Yhdysvalloissa ennätysmäärä kuolleita, Aasiassa tautikäyrissä uutta nousua – tältä maailman koronatilanne näyttää juuri nyt

Koronatartuntoja on todettu runsaasti eri puolilla Amerikan mannerta.

Maailmassa on todettu nyt miltei 17 miljoonaa koronavirustartuntaa, käy ilmi Johns Hopkins -yliopiston tilastoista.

Tartuntamäärät ovat nousussa osissa maita, jossa uusien koronatartuntojen määrä oli jo ehtinyt hiipua.

Mitä tummemmalla punaisella maa on merkitty karttaan, sitä enemmän maassa on raportoitu koronavirustartuntoja. Eetu Pietarinen/ Yle

Euroopassa uusia koronavirustartuntoja todetaan nyt runsaasti esimerkiksi Balkanilla ja Belgiassa.

Lue lisää Euroopan koronatilanteesta: Eurooppaan on syntymässä uusia koronapesäkkeitä – Näin korona leviää eri puolilla mannerta, katso tilannekuva grafiikoista

Amerikat hehkuvat kartassa punaisina tautikeskuksina. Lisäksi uusia tartuntoja todetaan nyt monin paikoin Aasiassa.

Kuolinkäyrät synkkenevät Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa koronavirukseen liittyvien kuolemien päivittäinen määrä on noussut korkeimmaksi kahteen ja puoleen kuukauteen. Maassa rekisteröitiin eilen tiistaina lähes 1 600 uutta kuolemantapausta. Asia käy ilmi Johns Hopkins -yliopiston tilastoista.

Tiistaina uusia tartuntoja tilastoitiin yli 60 000. Parin viime viikon aikana uusia tartuntoja on todettu päivittäin keskimäärin noin 60 000–70 000.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

COVID-19-tautiin liittyviä kuolemantapauksia on maassa jo lähes 150 000. Tartuntoja on todettu yli 4,3 miljoonaa. Molemmat luvut ovat maailman korkeimpia.

Myös Brasiliasta synkkiä lukuja

Brasilian ensimmäisestä koronavirustartunnasta raportoitiin helmikuun loppupuolella. Tämänhetkisen tiedon mukaan maassa on todettu liki 2,5 miljoonaa tartuntatapausta.

Brasilian terveysministeriö arvioi aiemmin tässä kuussa, että tilanne helpottaisi heinäkuun loppuun mennessä, kertoo uutistoimisto Reuters. Johns Hopkins -yliopiston keräämien tilastojen valossa sekä uudet tartunta- että kuolemantapaukset ovat kuitenkin nousussa.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Brasilia on Yhdysvaltain jälkeen toisena niin koronavirustartuntojen lukumäärällä kuin COVID19-tautiin liittyvillä kuolemilla mitattuna, kertoo uutistoimisto Reuters. (siirryt toiseen palveluun)

Tautikeskuksia myös muualla Amerikoissa

Koronakäyrät osoittavat ylöspäin esimerkiksi Meksikossa, Perussa ja Ecuadorissa.

Meksikon terveysministeriö arvioi, että todelliset tartuntaluvut ovat luultavasti huomattavasti raportoituja korkeammat, kertoo uutistoimisto Reuters. Maassa on todettu kaikkiaan yli 402 000 koronavirustapausta.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Koronapandemia on paljastanut heikkouksia Perun ja Ecuadorin terveydenhuollossa. Esimerkiksi Ecuador on turvautunut tartuntamäärien kasvaessa väliaikaisiin testausklinikoihin, kun sairaaloiden kapasiteetti on joutunut äärimmäiselle koetuksella, kertoo Reuters (siirryt toiseen palveluun).

Aasiassa pelätään toista aaltoa

Osassa Aasiaa koronatartuntojen määrät ovat pysyneet maltillisina koko kevään ja kesän. Esimerkiksi Thaimaan tautitilannetta on kuvattu miltei ihmeeksi, kertoo New York Times (siirryt toiseen palveluun).

John Hopkins -yliopistojen tietojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) miltei 70 miljoonan asukkaan maassa on todettu kaikkiaan vain noin 3 300 tautitapausta.

Kiinassa uusia ennätyksiä päiväkohtaisissa tartuntamäärissä

Kiinassa raportoitiin keskiviikkona yli 100 uutta koronavirustartuntaa, kertovat uutistoimistot. Suurin osa tartunnoista on todettu Xinjiangin maakunnassa. Lisäksi tartuntoja on raportoitu Liaoningin sekä Jilinin alueilla.

Kyseessä on suurin päiväkohtainen tartuntamäärä viikkoihin. Xinjiangin maakunta on tullut muulle maailmalle tunnetuksi erityisesti Kiinan uiguuri-vähemmistön tilanteen kautta.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Tartuntojen keskus sijaitsee yli kolmen miljoonan asukkaan Urumqin kaupungissa. Uutistoimisto AP:n mukaan paikallisviranomaiset ovat eristäneet alueella joitain yhteisöjä, rajoittaneet julkisten liikennevälineiden käyttöä sekä määränneet ihmisiä laajalla skaalalla koronavirustesteihin.

Edellinen päiväkohtainen tartuntamääräennätys oli maanantailta. Silloin Kiinassa raportoitiin 61 uudesta koronatartunnasta. Silloinkin tartuntoja todettiin samoilla alueilla.

Hongkongissa tiukat rajoitukset käyttöön

Kiinan erityishallintoalue Hongkongissa otettiin keskiviikkona käyttöön entistä tiukemmat rajoitukset koronaviruksen torjumiseksi. Uusien sääntöjen mukaan muun muassa yli kahden ihmisen kokoontumiset ovat kiellettyjä ja kasvomaskeja on käytettävä aina julkisilla paikoilla.

Hongkongin hallintojohtaja Carrie Lam on varoittanut, että kaupungin sairaalat romahtavat paineen alla, jos tartunnat leviävät laajalti kaupungissa, kertoo uutistoimisto AFP.

7,5 miljoonan asukkaan Hongkongissa on todettu heinäkuun aikana kiihtyvällä tahdilla yli tuhat koronavirustartuntaa. Yhteensä kaupungissa on todettu pandemian aikana noin 2 880 koronatartuntaa. Tämä tarkoittaa, että heinäkuun saldo on lähes 40 prosenttia kaikista tartunnoista.

Kazakstanissa jatketaan eristystoimia, Intiassa epäillään virallisia lukuja

Keski-Aasian Kazakstanissa eristystoimia jatketaan elokuun puoliväliin saakka. Tämän jälkeen maata on tarkoitus avata asteittain. Kazakstanissa on raportoitu tiistain aikana 1 544 uutta tartuntaa, kertoo uutistoimisto Tass.

Intiassa puolestaan arvioidaan, että yli puolet Mumbain slummien asukkaista on saanut koronatartunnan, kertoo uutistoimisto AFP. Tieto perustuu Mumbain kaupungin tekemään selvitykseen.

Tiistaina julkistetun selvityksen tulokset herättävät kysymyksen siitä, kuinka paikkansapitäviä Intian viralliset koronatilastot ovat. Johns Hopkins -yliopiston tietojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) miltei 1,5 miljoonaa intialaista olisi sairastunut COVID-19-tautiin.

Tutkimuksen mukaan tulokset viittaisivat siihen, että suurin osa tartunnoista olisi oireettomia ja että viruskuolleisuus on todennäköisesti alhainen, kertoo AFP.

Amerikkojen ja Aasian lisäksi koronapandemia jyllää Afrikassa. Niistä maista, joissa koronavirustartunnat ovat nyt rajussa nousussa, seitsemän sijaitsee Afrikassa.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

