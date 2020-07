Yleisön vihjeet auttoivat, osa Kaivopuiston pahoinpitelyn epäillyistä tunnistettu – 20 kysymystä poliisille nuoren miehen kuolemaan johtaneista tapahtumista

Poliisi julkaisi eilen tiistaina valvontakamerakuvat henkilöistä, joita epäillään Helsingissä ravintola Kaivohuoneella ja sen edustalla heinäkuun alussa tapahtuneesta kuolemaan johtaneesta pahoinpitelystä.

Vuonna 2001 syntynyt mies kuoli muutama päivä pahoinpitelyn jälkeen todennäköisesti siitä seuranneiden vammojen vuoksi. Lisäksi ainakin viisi miestä sai tilanteessa vammoja.

1. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jukka Larkio Helsingin poliisilaitokselta, millaisia tietoja poliisi on julkaistujen valvontakamerakuvien perusteella saanut?

Olemme saaneet kiitettävästi tietoja tapahtumista. Tietoja puretaan parhaillaan. Kuvat ovat vielä esillä poliisin nettisivuilla (siirryt toiseen palveluun), joten vihjeitä tarvitaan edelleen.

2. Ovatko kaikki kuvissa esiintyvät henkilöt yhä epäiltyinä pahoinpitelystä ja kuolemantuottamuksesta?

Kyllä he kaikki ovat edelleen epäillyn asemassa. Selvitämme heidän osuuttaan tapahtumiin.

3. Onko kuolemantuottamukseen osallistunut useampi epäilty?

Tähän en voi ottaa kantaa.

4. Onko epäiltyjen henkilöllisyys selvinnyt?

Meille on tullut hyviä vihjeitä, ja joitain henkilöllisyyksiä on saatu selvitettyä. Sen tarkemmin en tässä vaiheessa avaa, mitä tietoja on tullut.

5. Onko epäiltyjä otettu kiinni?

En ota kantaa siihen.

6. Kuinka paljon tapauksella oli silminnäkijöitä?

Ravintolan ulkopuolella oli paljon ihmisiä, jotka olivat tulleet ulos ravintolasta valomerkin jälkeen. Pahoinpitely tapahtui sivummalla ravintolan ulkopuolella, joten sitä eivät kaikki havainneet.

7. Miksi kuvat epäillyistä julkaistiin vasta yli kaksi viikkoa teon jälkeen?

Kuvien julkaisu ei ole ensisijainen tutkintakeino. Pahoinpitelyn uhreja ja asianomistajia kuulusteltiin ja puhuteltiin. Valvontakameramateriaalia oli melkoinen määrä, ja sen analysoiminen on aikaa vievää. Siksi kuvat julkaistiin tässä vaiheessa. Samalla ilmeni, että uhrit eivät tunne tekijöitä. Siksi epäillyt olivat tuntemattomia henkilöitä siinä vaiheessa.

8. Onko tiedossa, että epäillyillä olisi aiempaa rikos- tai väkivaltataustaa?

En ota siihen kantaa tässä vaiheessa.

9. Poliisi tiedotti, että epäillyt ovat ulkonäön perusteella ulkomaalaistaustaisia. Onko epäiltyjen kansalaisuus tiedossa?

Ei ole varmuudella tiedossa tässä vaiheessa. On mahdollista, että he ovat Suomen kansalaisia.

10. Mikä oli uhrin kansalaisuus, entä hänen seurueensa?

He ovat Suomen kansalaisia.

11. Onko teolle ilmennyt motiivia?

Ei ole ilmennyt mitään motiivia, joka voisi johtaa pahoinpitelyyn ja sittemmin uhrin kuolemaan. Ottaen huomioon, että henkilöt eivät tunteneet toisiaan eikä pahoinpitelyä ennen ollut suusanallista riita, käsitykseni mukaan motiivia ei ollut.

12. Mikä oli päihteiden osuus tapahtumissa?

Vaikeaa sanoa, mutta kun ravintolasta tullaan, tuskin kukaan vettä oli juonut. Varmaankin oli nautittu jonkun verran ainakin alkoholia.

13. Miten henkilö surmattiin, mikä johti kuolemaan?

En tiedä, mikä osuus väkivallasta lopulta johti kuolemaan. Tietojemme mukaan pahoinpitely tapahtui nyrkeillä lyömällä, potkimalla ja pääpuskuilla. Mitään aseita ei ollut käytössä.

14. Uhrin kaverit yrittivät puuttua pahoinpitelyyn, mutta joutuivat itse pahoinpidellyiksi. Yrittivätkö muut ulkopuoliset puuttua tekoon? Entä ravintolan henkilökunta?

Pahoinpitely oli sivummalla, pääovien vasemmalla puolella. Saattoi olla, että ravintolan vahtimestarillakaan ei ollut sinne näköyhteyttä. Ravintolan henkilökunta ei käsitykseni mukaan ole nähnyt tapausta. Ravintolan ulkopuolella on ollut todella paljon ihmisiä, liikettä ja toimintaa.

15. Oliko lähistöllä tekohetkellä virkavaltaa?

Kaivohuoneen lähistöllä on ollut poliisipartioita, mutta ravintolan edessä oli vellova ihmisjoukko. Sellaisesta joukosta on vaikeaa havaita sivummalla tapahtunutta pahoinpitelyä. Minulla ei ole tarkempaa tietoa, missä mikäkin partio on tarkalleen sijainnut. Tutkinta on keskittynyt epäiltyjen tunnistamiseen ja kiinni saamiseen.

16. Miten nopeasti poliisi ja ensihoito saapuivat paikalle?

Poliisi oli paikalla, koska he partioivat alueella. Siinä vaiheessa ensihoitoa ei tarvittu. Vammat eivät olleet sen kaltaisia.

17. Eli ambulanssia ei hälytetty?

Tietojeni mukaan paikalla ei ollut ambulanssia. Asianosaiset jatkoivat tapahtumapaikalta matkaansa. Uhri hakeutui vasta myöhemmin sairaalaan.

18. Mikä oli kuolinsyy?

En ota siihen kantaa.

19. Onko poliisi tehnyt arviointivirheen, kun ambulanssia ei ole hälytetty?

Henkilökohtainen näkökulmani on, että ei ole. Poliisi on neuvonut asianosaisia hakeutumaan hoitoon, jos he kokevat sen tarpeelliseksi. Ei ole tapahtunut laiminlyöntiä.

20. Miten tutkinnassa nyt edetään?

Nyt käymme läpi vihjeitä, jotka ovat tulleet ja pyrimme tavoittamaan epäillyt, kun heidät tunnistetaan. He ovat todennäköisesti Suomessa.

