Tampereen tavara-aseman uusi käyttö voi selvitä jo kesän aikana – katso video, kuinka iso kivirakennus vaihtoi paikkaa

Tampereen Tammelassa huokaistaan helpotuksesta kahdesta syystä.

Tsaarinvallan aikana 1907 valmistunut tavara-asema säilyy ja sen kohdalla nyt oleva paha liikennesumppu helpottaa. Autoilijoille ikävä mutka oikenee ja pyöräilijöille vaarallinen risteys paranee.

Tavara-aseman uudesta elämästä kerrotaan pian, lupaa Tampereen apulaispormestari Aleksi Jäntti (kok.)

Koko asemaseutu on muuttumassa

– Ollaan viime metreillä. Toivottavasti saadaan nimet paperiin elokuun aikana ja sen jälkeen tiedetään, mikä on tulevan kumppanin nimi ja mikä on rakennuksen tuleva käyttö, Jäntti kertoo.

Lähellä rautatietä olevalla alueella on tavara-aseman lisäksi vanha, puinen rautatieläisten asuintalo. Tontteja siinä on kolme.

– Uusi omistaja vuokraa tontit aluksi, mutta sillä on optio ostaa ne myöhemmin, Jäntti sanoo.

Kaupunkiympäristöstä vastaava apulaispormestari sanoo, että koko alue on muuttumassa.

– Kansi ja areena valmistuu ensi vuoden lopulla ja asemakeskuksen kunnostus on alkamassa. Haluttiin, että tämä alue on valmis, kun Tampereella on jääkiekon MM-kilpailut 2022.

Pala kulttuurihistoria säilyy, liikenneturvallisuus kohenee

Jäntti on tyytyväinen, sillä tavara-aseman siirto parantaa kaupungin liikenneturvallisuutta. Pian oikeneva Ratapihankatu on kaupungin keskeinen kehäväylä.

– Tässä risteää kaksi eri kulkumuodon pääväylää. Autoille merkittävä on pohjois-eteläsuuntainen väylä Viinikan risteyksestä Rantatunneliin. Toisaalta itä-länsisuuntainen väylä Kalevasta ja Tammelasta Rongan tunneliin on vilkas pyöräilyväylä.

Vanha, vihreä tiilirakennus on suojeltu, mutta silti sen kohtalosta on kiistelty vuosia. Purku-uhka on nyt väistynyt, kun rakennus sai uuden paikan 30 metrin päässä entisestä.

Rakennus kulki kiskoilla ja hiukan vinoon: sekä kohti Tammelan pallokenttää että kohti Tullin aukiota. Siirto maksoi noin 2,7 miljoonaa.

