Poliisi epäilee samaa henkilöä juutalaisen hautausmaan ja Lenin-patsaan töhrimisestä – tutkinta aiotaan silti keskeyttää

Poliisi epäilee yhtä henkilöä Haminan juutalaisen hautausmaan ja Kotkassa sijaitsevan Leninin patsaan töhrimisestä. Tapaukset paljastuivat Haminassa huhtikuun lopussa ja Kotkassa vapun aikaan.

Juutalaisella hautausmaalla Haminassa yksi hautakivistä oli kaadettu ja toiseen oli maalattu valkoinen hakaristi.

Samoihin aikoihin lähialueen asukkaiden postilaatikoihin oli jaettu natsimielisiä mainoslehtisiä.

Juutalaisella hautausmaalla Haminassa oli kaadettu hautakivi. Arkistokuva. Tiina Karppi / Yle

Hautausmaa ei ole enää käytössä. Sinne on aikoinaan haudattu Venäjän keisarin armeijan juutalaisia sotilaita ja heidän perheenjäseniään. Heidät on haudattu liki 200 vuotta sitten. Yhdessä muistokivessä on mainittu vuosiluku 1847.

Vapun aikaan Kotkassa oli puolestaan töhritty Vladimir Leninin patsasta. Siihen oli maalattu juutalaisuutta symboloiva Daavidin tähti sekä kirjoitettu spraymaalilla teksti "juutalainen massamurhaaja".

Kotkan keskustassa sijaitsevaa Leninin patsasta oli töhritty vapun aikaan. Kuva on otettu vappupäivän aamuna. Tytti Osola

Kuvanveistäjä Matti Varikin tekemä Leninin patsas sijaitsee Kotkan keskustassa. Kaupunki sai sen lahjoituksena ystävyyskaupungiltaan Tallinnalta ja silloiselta Neuvostoliitolta vuonna 1979.

Tutkinta keskeytetään

Poliisi on kuulustellut tapauksiin liittyen yhtä henkilöä, jota epäillään töhryjen tekijäksi molemmissa tapauksissa. Poliisi ei kerro epäillystä henkilöstä enempää.

Tässä vaiheessa näyttö ei riitä siihen, että tapaukset etenisivät syyttäjälle.

– Todennäköisesti tutkinta keskeytetään, koska ei ole mitä tutkia. Ainoa toive olisi saada silminnäkijähavaintoja. Jos saamme uutta tietoa, tapaukset otetaan uudelleen tutkintaan, rikosylikonstaapeli Jarmo Rahkola Kaakkois-Suomen poliisista sanoo.

Rahkolan mukaan silminnäkijähavaintoja on kuitenkin epätodennäköistä saada enää tässä vaiheessa.

Töhryt on siivottu

Sekä juutalainen hautausmaa Haminassa että Lenin-patsas Kotkassa on puhdistettu pian sotkemisen jälkeen.

Haminan kaupunki otti hautausmaan siivoustyön hoitaakseen, vaikka ei omista aluetta. Haudat sijaitsevat yksityisen maanomistajan mailla.

Muutosjohtaja Simo Kaksosen mukaan hautausmaalla on oiottu hautakiviä ja poistettu töhryjä. Hänen mukaansa siivoustyöstä ei koitunut isoa menoerää, vaikka kivien putsaamisessa on oma työnsä.

– Ei mistään isoista määristä puhuta. Tällä hetkellä tärkeintä on se, että paikka saatiin kuntoon, Simo Kaksonen Haminan kaupungilta sanoo.