Käsidesiin liittyvät soitot Myrkytystietokeskukseen ovat lisääntyneet koronan seurauksena – "Lapselle jo yksi reipas kulaus voi aiheuttaa humalan"

Myrkytystietokeskus on saanut huhti-heinäkuun aikana noin 90 puhelua kuukaudessa koskien desinfiointiaineita. Simo Pitkänen / Yle

Käsidesiin liittyvät puhelut Myrkytystietokeskukseen ovat lisääntyneet koronakevään ja -kesän aikana.

– Käsidesejä koskevia puheluita on tullut maaliskuun puolivälin jälkeen useampia päivässä, kun tätä ennen tuli harvakseltaan yksittäisiä puheluita, HUS Myrkytystietokeskuksen osastolääkäri Aino Pennanen kertoo.

Myrkytystietokeskukseen on tullut viime vuosina noin 400–500 desinfiointiaineita koskevaa puhelua vuodessa. Tämän vuoden aikana puheluita on tullut huhti–heinäkuun välisenä aikana noin 90 kuukaudessa.

– Aiempien vuosien puhelut käsittelivät kattavasti erilaisia desinfiointiaineita, kun taas tämän vuoden puhelut ovat lähes poikkeuksetta koskeneet alkoholipitoisia käsidesejä.

Oireina pahoinvointia ja vatsanväänteitä

Pennasen mukaan käsidesien lisääntyminen julkisilla paikoilla ja yleisissä tiloissa selittää puheluiden määrän kasvua.

–Yleensä tapaturma on tapahtunut kotona, mutta myös kaupoissa, päiväkodeissa, kouluissa ja julkisilla paikoilla olevista käsideseistä tulee soittoja.

Myrkytystietokeskuksen saamista puheluista suurimmassa osassa käsidesiä on juotu vahingossa tai tarkoituksella. Noin puolet keskukseen tänä keväänä ja kesänä tulleista puheluista on koskenut pikkulapsia, jotka ovat juoneet tai joiden epäillään juoneen desinfiointiainetta.

Pienen lapsen kohdalla käsidesin juominen saattaa aiheuttaa voimakkaitakin oireita.

–Käsidesi on hyvin vahvaa. Se sisältää 60–80 prosenttista etanolia, ja lisäksi pieniä määriä muita alkoholeja. Pienen lapsen ei tarvitse nauttia sitä kovin montaa millilitraa, vaan jo yksi reipas kulaus riittää aiheuttamaan humalan.

Humalan lisäksi käsidesin juominen voi aiheuttaa pahoinvointia ja ärsyttää vatsaa.

– Oireinen lapsi ohjataan aina päivystykseen. Jos lapsi on nuolaissut käsidesipulloa tai käsiä, joihin on juuri laitettu desinfiointiainetta, kotiseuranta on yleensä riittävää, Pennanen kertoo.

Joka viides soitto koskee tilannetta, jossa ainetta on päätynyt silmään. Esimerkiksi pulloa avatessa desinfiointiainetta on saattanut roiskahtaa kasvoille tai lapsi on voinut hieroa kosteilla käsillä silmiään.

– Tästä aiheutuu yleensä silmän ärsyyntymistä, kipua, punoitusta ja roskan tunnetta, mutta ei varsinaista vaaraa. Tällöin silmää tulee huuhdella vedellä mielellään useamman minuutin ajan.

Lääkehiilestä ei apua

Soittoja käsidesiin liittyen on tullut myös erilaisista terveys- ja sosiaalialan palveluita tarjoavista paikoista, kuten hoitolaitoksista, joissa asukkaat tai asiakkaat ovat vahingossa juoneet käsidesiä.

– Muistisairaat vanhukset eivät välttämättä ymmärrä, että pullossa on käsidesiä, ja saattavat vahingossa juoda sitä, Pennanen avaa.

Vaikka pienestä määrästä käsidesiä ei yleensä aiheudu aikuiselle merkittävää haittaa, muistisairaat, monisairaat sekä kehitysvammaiset potilaat ohjataan herkästi päivystykseen seurantaan.

Perinteisesti myrkytyksien hoitoon käytetystä lääkehiilestä ei ole apua desifiointiaineesta johtuvaan myrkytykseen, sillä hiili ei sido etanolia. Epäillyssä myrkytystapauksessa Pennanen kehottaakin soittamaan Myrkytystietokeskukseen.

– Soittamalla saa yksilöllisempää tietoa juodusta aineesta, lapselle vaarallisesta annoksesta, hoitoon hakeutumisesta ja seurannasta.