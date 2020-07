Eurooppaan on syntymässä uusia koronapesäkkeitä – Näin korona leviää eri puolilla mannerta, katso tilannekuva grafiikoista

Belgiassa ja Espanjassa on otettu käyttöön uusia koronarajoituksia.

Euroopassa koronavirus leviää tällä hetkellä erityisesti Balkanilla ja myös esimerkiksi Belgiassa. Kaikkiaan Euroopassa on todettu yli 3,3 miljoonaa koronavirustartuntaa, käy ilmi Johns Hopkins -yliopiston tilastoista.

Belgiassa tartuntojen määrä nousee nopeasti

Belgiassa tartuntojen määrä on noussut Euroopan mittakaavassa hyvin nopeasti. Kuluneen viikon aikana keskimäärin 279 ihmistä on saanut päivittäin tartunnan. Edellisenä viikkona vastaava luku oli 163 tartuntaa päivittäin.

Belgiassa astuu keskiviikkona voimaan kokoontumisrajoituksia, joiden mukaan ihmiset saavat tavata vain viisi heidän perheensä ulkopuolista henkilöä, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun).

Samalla rajoitetaan myös julkisissa tiloissa kokoontumista. Sisätiloissa saa jatkossa kokoontua 100 ihmistä ja ulkotiloissa 200 – molempia rajoitettiin puoleen aiemmasta, kertoo BBC.

Uutistoimisto Reutersin mukaan rajoituksilla halutaan välttää koko maata koskevat ankarat liikkumisrajoitukset.

Kääpiövaltio Luxemburgissa arviolta sata uutta tartuntaa päivittäin

Belgian, Ranskan ja Saksan ympäröimässä pikkuvaltiossa Luxemburgissa korona on levinnyt kiivaasti kesäkuun lopulta alkaen. Uusia tartuntoja todetaan noin sadan kappaleen päivävauhtia.

Edellisviikolla Luxemburgissa todettiin lähes 700 uutta koronatartuntaa. Luku on melkoinen, sillä maassa on noin 600 000 asukasta.

Saksassa pelätään mahdollista toista aaltoa

Saksan terveysviranomainen Robert Koch -instituutti pitää maan nykyistä koronatilannetta huolestuttavana. Instituutin johtaja Lothar Wieler arvioi tiistaina, että tartuntamäärän nousu johtuu ihmisten piittaamattomuudesta.

Uutistoimisto Reutersin mukaan reilun viikon aikavälillä maassa on rekisteröity päivittäin noin 550 uutta tartuntatapausta. Kesäkuun alkupuolella vastaava luku oli arviolta 350.

Kesälomakausi on herättänyt maassa spekulaatioita siitä, että matkakohteista palaavat turistit saattaisivat kasvattaa riskiä toiselle korona-aallolle maassa.

Madridissa kiristetään jälleen koronasääntöjä – maskipakko kaikkialla julkisilla paikoilla

Espanjan pääkaupungissa Madridissa on tiukennettu koronasääntöjä. Kaupungissa on käytettävä kasvomaskeja kaikkialla julkisilla paikoilla. Baarien on suljettava ovensa viimeistään kello yhdeltä aamuyöllä, ja ravintoloiden terasseilla saa oleskella korkeintaan kymmenen ihmistä. Suositus koskee myös yksityisasuntoja. Koronatartuntojen seuraamista Madridin lentoasemalla tehostetaan.

Espanjan pääministerin Pedro Sanchezin mukaan viruksen maantieteellinen esiintyvyys on painottunut tällä hetkellä epätasaisesti. Jopa kaksi kolmannesta uusista tartunnoista on rekisteröity maan koillisosan Aragoniassa ja Kataloniassa. Näillä alueilla viranomaiset ovat kehottaneet ihmiset pysymään kotonaan, myös suurkaupunki Barcelonassa.

Sanchezin mukaan esimerkiksi brittituristien suosimille Baleaareille, Kanariansaarille, Andalusiaan ja Valencian seudulle on edelleen turvallista matkustaa.

Britannian päätös asettaa kaikki Espanjasta palaavat turistit kahden viikon karanteeniin on kipeä Espanjan taloudelle, sillä turismi kattaa arviolta 12 prosenttia maan bruttokansantuotteesta.

Myös Belgia ja Saksa ovat kehottaneet kansalaisiaan välttämään matkustamista muun muassa Aragoniaan.

Korona on levinnyt Balkanilla heinäkuussa ripeästi

Pandemia on edennyt heinäkuussa myös Balkanilla. Esimerkiksi Kosovossa on viikon aikana kirjattu reilut 1 500 uutta koronatartuntaa ja 46 uutta kuolemaa, käy ilmi koronapandemiaa seuraavan Johns Hopkins -yliopiston seurannasta (siirryt toiseen palveluun).

Kaikkiaan tartuntoja on reilut 7 400, ja niistä valtaosa on kirjattu kuluneen kuukauden aikana.

Uutistoimisto AP:n mukaan maanantaina Pristinassa sadat ravintolan omistajat ja työntekijät protestoivat Kosovon hallinnon toimimattomuutta koronakriisin hoidossa. He sulkivat ravintolansa ja heittivät niiden avaimet kohti hallintorakennusta.

Virus näyttää siirtyneen voimalla heinäkuussa myös Montenegroon, jossa on kuluneen kuukauden aikana kirjattu suurin osa maan koronatartunnoista. Vauhti näyttää kiihtyvän, sillä uusia tartuntoja kirjattiin viikon aikana yli 700, kun kaikkiaan tartuntoja on noin 2 900, Johns Hopkins -yliopiston seuranta kertoo. (siirryt toiseen palveluun)

Myös Serbiassa koronatilanne on pahentumassa. Sunnuntaina kirjattiin ennätykselliset 467 uutta koronatartuntaa vuorokaudessa, mikä on suurin luku sitten pandemian alkamisen, kertoo uutistoimisto AP.

Kuluneen kuukauden aikana on kirjattu Johns Hopkins -yliopiston seurantaan (siirryt toiseen palveluun) noin 10 300 uutta tartuntaa ja 276 kuolemantapausta, mikä on noin puolet kaikista Serbiassa koronaan kuolleista. Kaikkiaan koronatartunnan on saanut seurannan mukaan reilut 24 100 ihmistä.

Skandinaviassa on havaittavissa laskua sairastuneiden määrissä.

Muihin Pohjoismaihin verrattuna Ruotsin koronaluvut ovat olleet viime kuukaudet omassa sarjassaan. Tilanne on kuitenkin helpottanut kesäkuun lopulta lähtien.

Norja purkaa rajoituksia Ruotsista matkustaville

Norja on purkanut rajoituksia Ruotsin rajallaan. Norjaan saa matkustaa Ruotsista ilman karanteenia seitsemästä eri läänistä. Puolestaan viime viikonloppuna Charlottenbergin rajakaupungissa tuhannet norjalaiset ylittivät rajan ostosreissuillaan Värmlanniin ensimmäistä kertaa useisiin kuukausiin, kertoo norjalainen sanomalehti Aftenposten (siirryt toiseen palveluun). Norjassa on todettu kaikkiaan 9132 tartuntatapausta, käy ilmi Johns Hopkins -yliopiston tilastoista (siirryt toiseen palveluun).

Heinäkuun puolivälissa Norja höllensi karanteenimääräyksiä yli 20 Euroopan maata koskien. Koronatilanteen muuttuminen Espanjassa heijastuu nyt myös Norjaan. Espanjasta ja Andorrasta saapuvat joutuvat nyt kymmenen vuorokauden karanteeniin (siirryt toiseen palveluun).

Tanskassa harkitaan yökerhojen avaamista

Yleinen trendi tartuntojen suhteen on ollut Tanskassa muiden Skandinavian maiden tapaan laskeva. Kuitenkin viime päivinä maassa on raportoitu uusia tartuntaryppäitä. Esimerkiksi maanantaina maassa raportoitiin 109 uutta koronavirustartuntaa.

Yökerhojen mahdollista avaamista harkitaan parhaillaan, kertoo sanomalehti Ekstra Dagbladet (siirryt toiseen palveluun). Tämänhetkisten tietojen mukaan klubien olisi tarkoitus avata ovensa elokuussa. Nyt aukioloaikoja on rajoitettu ja ravintolan täytyy sulkea puolenyön aikaan.

Kysymys Ruotsin tilanteesta on ajankohtainen myös Juutinrauman sillan eteläpuolella. Maa sallii matkustamisen 12 Ruotsin lääniin ja/tai läänistä Tanskaan.

EU:n raja Venäjälle pysyy suljettuna elokuun puoliväliin saakka

Maanantaina Venäjällä raportoitiin 5 635 uutta koronavirustartuntaa, mikä on pienin määrä päivää kohden sitten huhtikuun, kertoo uutistoimisto Reuters. Kaikkiaan Venäjällä tartuntojen määrä on ylittänyt jo 820 000.

Koulujen on määrä avata ovensa jälleen syyskuussa, kertoo Moscow Times -lehti (siirryt toiseen palveluun). Venäjällä on todettu ajanjaksolla 21.7.–27.7. yhteensä 40 468, käy ilmi Johns Hopkins -yliopiston tilastoista (siirryt toiseen palveluun).

Venäläisen uutistoimisto Tassin mukaan EU pitää rajansa suljettuina venäläisiltä ainakin elokuun puoliväliin saakka.

