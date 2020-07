Testasimme uuden kaupunkipyörän, jonka voi jättää mihin tahansa – hyvästä parkkeerauksesta luvataan lahjoittaa varoja lasten harrastustoimintaan

Helsinkiin tuli viime viikolla 400 uutta yhteiskäyttöpyörää, kun forssalainen Juro toi vuokrattavat polkupyöränsä kaupunkiin. Jurot eroavat Helsingin seudun liikenteen (HSL) kaupunkipyöristä siten, että niillä ei ole parkkeja eikä aluerajoituksia. Periaatteessa pyörillä voisi siis ajaa vaikka Lappiin, ja ne voi pysäköidä mihin tahansa.

Juro-kaupunkipyörissä on aurinkoenergialla toimiva älylukko, jonka akku latautuu etukoriin asennettujen aurinkopaneelien ansiosta. Myös pyörien paikannus tapahtuu älylukon ja pyörän lainausapplikaation avulla.

Forssalainen yrittäjä Jussi Roitto kertoo, että Jurot ovat vaihtoehto etenkin sähköpotkulaudoille.

– Halusimme tuoda vapautta ja vaihtoehtoja. Lisäksi olemme kotimainen toimija. Näitä voisi ennemmin verrata sähköpotkulautoihin kuin Alepa-pyöriin, sillä aluerajoituksia ei ole. Arvostamme vapautta, niin kauan kuin se hyvältä tuntuu, Roitto sanoo.

Yrittäjän mukaan aurinkosähköllä latautuvat lukot toimivat yhdestä kahteen kuukautta, vaikka aurinko ei paistaisikaan.

– Jos ei aurinko silloinkaan paista, pyörän voi laittaa verkkovirtalataukseen, hän kertoo.

Toimittaja Olli-Pekka Kursi testaa videolla Juro-pyörää.

Sähköpotkulautojen jättäminen sikin sokin ympäri kaupunkia on herättänyt närää jo vuoden päivät kevyen liikenteen väylien käyttäjissä. Roitto myöntää, että myös Juro-pyörien heitteille jättäminen on aina mahdollista. Yrityksessä kuitenkin uskotaan, että pyörä on aivan yhtä helppo parkkeerata myös hyvin kuin huonosti.

Lisäksi yrityksellä on pieni porkkana nätisti parkkeeraaville kaupunkipyöräilijöille.

– Mitä paremmin ja enemmän pyöriä käytetään sitä enemmän tuemme Asenne-järjestön toimintaa. Järjestö tukee lasten ja nuorten harrastemahdollisuuksia, Roitto kertoo.

Bondin yhteiskäyttösähköpyörät olivat käytössä koko viime talven

Helsingin seudulla on tällä hetkellä kolme eri kaupunkipyörätoimijaa. Yhteensä yhteiskäyttöisiä pyöriä on pelkästään Helsingissä lähes viitisen tuhatta, kun lasketaan mukaan myös sähköpyörät.

Viime kesänä lanseerattuja sähkökäyttöisille Bond Mobilityn yhteiskäyttöpyörillä ei ole Juron tapaan asemia. Bond-pyörät avustavat polkemista aina 45 kilometrin tuntinopeuteen saakka. Niitäkin on Helsingissä tällä hetkellä noin 400.

Kun HSL:n kaupunkipyörien kausi kestää alkukeväästä lokakuun loppuun, Bondin yhteiskäyttöpyörät olivat käytössä koko viime talven. Sähköpyöräilijät noudattava Suomessa mopojen liikennesääntöjä. Bond-pyörien takakorissa on myös lainmukainen kypärä.

Helsingissä ja Espoossa on parhaillaan käytössä 3 500 Helsingin seudun liikenteen (HSL) kaupunkipyörää ja 350 pyöräasemaa. Vantaalla Tikkurilan ja Aviapoliksen sekä Myyrmäen ja Martinlaakson alueella on yhteensä 1 000 HSL:n kaupunkipyörää ja 100 pyöräasemaa.

HKL tiedotti kesäkuussa, että kaupunkipyöräverkostoa aiotaan laajentaa paikallisesti ja tavoitteena on, että palvelu olisi mahdollinen lähes kaikille helsinkiläisille. Myös ympärivuotisuus on yksi kehityskohde, mutta sitä selvitetään lisää vasta ensi kaudella.

Lue seuraavaksi:

Vihattujen ja rakastettujen skuuttien vuokrausbisneksestä putosi jo kolme firmaa, mutta katukuvaan ne jäävät – pysäköinti edelleen holtitonta

Suppailulaudan vuokraus on liikuntaa, polkupyörän ei, linjaa verottaja – välineitä ei saa vuokrata liikuntaseteleillä, paitsi joitain välineitä

Tiesitkö? Nopea sähköpyörä on mopo ja sen ajamiseen tarvitaan ajokortti ja kypärä – Jos ajat sillä humalassa, syyllistyt rattijuopumukseen