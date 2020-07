Lääkärit eri mieltä maskisuosituksen hyödyistä – "Asia on täysin epäselvä, tieteellistä näyttöä suuntaan tai toiseen ei ole", sanoo infektiolääkäri

Suomessa odotetaan nyt pelonsekaisinkin tuntein syksyä ja koronan toista aaltoa. Eri tahoilla mietitään kiivaasti, pitäisikö Suomeen antaa kansallinen maskin käyttösuositus.

Ylen tavoittamat sairaanhoitopiirien tartuntatautilääkärit eivät asiasta innostu.

– En ole yleisen maskisuosituksen antamisen kannalla, koska siitä saatava hyöty on kyllä epävarma, sanoo Pirkanmaan sairaanhoitopiirin infektioyksikön apulaisylilääkäri Janne Laine.

Laine perustaa käsityksensä siihen, että hänen mukaansa kunnollista tieteellistä näyttöä maskin käytön hyödystä koronaa vastaan ei ole olemassa.

– Tämä asia on täysin epäselvä, tieteellistä näyttöä suuntaan tai toiseen ei ole.

– Pitäisikö maskia käyttää vai ei, onko siitä hyötyä vai ei, on mielipidekysymys, sanoo infektiolääkäri Janne Laine. Antti Eintola / Yle

Onko enemmän hyötyä vai haittaa?

Samalla kannalla on myös Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartutantaudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala.

– Yleistä maskisuositusta en kannata. Näytön pitäisi olla paljon vahvempi siitä, että meillä olisi kaikissa tilanteissa syytä maskia käyttää, ja sitähän ei ole.

Rintala pelkää, että mikäli valtakunnallinen maskisuositus annettaisiin, siitä voisi olla jopa haittaa.

– Sellaisia tutkimustuloksia on, missä maski voi jopa lisätä infektioriskiä itsellä, jos sitä käsittelee huonosti tai se ei ole oikein päällä. Tämä on se huoli mikä siinä on, että onko siitä enemmän haittaa kuin hyötyä.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Irma Koivula jakaa kollegan huolen maskin käytöstä.

– Maskista on hyötyä vain, jos sitä osaa käyttää oikein. Esimerkiksi jos maskia joutuu käsillä korjaamaan, mahdollinen virus tarttuu käteen ja siitä ympäristöön.

Myöskään Irma Koivula ei lämpene ajatukselle yleisen maskisuosituksen antamisesta.

– Tilanne on nyt se, että tartuntoja on hyvin vähän. Vahva suositus maskin käyttöön ei ole ajankohtainen, Koivula sanoo.

– Maskisuositusta ei tarvita nyt, mutta jos tilanne taudin osalta muuttuu, asiaa pitää harkita uudelleen, sanoo infektioylilääkäri Irma Koivula. Sami Takkinen / Yle

Riski tartuntaan nyt vähäinen

Keskustelu maskisuosituksesta pulpahti pinnalle maanantaina, kun Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen vieraili Ylen A-studiossa.

Hän ehdotti, että Suomessa annettaisiin pikaisesti kansallinen suositus kasvomaskien käyttöön.

Ruotsalainen perusteli kantaansa koronarajoitusten liian nopealla ja yhtäaikaisella purkamisella, sekä lomakauden loppumisella ja koulujen alkamisella.

– Peräänkuulutan maskisuositusta, jotta väestölle tulee ymmärrys, että tauti leviää myös hengitysteitse yskiessä, puhuessa ja aivastaessa, muotoili Ruotsalainen asian.

Hänen ulostulonsa maskiasiassa on ilmeisesti yksityisajattelua, sillä hänen omakaan sairaanhoitopiirinsä ei ole virallisesti innostunut yleisestä maskisuosituksesta.

– Tällä hetkellä epidemiatilanne on hyvin rauhallinen. Husin ajankohtainen kanta ei ole muuttunut kesäkuun jälkeen, jolloin linjasimme, että kansallista suositusta maskien käytöstä ei ole tarpeen antaa, sanoo Husin hallintoylilääkäri Teppo Heikkilä.

Heikkilän mukaan riski tartunnan saamisesta on aika vähäinen, ja maskien käyttö jokaisen oma, vapaaehtoinen valinta.

– Katsomme, että tässä tilanteessa käsihygienia ja turvaetäisyydet ovat riittävä keino koronaepidemian rajoittamiseksi. Maskia voi kuitenkin oikein hyvin käyttää esimerkiksi silloin, kun turvaetäisyyksiä ei ole mahdollista noudattaa.

Maskisuositusta vaadittu aiemminkin

Eeva Ruotsalaisen ajatus yleisen maskisuosituksen antamisesta ei ole suinkaan ensimmäinen kerta, kun asia on Suomessa noussut esille.

Jo keväällä ihmeteltiin, miten useissa maissa on käytössä maskisuosituksia ja jopa maskipakkoja, mutta ei Suomessa.

Toukokuussa Suomen oppositiopuolueet yhtenä rintamana vaativat hallitukselta maskisuositusta.

Uhkaavien infektiotautien apulaisprofessori Tarja Sironen Helsingin yliopistosta puolestaan ehdotti samoihin aikoihin, että koko kansan maskien käytölle olisi perusteita, kun rajoituksia aletaan purkaa.

– Sen avulla saataisiin lisäapua siihen, että tartuntojen määrä ei nousisi liikaa rajoitusten purkamisen myötä, Sironen sanoi tuolloin.

Espanjaan määrättiin maskipakko toukokuun lopulla ja määräyksiä kiristettiin heinäkuussa. Ilman maskia liikkuva voi saada 100 euron sakot. Tomas Montes

Sekä THL että sosiaali- ja terveysministeriö ovat olleet haluttomia suosittelemaan kasvomaskien käyttöönottoa.

THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen sanoi Ylelle maanantaina, että hengitysmaskien käyttöönottamista mietitään nyt aktiivisesti.

– Asia tulee todennäköisesti ajankohtaiseksi viimeistään silloin, kun ihmiset alkavat suuremmissa määrin palata lomilta, ja tietysti silloin, jos epidemiatilanne muuttuu radikaalisti.

Maskisuositus vain, jos tilanne muuttuu pahemmaksi

Myös Ylen tavoittamat ylilääkärit ovat sitä mieltä, että valtakunnallista maskisuositusta tulee pohtia, mikäli koronaepidemia lähtee leviämään.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin infektioyksikön apulaisylilääkäri Janne Laine sanoo, että asia ei ole aivan yksinkertainen, mikäli maskisuositukseen mennään.

Kasvomaskeja on hyvin erilaisia: osa toimii ja osa on teholtaan heikkoja.

– Väestö täytyisi myöskin sitten hyvin perehdyttää siihen, miten maskeja käytetään, miten niitä huolletaan, kuinka kauan voi yhtä maskia käyttää ja niin edelleen.

Vaikka maskisuositusta ei olekaan siis annettu, kuka tahansa voi maskia halutessaan käyttää.

Osa lääkäreistä maskia suosittaa, toiset eivät. Miten kansalainen voi osata arvioida tai päättää, kannattaako maskia käyttää vai ei, kun lääkäritkin ovat asiasta erimielisiä?

– Tässä korona-asiassa on ollut leimallista se, että tässä on ollut mielipiteitä aika paljon. Johtuen siitä, että tutkimustietoja on ollut riittämättömästi. Pohdinta asiassa on johtanut eri ihmisillä eri lopputulokseen, Janne Laine sanoo.

Pakkoa ei missään nimessä

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala ei ole maskien käytön suuri kannattaja. Hänen mielestään yleistä maskisuositusta ei pitäisi antaa.

Esa Rintalan mielestä siviilielämässä on vähän tilanteita, jossa maskien käyttöä voisi suositella. Yrjö Hjelt / Yle

Rintalan mielestä ainoa maskisuositus, mille hän voisi lämmetä, olisivat tietyt erikoistilanteet.

– Esimerkiksi ruuhkaiset kulkuneuvot tai yleisötapahtumat, missä ei voi turvavälejä pitää, ovat oikeastaan ainoat tilanteet, missä minä voisin kuvitella, että maskista olisi hyötyä.

Joissain maissa on menty niinkin pitkälle, että maskisuositusten sijaan on annettu maskipakko.

Ylen selvityksen mukaan tällaisia maita oli keväällä viisikymmentä.

Esa Rintalan mielestä maskipakkoon ei Suomessa pitäisi nykytiedon valossa mennä.

– Näyttö maskin tehosta ei ole niin vahva, että se olisi määrättävä pakolliseksi.

Millaisia ajatuksia lääkäreiden erimielisyys maskien käyttösuosituksesta herättää? Voit kommentoida aihetta Yle Tunnuksella. Keskustelu sulkeutuu 30.7. kello 23.

