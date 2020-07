KHL-tähti ohjaa kiekkoleirillä nuoria lupauksia – NHL:ään tähtäävä Mikael Helske: Vetelen autotallissa kolme ämpäriä kiekkoja joka päivä

– Kun kolmen kuukauden tauon jälkeen pääsee taas pelaamaan kiekkoa, niin on tämä siistiä, hehkuttaa kahdeksanvuotias Pessi Luotonen.

Luotonen on juuri aloittanut viikon kestävän junioreiden kiekkoleirin Vantaan Trio-areenalla.

Yhden leiripäivän aikana Luotonen osallistuu kaksiin jääharjoituksiin ja kaksiin oheisharjoituksiin. Teränkäytön, kiekonhallinnan ja koordinaation lisäksi hän harjoittelee esimerkiksi tubettamista ja haastattelujen antoa.

Pessi Luotonen tähtää korkealle ja tietää sen vaativan paljon työtä. Mats Sund / Yle

Luotonen jututtaakin toimittajaa rutiinilla. Hän kehuu herkullista ruokaa, ja kertoo sen auttavan treeneissä jaksamisessa. Hän kiittelee myös leirin tasokasta valmennusta ja kiirehtii taas pukuhuoneen kautta jäälle.

Katso videolta 2010-luvulla syntyneiden junioreiden treenausta KHL-tähden Veli-Matti Savinaisen opastuksella Tikkurilan jäähallissa.

Kiekkoleirillä nähdään esikuvia ja kiekkotähtiä

Nuorten lupausten lisäksi hallissa näkee myös ammattilaisia. KHL:ssä Jokereiden paidassa pelaava Veli-Matti Savinainen kurvaa kaukalon laidalle muistelemaan omia junnuvuosiaan.

Veli-Matti Savinaisen lapsuuden kesien kohokohtia olivat Jari Kurrin kiekkoleirit. Mats Sund / Yle

– Kun olin tämän ikäinen, Jari Kurrin leirit olivat kesieni kohokohta. Kyllä jokaiselle pikkujantterille tästä on paljon iloa elämässä, hän arvelee.

Savinainen on samassa veneessä leiriläisten kanssa. Junnutoiminta on ollut seis monta kuukautta, mutta eivät ammattilaisetkaan ole päässeet jäälle pitkään aikaan. Koronan takia Savinaisen treeni on pelkistynyt kuivaharjoitteluun ulkona pienryhmissä.

– Vielähän tässä on aikaa saada itsensä jääkuntoon, että alkaa kiekko pysyä lavassa, hän kommentoi.

Mutta kuinka kauan aikaa, sitä hän ei vielä tiedä. Jokereiden kauden aloitus voi vielä kaatua koronaepidemian vuoksi asetettuihin matkustusrajoituksiin.

Pikkujantterit piirittävät Savinaisen alta aikayksikön, ja janoavat esikuvaltaan lisää oppeja. Haastattelu kaukalon laidalla jää lyhyeksi.

Sama porukka treenaa yhdessä kuutena kesänä

Pessi Luotonen ja kaikki muutkin leiriläiset ovat läpäisseet tiukan seulan päästäkseen kesäakatemiaan. Hakemuksessa leirin järjestäjät halusivat kuulla, mitä lapset lajilta haluavat. Valmentajat etsivät kiekkoilijoita, jotka pelaavat tosissaan mutta pilke silmäkulmassa.

Samat ikäluokat kokoontuvat kesäakatemiaan yhä uudelleen vähintään vuoteen 2025 asti. Ensimmäisenä vuotena mukaan valitut juniorit ovat etuoikeutettuja leiripaikkaan myös tulevina vuosina. Jos joku päättää jättää leikin kesken, vapautuu paikka avoimeen hakuun.

Huippuvalmennus ei ole halpaa lystiä. Viikon leiri maksaa 350 euroa. Valmennetaanko täällä kiekkoleiriltä Suomen tulevia ammattilaisia?

Valmentajat hakevat nuoria lupauksia, jotka pelaavat tosissaan, mutta pilke silmäkulmassa, kertoo Ville Turunen. Mats Sund / Yle

– No se jää nähtäväksi. Jos me saadaan täällä kaikille into ja palo tartutettua, niin kaikki on mahdollista, kertoo valmentaja Ville Turunen.

Paljon on tahdosta kiinni. Sen tietää myös kahdeksanvuotias Pessi Luotonen.

– Jos sitä panostaa tosi paljon, ja pääsee johonkin liigaan, se on tosi hyvä saavutus, hän tuumaa.

Lisäksi vaaditaan määrätietoista päivittäistä treenaamista, kuten NHL:stä haaveileva Mikael Helske tekee.

– Yleensä menen autotalliin tunniksi vetelemään kolme ämpäriä kiekkoja.

