monta purkutoimenpidettä samaan aikaan.

– Me palataan nyt samaan tilanteeseen kuin ennen pandemiaa, eli ihmisiä on yhtä paljon liikkeellä kuin helmikuussa, ja se on riski, koska pandemia ei ole vielä ohi, Ruotsalainen totesi A-studiossa maanantaina.

“Ollaan tuudittauduttu siihen, että hyvä tilanne jatkuu”

Tautimäärät ovat Suomessa olleet kesän aikana rajoitustoimien myötä hyvällä mallilla. Ruotsalainen kuitenkin varoittaa, että rajoitusten purkaminen liian nopeasti saattaa johtaa tautitapausten hallitsemattomaan kasvuun.

– Meillä on ollut kesän aikana erinomaisen rauhallinen tilanne ja ehkä tässä ollaan tuudittauduttu siihen, että se hyvä tilanne jatkuu. Mutta kuten sanoin niin pandemia ei ole ohi ja tämä näkyy nyt maailmanlaajuisesti tautitapausten nousussa, Ruotsalainen toteaa.

Ruotsalainen huomauttaa, että vaikka maailmalla pahimmat tartuntapesäkkeet ovat Yhdysvaltojen ja Brasilian kaltaisissa maissa, purkutoimien myötä tautitapaukset ovat lähteneet nousuun myös maissa, joissa epidemia on hoidettu hyvin. Tälläisiä maita ovat esimerkiksi Hongkong, Etelä-Korea ja Singapore.

Tautitapausten määrä voi nopeasti lähteä käsistä ja muodostaa ison epidemiauhan väestölle. Ruotsalainen muistuttaa, että HUS-alueella helmikuun lopun noin kuusitoista tautitapausta per viikko nousi nopeasti maaliskuun aikana kuutensataan viikottaiseen tautitapaukseen.

Kansallinen suositus kasvomaskien käytölle

Mikäli tautitapaukset alkavat kasvaa hallitsemattomasti, Suomi saattaa joutua ottamaan rajoitustoimenpiteitä uudelleen käyttöön. Samalla tulee miettiä, että mitä kevään aikana on opittu.

Koronan toisen aallon torjumiseksi Ruotsalainen peräänkuuluttaa kansallista suositusta kasvomaskien käytölle. Viranomaiset ovat tähän mennessä suositelleet käsihygieniaa ja kahden metrin turvavälejä. Ruotsalainen kuitenkin katsoo, etteivät nämä varotoimet ole yksinään riittäviä.

– Peräänkuulutan maskisuositusta, jotta väestölle tulee ymmärrys siitä, että tauti leviää myös hengitysteitse yskiessä, puhuessa ja aivastaessa. Silloin kun turvavälejä ei voida pitää, niin kasvomaski ilman muuta käyttöön, Ruotsalainen toteaa.

Kasvomaskin käyttö olisi Ruotsalaisen mukaan paikallaan erityisesti julkisissa kulkuneuvoissa.