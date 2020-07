Siperian ikiroudasta vapautui tavallista paremmin säilynyt mammutti – katso videolta, mitä järvestä nousee

Tutkijoiden mukaan löytö on harvinainen.

Venäjällä hämmästellään Pohjois-Siperiasta löytyneitä mammutin luita. Jamalin niemimaalla sijaitsevasta matalasta järvestä on nostettu ainakin osia mammutin kallosta, sen kylkiluita sekä etujalkojen luita. Jalkaluissa kerrotaan olevan jäljellä jopa jänteitä.

Löydön tekivät paikalliset asukkaat viime torstaina, ja sen jälkeen tutkijat ovat kaivaneet mammutin jäänteitä ylös järven rantavesistä. Etsintää jatketaan yhä.

Siperialaisessa museossa työskentelevä tutkija Jevgenija Hozjainova kertoo uutistoimisto Reutersille, ettei löytöihin yleensä sisälly näin suurta määrää saman eläinlajin jäänteitä. Erityisen arvokkaana Hozjainova pitää säilynyttä pehmytkudosta.

Mammutin jäänteiden arvioidaan olevan peräisin ainakin 10 000 vuoden takaa. Arktisen tutkimuksen keskusta johtavan Dmitri Frolovin mukaan vielä ei voida sanoa tarkkaan, milloin mammutti eli tai kuinka vanha se oli kuollessaan. Frolovin mukaan Venäjällä on kuitenkin löydetty aiemmin jopa 30 000 vuotta vanhoja mammutin jäänteitä.

Siperiasta on löytynyt viime vuosina yhä useammin muinaisten eliöiden jäänteitä, kun ikiroudan sulaminen on vapauttanut kauan sitten jäätyneitä alueita. Tänä kesänä Siperiaa on lämmittänyt ennätyksellinen helleaalto, ja lämpötilat ovat olleet keskimäärinkin jopa kymmenen astetta tavanomaista korkeampia.

Lähteet: Reuters, AP