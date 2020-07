Tornionjoella on kesätulva – heinäkuun lopussa vesi ei ole ollut näin korkealla yli sataan vuoteen

Kukkolankosken vedenkorkeus on noussut lähes metrin vajaassa viikossa. Kuva on otettu kuukausi sitten.

Kukkolankosken vedenkorkeus on noussut lähes metrin vajaassa viikossa. Kuva on otettu kuukausi sitten. Risto Koskinen / Yle

Viime aikojen sateet ovat nostaneet huomattavasti vedenkorkeuksia Länsi-Lapissa. Tornionjoen Kukkolankoskella vesi on ennätyksellisen korkealla ja Muonionjoella lähellä ajankohdan ennätystä.

Rajajoella voidaan puhua jopa kesätulvasta.

– Kukkolankosken vedenkorkeus on noussut vajaassa viikossa lähes metrin. Vuodesta 1912 alkavan havaintohistorian aikana on joskus oltu tätä lähellä, mutta nyt on tullut tämän ajankohdan ennätys. Virtaaman osalta ollaan hieman keskimääräistä pienemmän kevättulvan lukemissa. Tornionjolla on nyt jonkinlainen kesätulva, sanoo Suomen ympäristökeskuksen vanhempi tutkija Ari Koistinen.

Muonionjoki on lähellä ennätyskorkeutta

Muonionjoen havaintopisteellä vesi on tällä noin 80 senttiä ajankohdan keskimääräistä ylempänä.

– Siellä ollaan ihan lähellä heinäkuun lopun korkeinta havaittua tasoa, vuodesta 1938 alkaneen havaintojakson vaihteluvälin ylärajaa. Siellä ollaan hyvin pienen kevättulvan lukemissa, mutta virtaama on kuitenkin selvästi keskimääräistä kevättulvaa pienempi, Koistinen vertaa.

Myös Simojoella vedenpinta on vuodenaikaan nähden varsin korkealla, 40 senttiä keskimääräistä korkeammalla.

Myös järvien pinta on noussut. Esimerkiksi Ylitornion Miekojärvellä vedenkorkeus on noin puoli metriä keskimääräistä korkeammalla.

– Täytyy muistaa, että vesi on nyt korkealla vain vuodenaikaan nähden. Esimerkiksi viime keväänä Miekojärvellä vesi oli ylimmillään vielä puoli metriä korkeammalla, Koistinen toteaa.

Sateet ovat kerryttäneet myös pohjavettä

Vedenkorkeuden nousu selittyy sillä, että Länsi-Lapissa on satanut poikkeuksellisen paljon.

Tornionjoen valuma-alueella on tullut vettä ihan muutamassa päivässä sata milliä ja koko heinäkuun sadanta on noin 175 milliä, kun keskimäärin heinäkuussa sataa noin 80 milliä.

– Vettä on siis tullut yli kaksinkertaisesti keskimääräiseen verrattuna ja paikallisesti sademäärät ovat olleet vielä isompia, Koistinen kertoo.

Myös pohjavesivarannot ovat kasvaneet heinäkuun aikana.

– Meidän vesistömallimme mukaan esimerkiksi Tornionjoen lähistöllä pohjavesivarasto on lähellä pitkän jakson vaihteluvälin ylärajaa. Eli voisi sanoa, että tietyssä mielessä pohjavesivarasto on nyt täynnä. Pohjavesivarasto kasvaa harvoin tätä isommaksi, Koistinen sanoo.