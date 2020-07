Diplomaattien pysäköintisakot vähenivät edelleen Helsingissä – kärjessä olevat Turkki, Venäjä ja Kiina jättivät ne yleensä maksamatta

Turkin, Venäjän ja Kiinan diplomaateille kirjoitettiin Helsingissä viime vuonna eniten pysäköintivirhemaksuja.

Kaupungin pysäköinnivalvonnasta saadun tilaston mukaan kyseiset valtiot erottuvat muista myös siten, että ne ovat jättäneet lähes kaikki sakot maksamatta.

Kärjessä olevan Turkin saldo on 35 pysäköintivirhemaksua, joista kaikki on jätetty suorittamatta. Venäjän saamista 28 pysäköintivirhemaksusta on suorittamatta 23 sakkoa ja Kiinan 21 maksamatta on 17 virhemaksua.

Tilaston mukaan yli kymmenen virhemaksua saaneista valtioista sakkonsa jätti yleensä maksamatta myös Ranska.

Sen sijaan Yhdysvallat ja Saudi-Arabia ovat suorittaneet lähes kaikki saamansa virhemaksut.

Useiden maiden diplomaatit pysäköivät tilaston mukaan nuhteettomasti ja niiden saldo näyttää nollaa.

Kaikkiaan CD- ja C-tunnuksisille autoille kirjoitettiin Helsingissä yhteensä 250 pysäköintivirhemaksua. Niistä on suoritettu 88 kappaletta.

Diplomaattien pysäköintisakkojen määrä on vähentynyt koko 2000-luvun ajan selvästi. Vielä vuosituhannen alussa diplomaateille kirjoitettiin yli tuhat sakkoa vuodessa.

Vuonna 2013 pysäköintivirhemaksujen määrä oli enää reilut viisisataa ja kolme vuotta sitten 2017 vajaat 350 vuodessa.

Sakkojen maksaminen on diplomaattisen koskemattomuutta koskevan sopimuksen vuoksi lähetystöille vapaaehtoista.