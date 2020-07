Suomalaiset Ylen kyselyssä: Uusiin koronarajoituksiin olisi helppoa sopeutua, jopa helpompaa kuin keväällä

Kun suomalaisilta kysyttiin, miltä tuntuisi, jos koronatilanne pahenisi olennaisesti ja ihmisten toimintaa jouduttaisiin uudelleen rajoittamaan rankasti, suurin osa oli sitä mieltä, että ei tuntuisi missään.

Näin ajattelee myös kuopiolainen Pertti Savolainen.

– Jos se on pakko, niin sehän on vaan suostuttava siihen. Meiän parastahan ne ajattelee, Savolainen sanoo.

Suomalaisista 62 prosenttia ajattelee, että pystyisi sopeutumaan rajoituksiin uudelleen varsin hyvin, jopa paremmin kuin keväällä.

– Suomalaiset on arvoiltaan erittäin konformistisia. Pidetään hirveän tärkeänä, että mukaudutaan joukkoon ja että kaikki toimivat samalla tavalla. Täällä luotetaan ylhäältä annettuihin ohjeisiin, ja viranomaisiin ja päättäjiin luotetaan todella paljon, sanoo Taloustutkimus Oy:n tutkimusjohtaja Juho Rahkonen.

Jyrki Lyytikkä / Yle

Keväällä Suomi eristettiin muusta maailmasta, Uudenmaan rajoille asetettiin sulkupuomit, koulut pantiin kiinni ja perheen ulkopuolisia ei saanut tavata kuin turvavälin päästä.

Noin kolmannes kansasta eli 32 prosenttia sanoo, että pystyisi sopeutumaan rajoituksiin jälleen syksyn koittaessa, mutta se tuntuisi vaikealta. Hieman suurempi osa miehistä kuin kuin naisista oli sitä mieltä, että rajoitukset eivät paljoa elämää hankaloittaisi.

– Kun on joutunut olemaan koko kevään himassa, niin kyl se tuntuisi tosi pahalta, jos joutuisi uudelleen siihen tilanteeseen, sanoo helsinkiläinen Katariina Karttunen, 27.

Helsinkiläiset Katariina Karttunen, Julia Österlund ja Katja Toropainen miettivät, että uusiin koronarajoituksiin kyllä sopeutuisi, mutta ei se kivaa tai helppoa välttämättä olisi, kun ei voisi harrastaa eikä nähdä kavereita. Marie Söderman / Yle

Vain neljä prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että rajoituksiin sopeutuminen tuntuisi vaikealta tai jopa ylivoimaiselta, selvästi vaikeammalta kuin keväällä.

– Tästä on myös opittu, kun kerran on käyty läpi sellainen mylly, niin mahdollinen toinen aalto ei tulisi sellaisena shokkina, Rahkonen arvelee.

Niin ajattelee myös Karttunen.

– Kun kerran jo joutunut siihen tilanteeseen, ja totuttu elämään sillai, ja löydetty tällainen uusi normaali, niin tiedettäisiin ainakin minkälaiseen tilanteeseen mennään uudelleen.

STM:n mukaan kynnys sille, että yhteiskunta suljettaisiin yhtä rajusti kuin keväällä, olisi uuden aallon iskiessä huomattavasti korkeampi.

Taloustutkimus kysyi suomalaisten suhtautumista mahdollisiin uusiin koronarajoituksiin Ylen toimeksiannosta heinäkuun lopulla.

Eläkeläiset ja ikäihmiset eivät rajoituksista hetkahda

Kaikkein helpointa uusiin rajoituksiin sopeutuminen olisi kyselyn mukaan eläkeläisillä. Heistä 71 prosenttia sanoo, että sopeutuisi varsin hyvin, ja 25 prosentille heistä sopeutuminen tuntuisi vaikealta.

– Ei tunnu miltään. Tulkoot ja mänkööt. Johonniin pittää kuolla. Minnuu ei sillee enää hytkäytä tämä, sanoo kuopiolainen Brita Koistinen.

Mahdollisen toisen korona-aallon tullessa noudatettaisiin pitkälti samoja toimia kuin tähänkin mennessä: testaaminen, jäljitys ja eristys.

Tartuntoja pyritään myös hoitamaan entistä paikallisemmalla tasolla. Siten vältettäisiin koko yhteiskunnan laaja-alainen sulkeminen. Ilmenneisiin tautitapauksiin pyrittäisiin tarttumaan nopeasti.

Kuopiolainen, entinen sairaanhoitaja Brita Koistinen, 78, suhtautuu koronaan rauhallisesti, ja toivottaa toisen aallon tervetulleeksi, jos on tullakseen. Toni Pitkänen / Yle

Osalla nuorista tekemätön paikka

Vaikeimmiksi mahdolliset uudet koronarajoitukset kokevat nuorimmat. Heistäkin (18-24-vuotiaista) silti 49 prosenttia ottaisi uudet rajoitukset vastaan helposti. Tässä ryhmässä oli kuitenkin eniten niitä, jotka kokisivat uudet rajoitukset vaikeina, 43 prosenttia.

– Jos lukiot taas keskeytyisi, niin vaikuttaisi se aika paljon arkipäivään. Ei se kivaa ole, mut jos se vaatii sitä, niin kyl se sit on tehtävä, sanoo turkulainen lukiolainen Leevi Iljamo, 18.

Leevi Iljamo uskoo sopeutuvansa paremmin kuin keväällä, jos uusia koronarajoituksia otetaan käyttöön. Marie Söderman / Yle

Ylivoimaisia uudet koronarajoitukset olisivat kahdeksalle prosentille tässä ikäryhmässä.

– Se on pieni vähemmistö nuorista. Mitä vanhempi henkilö, sitä helpompi näihin on sopeutua, Rahkonen sanoo.

Yrittäjätkin ovat sopeutuvaisia

Jopa yrittäjät ovat kyselyn perusteella yhteisrintamassa työntekijöiden kanssa kannattamassa uusia koronarajoituksia, vaikka kevät ja kesä on ollut monille yrittäjille vaikea koronan takia.

– Tämä ei ehkä ole ollut sellainen taloudellinen maailmanloppu kuin miltä vielä keväällä näytti. Yrittäjätkin ovat selvinneet yllättävän hyvin. Ihan sellaista pelättyä konkurssiaaltoa ei ilmeisesti tullutkaan. Työt on kuitenkin aika lailla jatkuneet, Rahkonen sanoo.

Yrittäjistä 59 prosenttia sanoo, että sopeutuisi varsin hyvin uusiin rajoituksiin ja 35 prosenttia, että se olisi vaikeaa.

– Kyllä se pelottaa ihan hirveästi. Toivottavasti tähän ei tarvi mennä, sanoo oululainen ravintoloitsija Anne Mikkola.

Ravintolalla on kuitenkin jo varasuunnitelmat mahdollisen uuden aallon varalle; lisää take away -myyntiä ja työntekijöiden osa-aikaistuksia. Mikkola arvelee kuitenkin uusien rajoitusten olevan lopullinen isku monelle ravintolalle.

- Ei siinä muu auta. Pitää olla luova ja koittaa keksiä miten tässä selvitään, Mikkola sanoo.

Tuba Food & Lounge -ravintolan ravintoloitsija Anne Mikkola sanoo kevään olleen "ihan hirviä". Nyt kuitenkin esimerkiksi pitsan myynti on verkkokaupan ansiosta moninkertaistunut. Myynnit ovat silti tippuneet kymmeniä prosentteja edellisvuodesta. Paulus Markkula / Yle

Puolueiden välillä ei ole suuria eroja suhtautumisessa mahdollisiin uusiin koronarajoituksiin. Keskustan kannattajat sopeutuisivat kuitenkin kaikkein parhaiten.

– Koronakriisiä on yritetty politisoida, mutta kyselyn perusteellakaan se ei politisoidu, Rahkonen sanoo.

Taloustutkimus haastatteli Ylen uutisten toimeksiannosta 1447:ää Suomen aikuisväestöön kuuluvaa henkilöä 24.-27. heinäkuuta. Kysely tehtiin internetpaneelissa, ja tulokset painotettiin iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan väestöä vastaaviksi. Vastaajista työikäisiä eli 20-65-vuotiaita on 916, ja otos on painotettu edustamaan Suomen 3,2:ta miljoonaa työikäistä. Koko otoksen osalta virhemarginaali on noin 2,5 ja työikäisten osalta 3 prosenttiyksikköä.

