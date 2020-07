Kun kaksi leskeä rakastui, syntyi seitsemän hengen uusperhe – uutta elämää varten rakennettiin talo, jonka neliöt ovat viimeisen päälle hyötykäytössä

Elämässä mikään ei ole varmaa. Perustukset voivat hävitä alta aivan yllättäen, kun läheinen ihminen kuolee.

Maaliskuussa 2016 Pia Vesterbacka, 48, ja Jukka Keski-Jaskari, 43, kohtasivat syvän surun, kun molempien puolisot menehtyivät äkillisesti peräkkäisinä päivinä.

– Se tuli kuin salama kirkkaalta taivaalta, Keski-Jaskari muistelee menetystään.

Mutta elämä voi johdattaa myös uusiin, ennalta arvaamattomiin suuntiin.

Kohtalotoverit perustivat uusperheen

Keski-Jaskari ja Vesterbacka tiesivät toisensa jo parinkymmenen vuoden takaa, koska Vesterbackan mies oli ollut Keski-Jaskarin nuoruuden ystävä.

Vesterbacka ja Keski-Jaskari olivat tavanneet satunnaisesti esimerkiksi yhteisten tuttavien häissä, mutta he eivät tunteneet toisiaan kovinkaan hyvin.

Kun puolisoiden menetys teki heistä kohtalotovereita, Keski-Jaskari soitti edesmenneen ystävänsä vaimolle ilmaistakseen osanottonsa.

Vertaistuesta tuli ensin ystävyyssuhde kahden lesken välille. Kesään mennessä ystävyys syveni parisuhteeksi. Parisuhteesta syntyi uusperhe.

– Elämässä alkoi uusi luku, Keski-Jaskari kiteyttää uusperheen tilanteen.

Uutta elämää varten rakennettiin "Uusi unelma"

Uusperheeseen kuuluu viisi poikaa, jotka ovat iältään 12, 14, 17, 18 ja 20 vuotta, sekä kaksi koiraa.

Tällainen perhe tarvitsee tilavan kodin, vaikka vanhin poika asuu jo omillaan.

Pariskunta hankki tontin Tuusulan Rykmentinpuistosta, jonne suunnitellaan asuinaluetta yli 10 000 asukkaalle. Rykmentinpuisto on suurin rakenteilla oleva alue noin 40 000 asukkaan Tuusulassa. Alueelle tulee sekä kerros- että omakotitaloja, päiväkoteja, koulu ja lukio.

Jos uudelle alueelle saadaan houkuteltua asukkaita kunnan ulkopuolelta, kunnalla on hyvät mahdollisuudet kasvattaa väkilukuaan.

Viime vuosina on puhuttu paljon kaupunkiasumisen suosiosta, ja esimerkiksi Helsingissä rakennetaan tiiviistä asumista ratojen varsille muun muassa tonttimaan puutteen ja ekologisuuden vuoksi. Siitä huolimatta monet haluavat edelleen omakotitalon suurten kaupunkien kehyskunnista.

Ensimmäiset satakunta taloa ovat jo valmistuneet Tuusulan asuntomessualueelle.

Siellä myös Vesterbackan ja Keski-Jaskarin uunituore koti sijaitsee. Talo sai nimekseen "Uusi unelma", koska se edustaa koko perheen uutta elämänvaihetta.

Tämä talo on uusperheen ensimmäinen yhteinen koti.

Vasemmalla on taitelija Iikka Hackmanin maalaus nimeltä "Luottamus". Se kuvaa Pia Vesterbackan ja Jukka Keski-Jaskarin uusperhettä. Tiina Jutila / Yle

Rakentajasta tuli rakennuttaja

Keski-Jaskarilla on kokemusta talonrakentamisesta jo entuudestaan. Rovaniemellä hän osti keskeneräisen talon ja rakensi sen loppuun vuonna 2002.

Muutamaa vuotta myöhemmin Seinäjoella hän rakensi omin käsin talon alusta loppuun saakka.

– Sen jälkeen totesin, että minä voin rakennuttaa taloja, mutta minä en rakenna taloja. Se vie liikaa aikaa muusta elämästä pois. Se on vain yksi elämän osa-alue, jonka pitää olla vähän niin kuin harrastustoimintaa.

Seuraavassa taloprojekteissaan vuonna 2014 jyväskyläläisellä asuntomessualueella Keski-Jaskari siis rakennutti talonsa.

Hän vastasi kokonaisuudesta ja hankki urakoitsijat toteuttamaan työt. Hänelle itselleen jäi kuitenkin paljon myös käytännön hommia, kuten kiintokalusteiden asennusta ja pihan laittoa.

Näin toimittiin myös Tuusulan uuden talon kohdalla, joka on Keski-Jaskarin neljäs rakennusprojekti.

– Olemme olleet täällä kaiken vapaa-aikamme Pian kanssa koputtelemassa taloa valmiiksi, Keski-Jaskari kertoo.

Omakotitalo on yhä suosittu asumismuoto Suomen Asuntomessujen tutkimusraportin mukaan omakotitalo on suomalaisten suosituin asumismuoto. 46 % vastaajista haluaisi asua omakotitalossa

24 % vastaajista pitää kerrostaloa ihannekotinaan

13 % vastaajista kertoo rivitalon olevan ihanteellinen asumismuoto

4 % vastaajista haluaa mieluiten asua pienkerrostalossa Lähde: Suomen Asuntomessujen Protoomolla teettämä tutkimusraportti "Asumisen ihanteet Suomessa". Keväällä 2020 tehtyyn tutkimukseen vastasi 1387 ihmistä. Virhemarginaali on noin +/- 3 prosenttiyksikköä.

Vähemmän neliöitä, enemmän tehokkuutta

Aiemmista rakennusprojekteistaan viisastuneena Keski-Jaskari suunnitteli uusimman talon viimeisen päälle ennen kuin rakentaminen alkoi.

– Vuosien varrella neliöt ovat vähentyneet ja tilojen tehokkuus on parantunut. Tämä talo on tehty sillä tavalla, että jokainen asia on harkitusti juuri semmoinen kuin se on.

Vesterbacka on talon rakennuttajana ensikertalainen. Hän osallistui silti aktiivisesti talon suunnitteluun.

– Olen oppinut tästä todella paljon, mutta tämä on ollut minulle turvallista, koska Jukalla on niin vahva kokemus. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, Vesterbacka toteaa.

Talon rakentamisessa ei tullut vastaan mitään yllättäviä takapakkeja. Talo valmistui suunnitelmien mukaan aikataulussaan, vaikka ovia jouduttiin odottamaan pitkään kuljetusalan lakon vuoksi. Koronatilanne ei ennättänyt pilata "Uutta unelmaa", koska talo oli jo keväällä valmistumassa hyvää vauhtia.

Uusperheen kodissa on 166 neliömetriä huoneistoalaa ja 238 neliömetriä kerrosalaa. Jukkatalo

Pihasauna sopii rentoutumiseen ja etätyöhön

Viisihenkisen perheen talossa on huoneistoalaa 166 neliömetriä.

Sauna oleskelutiloineen on päätalosta erillisessä rakennuksessa. Siellä perheen nuoriso voi rauhassa viettää aikaa ystävien kanssa.

Toisaalta samaa oleskelutilaa voi käyttää myös etätyöpisteenä.

Etätyö on tullut tutuksi pariskunnalle jo ennen korona-aikaa. Vesterbackan työpaikka Säteilyturvakeskuksessa ympäristön säteilyvalvonnasta vastaavana johtajana on Helsingissä, mutta tähän saakka hän on asunut Keravalla.

Keski-Jaskari on Puolustusvoimien lentoupseeri. Hänen toimipaikkansa on Jyväskylässä, jossa hän on myös asunut. Tuusulasta käsin hän voi työskennellä osittain etänä.

Äänet eivät kantaudu talosta erilliseen pihasaunatilaan kovin helposti, eivätkä myöskään saunailtaa viettävät häiritse talossa olevia ihmisiä.

Saunakamarissa voi rentoutua tai tehdä etätöitä. Sisustussuunnittelija Marjo Suuronen on rohkaissut vahvojen värien käyttöön. Tiina Jutila / Yle

Omaa rauhaa ja yhteistä tilaa

Keittiö, ruokailutila ja olohuone ovat yhtä avaraa tilaa, jossa koko perhe mahtuu kokoontumaan yhtä aikaa. Vanhemmat pitävät tätä tärkeänä, että uusperhe hioutuu yhteen.

Tilavaan keittiöön ja ruokailutilaan mahtuu isompikin perhe. Tiina Jutila / Yle

Poikien omat makuuhuoneet ovat lähellä yhteisiä tiloja. Näin jokaisella on oma nurkkaus, johon voi vetäytyä omaan rauhaan, mutta lapset ovat silti vanhempien lähellä.

Tarvittaessa makuuhuoneita pystyy myös yhdistämään isommiksi tiloiksi. Se voi olla kätevää siinä vaiheessa, kun pojat tulevat siihen ikään, että lähtevät kotoa kokeilemaan omia siipiään.

Autotalli, kuntosali ja askarteluhuone samassa tilassa

Autotalliin pääsee kulkemaan suoraan talosta sisäkautta. Tällaisessa ratkaisussa asuintilojen ja autotallin väliin kuuluu rakentaa sulkutila paloturvallisuussyistä.

Keski-Jaskari on huomannut, että usein rakennusyhtiöt laittavat sulkutilaan automaattisena ratkaisuna myös teknisen tilan, joka vie noin kolme neliömetriä tilaa. Teknisessä tilassa on esimerkiksi lämmönsäätelyyn ja vedenjakeluun liittyviä laitteita.

Uuteen taloon Keski-Jaskari vaati toisenlaista ratkaisua, jotta kaikki mahdolliset neliöt säästyvät itse asumiseen.

Tekniset laitteet on nyt asennettu kodinhoitohuoneen yhteyteen noin puolikkaan kuutiometrin kokoiseen tilaan.

– Se on putkimiehen taidonnäyte. Kun kaikki yksityiskohdat on suunniteltu, talosta voidaan tehdä pienempi. Silti mukavuudesta ei ole luovuttu yhtään, Keski-Jaskari sanoo.

Talon tekniset laitteet ovat tiiviisti pienessä tilassa. Lisäksi niitä on piilotettu väliseinien sisään. Jukka Keski-Jaskari.

Autotalliin pariskunta aikoo hankkia painoja, jotta sitä voi käyttää myös kuntosalina, sillä liikunta on molemmille tärkeää.

Siksi he arvostavat myös sitä, että alueella on hyvät ulkoilumaastot.

Myös autotallin seinää hallitsee taiteilija Iikka Hackmanin maalaus. Tiina Jutila / Yle

Lisäksi autotallista tulee askartelutila. Käsistään taitava Keski-Jaskari tykkää "väkästellä", kuten puutöitä ja nikkarointia pohjanmaalaisittain kutsutaan.

Tämä talo on se oikea

Juuri tuo Keski-Jaskarin mieltymys puutöihin on saanut hänet rakentamaan ja rakennuttamaan kaikkiaan neljä taloa.

– Se on rakkautta lajin, mies toteaa.

Uusimpaan luomukseensa hän on niin tyytyväinen, että uskoo viihtyvänsä siinä vielä pitkään.

– "Uusi unelma" on meidän uuden elämämme alku eli myös uusi normaali. Tästä se lähtee eteenpäin.

Myös Vesterbacka tahtoo jäädä tähän taloon.

– Jos vaan kaikki asiat menevät hyvin ja terveyttä piisaa, niin kyllä tämä on meidän loppuelämämme koti.

Pia Vesterbacka ja Jukka Keski-Jaskari muuttavat uuteen kotiinsa syyskuun alussa, kun asuntomessut ovat päättyneet. Keski-Jaskari tarkistaa vielä, että laatat ovat varmasti suorassa. Tiina Jutila / Yle

