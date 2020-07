Hillaa on niin paljon, että sillä tehdään hyväntekeväisyyttä – marjoja lahjoituksena saaneelle tuli tippa silmään

Eliina Mäntyjärvi on kannustanut ranualaisia lahjoittamaan marjoja sellaisille, jotka eivät pääse jängille.

Monen pakastimet pullistelevat keltaista marjaa, joten sitä on kerätty myös lahjoitettavaksi.

Hyvä hillasato on innostanut ihmisiä lahjoittamaan jänkien keltaista herkkua. Marjoja lahjoittavien ilmoituksia on nähty Facebookissa ainakin Ranualla ja Rovaniemellä.

Ranualainen Eliina Mäntyjärvi päätti järjestää marjoja sellaisille, jotka eivät kykene tai pääse marjasoille. Hän laittoi asiasta päivityksen Facebookin Ranualaiset -ryhmään ja kehotti ihmisiä viemään marjoja läheisilleen. Toistakymmentä Facebook-ryhmän jäsentä ilmoitti tarttuvansa tuumasta toimeen.

Mäntyjärvi kertoo, että ajatus hyväntekeväisyystempauksesta virisi muutama vuosi sitten, jolloin hillaa oli myös runsaasti.

– Meidän perhe keräsi tuolloin hilloja ja lahjoitti niitä, ja ihmiset ottivat ne hyvillä mielin vastaan. Ajattelin, että laitan asiasta nyt Facebookiin, jotta saisin useamman ihmisen lahjoittamaan hilloja naapureilleen ja muille läheisilleen, esimerkiksi huonokuntoisille vanhuksille.

Pienikin määrä ilahduttaa

Mäntyjärven mukaan tempaus innosti tällä kertaa useamman ranualaisen keräämään lahjoitusmarjoja.

– On kuulunut, että jotkut ovat vieneet sankollisenkin hilloja. Vanhukset ovat olleet iloisia pienestäkin nyytistä.

Mäntyjärvi ei itse ole päässyt tänä kesänä juuri marjaan, sillä hän toipuu parhaillaan leikkauksesta. Poimimisen sijaan hän onkin välittänyt marjoja ihmisille.

– Mies ja nuorempi tyttö ovat keränneet kymmenen kiloa hilloja lahjoitettavaksi. Vein niitä Rantakodille, jotta vanhukset saisivat hillaa puuron päälle. Lisäksi marjoja on viety muille läheisille, jotka ovat huonokuntoisia tai omaishoitajia. Viiteen tai kuuteen paikkaan me on laitettu hilloja, Mäntyjärvi kertoo.

Hän kertoo, että lahjoituksesta saa hyvän mielen.

Moni ranualainen tarttui tuumasta toimeen ja poimi hilloja lahjoitettavaksi. Eliina Mäntyjärven kotialbumi

– Kun vein yhdelle mummolle muutaman rasian, hän oli antamassa rahaa. Sanoin, että en missään nimessä ota rahaa vastaan. Hänellä tuli aivan tippa silmään, ei ollut kuulemma tottunut semmoiseen. Hän oli muuttanut muualta Ranualle eikä hänellä ole juuri ystäviä.

Vielä ehtii hillaan

Hillaa voi edelleen kerätä vaikka hyväntekeväisyyteen, sillä hillastuskausi jatkuu Lapissa.

– Tämä viikko on vielä vilkasta. Ensi viikolla vähän hiljenee, kun on korpihillan aika, ranualainen hillanostaja Reijo Sääskilahti sanoo.

Tämän kesän hillasatoa Sääskilahti luonnehtii yhdeksi parhaimmista yli 20 vuotta kestäneellä hillanostajan urallaan.

– Tämä on kolmen parhaan joukossa minun historiassa, ellei jopa paras. Myös vuosina 2005 ja 2013 hillasato oli hyvä. Tällä kertaa hillat ovat tulleet ranualaisten voimin, sillä ulkomaalaisia poimijoita ei Ranualla ole tänä kesänä näkynyt.