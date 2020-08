Varakkaat vanhemmat perustavat "koulukapseleita", opettajat metsästävät maskeja: koronakriisi jakaa koululaiset eri todellisuuksiin USA:ssa

“Olen kuullut, että Suomessa koulujen avaaminen on hoidettu hienosti. Mitä ohjeita antaisit? Me suunnittelemme parhaillaan.”

Heinäkuun alussa Ron McCarthy etsi apua sieltä, mistä arveli sitä saavansa: sähköpostitse suomalaiselta rehtorituttavalta. McCarthy on peruskoulun rehtori Fall Riversin kaupungissa Massachusettsissa.

Hätäviesti Suomeen kuvaa koulujen ympärillä vellovaa koronakaaosta Yhdysvalloissa.

Kahta päivää aiemmin presidentti Donald Trump oli uhannut, että koulut menettävät osan rahoituksestaan, jos ne eivät avaa oviaan pandemiatilanteesta piittaamatta.

Presidentinhallinto on sittemmin pehmentänyt linjaansa hiukan, mutta koulujen avaamisesta on jo ehtinyt tulla puoluepolitiikkaa. Demokraatit ovat tehneet koulukysymyksestä mainoksenkin (siirryt toiseen palveluun): "Luotatko sinä, että hän tekee sen, mikä on lastemme parhaaksi? Tämä ei ole testi," se kysyy vanhempien ajatuksia Trumpista.

Hallinto on ehdottanut 105 miljardin dollarin tukea koulujen uudelleen avaamiseen. Siitä odotetaan vaikeaa vääntöä; sekä republikaanit että demokraatit haluavat kyllä antaa kouluille lisää rahaa, mutta eri ehdoilla. Kouluvuosi saattaa alkaa ennen sopuun pääsyä.

Vanhemmat, opettajat ja koulupiirit kehittelevät nyt omia ratkaisujaan syksyn opetuksen järjestämiseksi. Kysyimme kolmelta ihmiseltä eri osavaltioista miten he valmistautuvat kouluvuoteen.

Kaliforniassa 22 000 dollarilla koulukapseliin

Lähes kolmannes amerikkalaisista ei halua (siirryt toiseen palveluun), että koulut avaavat laisinkaan.

Yksi heistä on Pauline Becker, joka asuu miehensä ja ekaluokkalaisen poikansa kanssa Kalifornian Menlo Parkissa. Becker haluaisi perustaa pojalleen oman "koulukapselin". Ne ovat kovassa huudossa erityisesti varakkaiden vanhempien keskuudessa.

Koulukapseli, englanniksi learning pod, on käytännössä muutaman perheen muodostama ryhmä, joka palkkaa yhdessä opettajan tai tutorin lapsilleen. Perusidea on, että perheet sitoutuvat seurustelemaan ainoastaan oman kapselin perheiden kanssa, ja näin vähentävät tartuntariskiä. Lapset saavat yksilöityä lähiopetusta ruudun tuijottelun sijaan, ja vanhemmat voivat keskittyä päivän ajan omiin töihinsä.

Becker oli laskenut, että opettajan vuosipalkkaan menisi yhteensä 125 000 dollaria, ja kun verot ja muut kulut olisi jaettu kuuden lapsen ryhmälle, hinta olisi ollut noin 22 000 vuodessa per lapsi. Becker pitää hintaa kohtuullisena. Hänen mukaansa yksityiskoulu maksaisi suunnilleen saman verran, ja monet hänen tuntemansa perheet maksavat lastenhoidostakin pari tonnia kuukaudessa.

Miku Huttunen / Yle

Perheet etsivät kapselikumppaneita ja opettajia Facebook-ryhmissä, joissa on kymmeniätuhansia jäseniä. Myös Becker ja tämän mies ovat viettäneet eri ryhmissä tuntitolkulla aikaa selvittäessään, mikä on sopiva palkka opettajalle, miten kapseli pitää rekisteröidä oppilaitokseksi ja millaisista asioista perheiden pitää päättää ennen kapselin perustamista.

Beckerin luomassa alustavassa sopimuksessa esimerkiksi sovitaan, etteivät kapselin perheet vieraile oman kodin ulkopuolella ilman pakottavaa syytä.

–Suunnittelimme alun perin, että palkkaisimme täysipäiväisen opettajan, ja vetäisimme lapsemme pois paikalliskoulusta. Olimme jo löytäneet hurmaavan floridalaisen opettajankin, joka oli valmis muuttamaan toiselle puolelle maata vuoksemme, Becker kertoo.

Koulukapselit ovat herättäneet paljon julkista keskustelua siitä, millaista eriarvoisuutta pandemia aiheuttaa. Erityisesti lasten vetäminen pois julkisista kouluista haittaa kaikkia, sillä lasten määrä vaikuttaa koulujen kokonaisrahoitukseen monessa osavaltiossa.

Beckerkin alkoi pohtia tasa-arvoa ja omia etuoikeuksiaan harkitessaan ryhmän perustamista.

–Facebookissa kiertää meemi, joka hätkäytti. Siinä sanotaan "kaikki valkoiset perheet ensin sanovat Black Lives Matter, ja sitten samat valkoiset perheet ottavat lapsensa pois julkisista kouluista ja vievät tuen mennessään", Becker sanoo.

–On asioita, jotka haluan sydämeni pohjasta tehdä muiden hyväksi, mutta lopulta perheeni on aina prioriteettini. Kun suunnittelimme kapselia, teimme vain sitä, mikä on parasta juuri nyt ja toivoin että voisin jotenkin paikata asioita jälkeenpäin. Ja se hävettää myöntää ääneen.

Ensin Beckerit harkitsivat vähäosaisemman lapsen kapselimaksun sponsorointia, mutta päättivät lopulta tukea paikallisia järjestöjä. He eivät myöskään ota lastaan pois koulupiiristä.

Becker ei usko, että kapseleista tulee lopulta yhtä suosittuja kuin nyt keskustelupalstojen perusteella näyttää. Sopivien perheiden löytäminen ja byrokratia on lopulta liian vaikeaa.

–Ja me amerikkalaiset rakastamme haastaa toisiamme oikeuteen. Kuvittele mitä kaikkea voi tapahtua, vaikka maanjäristys, jossa lapsi loukkaantuu vakavasti toisen kodissa, Becker lisää.

Beckerin ensimmäinen yritys kapselin perustamiseen kariutui, kun tarpeeksi monta perhettä ei löytynyt. Floridalainen opettaja otti tarjouksen vastaan koulukapselilta naapurikaupungista Palo Altosta.

Miku Huttunen

Florida: Vääntö koulupolitiikasta tautipesäkkeessä

Kaikista osavaltioista eniten uusia koronatapauksia on Floridassa, ja siellä eniten Miamissa.

Miami-Daden koulupiirissä on neljänneksi eniten oppilaita koko maassa. Niinpä kaupunki on pandemian lisäksi myös kouluväännön ytimessä. Floridan republikaanikuvernööri Ron DeSantis vaatii osavaltion kouluja aloittamaan lukuvuoden normaalisti, mutta Miami-Daden koulupiiri on ilmoittanut, että vuosi alkaa etänä. Floridan koulutusyhdistys on haastanut kuvernöörin oikeuteen tavoitteenaan estää koulujen avaaminen lakiteitse.

Floridalainen sosiaalityöntekijä Marcela Gomez Bogomolni on ehdolla koulupiirin vaaleissa, jotka pidetään elokuun loppupuolella.

Gomez Bogomolni tiedostaa, että Miami on tällä hetkellä maailman tiiviimpiä tautipesäkkeitä: 100 000:tta asukasta kohti on ollut yli 4 000 tartuntaa.

Myös hänen oma äitinsä on kuollut pandemian aikana; ei tosin koronaan vaikka hänet ensin koronaosastolle laitettiinkin.

Silti Gomez Bogomolnin mielestä ei pidä lamaantua. Hänestä on olennaista, että koulujen avaamista ei viivytetä turhaan.

Marcela Gomez Bogomolnin oma poika muuttaa syksyllä opiskelija-asuntolaan ja aloittaa etäopinnot yliopistossa. Kuvakaappaus Google Meets-haastattelusta

– Kaikesta voi tehdä politiikkaa, mutta tässä on nyt kyse sinusta ja minusta: kannammeko vastuumme ja opetamme lapset pitämään maskit kasvoillaan? Pidämmekö huolta että he tekevät läksynsä?

Koulujen pysyminen kiinni iskee pahiten niihin vanhempiin, jotka eivät voi jäädä pois töistä vahtimaan lasten koulunkäyntiä. Gomez Bogomolnin mielestä erityisesti maahanmuuttajat ovat hirveissä ongelmissa, sillä vanhempien on pakko tehdä töitä selvitäkseen ja lapsille jokainen kouluvuosi on tärkeä osa sopeutumista. He ovat myös hänen vaalikampanjansa keskiössä, onhan Gomez Bogomolnikin muuttanut maahan muualta.

Massachusetts: Suunnitelmat ilman budjettia

Sitten heinäkuun alun rehtori Ron McCarthy on saanut paljon ohjeita koulujen avaamiseen, muualtakin kuin Suomesta. Lisäksi Fall Riverin koulupiiri on kysynyt jokaiselta perheeltä mitä he toivoisivat.

Kun lukuvuosi alkaa, se aloitetaan hybridimallilla siten, että vain osa lapsista on kerrallaan koulussa, ja kouluun tullaan bussien sijaan vanhempien kyydillä. Koululuokat puolitetaan siten, että oppilaita on kerrallaan vain 15 per luokka. Aamupalat ja lounaat syödään omassa pulpetissa. McCarthyn koulun lapsista niin moni elää köyhyysrajan alapuolella, että ateriat ovat ilmaiset kaikille.

Miku Huttunen / Yle

Tänä syksynä kaikille oppilaille jaetaan myös omat läppärit, jotta jokainen pääsee varmasti osallistumaan opetukseen. Fall Riverin asukkaista noin viidennes elää köyhyysrajan alapuolella, ja kolmannekselta puuttuu netti (siirryt toiseen palveluun).

Läppärit on rahoitettu laajakaistayhtiöltä saadulla apurahalla.

Yhdysvalloissa koulujen rahoitus kertyy yleensä valtiolta saatavasta siivusta, osavaltion rahoituksesta ja paikallisilla omaisuusveroilla kerätystä osuudesta, joka riippuu ympäröivän alueen varallisuudesta. Valtaosassa maata osavaltioiden koulurahoitusta leikattiin vuoden 2008 laman seurauksena, eikä tavallisiin lukemiin ole kaikkialla palattu.

Pandemiajärjestelyt kuten siivoustarvikkeiden ja maskien hankinta vaativat lisärahoitusta. Niitä hankitaan sitä mukaa, kun rahaa saadaan.

Rehtori Ron McCarthy käyttää maskina vaaleaa tuubihuivia. Kuvakaappaus Google Meets-haastattelusta

Koulupiirin budjettia ei ole lyöty lukkoon, mutta budjettileikkaukset on jo aloitettu. McCarthyn koulu luopuu pidennetystä opetusajasta, joka on tarkoitettu erityisesti eniten tukea tarvitsevien mukana pitämiseen.

Koulupiiri hakee koronatukea valtiolta, joka on merkannut kevään CARES-tukipaketissa 13,5 miljardia dollaria jaettavaksi oppilaitoksille.

Jatkorahoitus on auki ja puolueet neuvottelevat. Demokraatit antaisivat peruskouluille 175 miljardia, ja rajoittaisivat yksityisten koulujen tukea. Republikaanit tukisivat peruskouluja 70 miljardilla, mistä kaksi kolmannesta olisi varattu vain kouluille joissa järjestetään lähiopetusta.

Koulurahoitus on osa laajempaa tukipakettia, josta kongressin ja senaatin pitää päästä pikapuoliin sopuun. Senaatti jää tämän viikon jälkeen vapaille, ja kongressin istuntotauon olisi teoriassa jo pitänyt alkaa (siirryt toiseen palveluun). Neuvotteluista odotetaan koronavuoden tähänastisista vaikeimpia.