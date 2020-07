"Snobbaileva William suututti Harryn varoittamalla Meghanista" ja viisi muuta kohukirjan väitettä brittihovin tulehduttaneista tapahtumista

Kun prinssi Harry ja yhdysvaltalainen tv-näyttelijä Meghan Markle viettivät häitään toukokuussa 2018, kertoivat otsikot raikkaasta uudesta tuulahduksesta vanhoillisessa brittihovissa. Alle kaksi vuotta häiden jälkeen tuulahdus oli muuttunut puhuriksi, ja Sussexin herttuapari jätti hovin taakseen.

Nyt parin viime vuoden tapahtumista on alkanut pulpahdella julki "Harryn ja Meghanin lähipiirin" vuotamia tietoja, joiden pohjalta on syntynyt paljastuskirja. Pariskunta itse on kiistänyt olleensa kirjan suorana lähteenä, mutta Daily Mail -lehden (siirryt toiseen palveluun) mukaan nämä olisivat antaneet kirjan tekijöille haastattelun ennen muuttoaan Yhdysvaltoihin.

Britannian yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun) arvioi kirjan lähteytyksen olevan melko hyvää. BBC:n mukaan ainakin kaksi kirjan tietolähdettä ovat niin lähellä Meghania ja Harrya, että he pystyvät antamaan suoria lainauksia näiden kommenteista ja "puhumaan näiden suulla".

Tietoja kirjaan on saatu myös Buckinghamin palatsista ja Kensingtonin palatsista, eli kuningatar Elisabetin sekä prinssi Williamin ja herttuatar Catherinen lähipiiristä.

Prinssi Harry ja hänen vaimonsa Meghan vihittiin toukokuussa 2018. Neil Hall / EPA

Kuninkaallisiin erikoistuneiden toimittajien Carolyn Durandin ja Omid Scobien kirjoittama paljastuskirja Finding Freedom ilmestyy vasta elokuussa, mutta on puhuttanut brittejä jo päiväkausia. Sanomalehdet The Times ja The Sunday Times (siirryt toiseen palveluun) ovat julkaisseet kirjasta meheviä otteita, ja muu brittimedia on rynnännyt perässä.

Kokosimme kuusi kirjan esittämää väitettä hovin sekaisin saaneista tapahtumista.

"Meghan jätettiin ilman tukea"

Kirjan mukaan Yhdysvalloista Britanniaan muuttanut ja vanhoilliseen hoviin päätynyt Meghan tunsi jäävänsä ilman riittävää tukea totutellessaan uuteen rooliinsa kuninkaallisena.

Meghanin väitetään odottaneen saavansa tukea toiselta tuoreelta kuninkaalliselta miniältä Catherinelta, mutta jääneen sitä ilman. Kirjan mukaan julkisuudessa esitetyt väitteet Catherinen ja Meghanin huonoista väleistä olivat kuitenkin pitkään liioiteltuja.

Herttuatar Meghanin sanotaan jääneen ilman herttuatar Catherinelta odottamaansa tukea. Nic Bothma / EPA

Nämä ovat lähteiden mukaan vain niin erilaisia ihmisiä, ettei luontevaa suhdetta päässyt syntymään. Myöhemmin välit kuitenkin viilenivät, eikä kirjan mukaan kumpikaan naisista tehnyt juuri mitään korjatakseen suhdetta.

– Minä annoin koko elämäni sille perheelle. Olin valmis tekemään kaikkeni, mutta tässä sitä nyt ollaan. Tämä on todella surullista, Meghan itki maaliskuussa virallisen kuninkaallisen aseman menettämisen jälkeen ystävän mukaan.

Palatsissa "kyykäärmeitä ja vuotajia"

Sussexin herttuaparin kerrotaan ajan kuluessa tunteneen kasvavan jännitteen itsensä ja muun kuninkaallisen perheen välillä. Heidän sanotaan kokeneen, ettei heidän valituksiaan otettu vakavasti.

Harryn mielestä muu perhe ei halunnut suojella häntä ja mustamaalasi hänet "yliherkäksi ja suorapuheiseksi".

Paljastuskirjan lähteiden mukaan prinssi Harry ja Meghan epäilivät hovista vuodettavan medialle tietoja heistä. AOP

Kaksikko epäili, että hovin muista osista vuodettiin heitä koskevia tietoja julkisuuteen. Myös suhde hovin työntekijöihin oli jännitteinen.

– Palatsissa työskenteli vain kourallinen ihmisiä, joihin he pystyivät luottamaan, kirja väittää.

Kirjassa herttuaparin ystävä nimittää osaa kuningattaren korkea-arvoisista virkamiehistä kyykäärmeiksi.

Ikävät tunteet olivat molemminpuolisia, sillä kirjassa yksi hovissa olevista lähteistä kutsuu Sussexin herttuaparia kitiseväksi kolmanneksi pyöräksi ja toinen sanoo Meghanissa olleen alusta asti jotakin epäluuloa herättävää.

Meghanin ja Harryn viimeiseksi julkiseksi tehtäväksi osana hovia jäi osallistuminen Lontoon Westminster Abbeyssa 9. maaliskuuta pidettyyn jumalanpalvelukseen.

Sussexin herttuapari saapumassa viimeiseen edustustehtäväänsä osana hovia 9. maaliskuuta. AOP

Sanavalinta viilensi veljesten välit

Aiemmin erittäin läheisten veljesten Harryn ja Williamin välien viilentymisestä on huhuttu jo pidemmän aikaa. Viime syksynä ITV-televisiokanavalla esitetyssä Harry and Meghan: An African Journey -dokumentissa Harry vahvisti väleissä olevan ongelmia.

Hän sanoi olevansa Williamin kanssa elämässään eri poluilla. Samalla Harry kuitenkin painotti rakastavansa veljeään.

– Olemme veljeksiä ja tulemme aina olemaan veljeksiä. Meillä on hyviä päiviä ja huonoja päiviä, prinssi kommentoi tuolloin.

Prinssi Harryn ja prinssi Williamin suhde on kirjan mukaan heikentynyt niin, etteivät he tänä keväänä olleet enää kunnollisissa puheväleissä. Kuva on otettu marraskuussa 2019. Andy Rain / EPA

Sussexin herttuaparin tammikuussa tekemä ilmoitus vetäytyä julkisesta roolistaan hovissa jäädytti välit lopullisesti. Kirjan mukaan William ja Harry vaimoineen eivät olleet hovista tapahtuneen erkaantumisen aikaan maaliskuussa enää edes kunnollisissa puheväleissä.

Kirja väittää välirikon alkaneen Harryn ja Meghanin seurustelun myötä. Lähteiden mukaan pikkuveli-Harry ärsyyntyi isoveli-Williamin snobbailevaksi ja alentavaksi kokemastaan asenteesta.

Williamin kerrotaan iloinneen veljensä suhteesta, mutta olleen samalla huolissaan Meghaniin päätä pahkaa rakastuneesta Harrysta ja pelänneen tämän ryntäävän naimisiin "himon sokaisemana". Ystävä kuvailee kirjassa Harryn olleen Meghanin tavattuaan "transsissa".

William neuvoi Harrya etenemään hitaasti "sen tytön kanssa", mikä Harryn korvissa kuulosti siltä, että isoveli ylenkatsoi Meghania. Harry itse oli jo toisten treffien jälkeen vakuuttunut, että menisi naimisiin Meghanin kanssa. Toiset treffit olivat päivä ensimmäisten jälkeen.

Kirjassa viitataan siihen, että Meghaniin kohdistuneissa ennakkoluuloissa oli ainakin osin kyse rasismista. AOP

Meghania kohdeltiin "rasistisesti"

Kirjassa viitataan usein esimerkein siihen, että hovin ja yläluokkaisen ystäväpiirin varautunut suhtautuminen Meghaniin olisi ainakin jossakin määrin rasistista.

Meghanin äiti on musta ja isä valkoinen. Harryn kuvaillaan kirjassa olevan allerginen rasismille ja reagoineen nopeasti sellaista asennetta epäillessään. Esimerkiksi välit yhteen ystävään katkesivat heti, kun tämä kommentoi Meghania ikävään sävyyn.

Kirjan mukaan myös jokainen suhteen kyseenalaistava kommentti sai Harryn miettimään, oliko syynä rasismi vai snobismi. Harryn mielestä "vanha kaarti" ei pitänyt Meghanista ja teki kaikkensa vaikeuttaakseen tämän elämää.

Myös kuninkaallisen perheen jäsenien tokaisut "Harryn show-tytöstä" ja Meghanista henkilönä, jolla on mukana "paljon painolastia" kasvattivat juopaa hovissa.

Harryn kuvaillaan kirjassa olleen "transsissa" Meghanin tapaamisen jälkeen ja prinssi Williamin kehottaneen veljeään etenemään hitaasti "sen tytön" kanssa. AOP

Meghanin suhteessa paparazzeihin täyskäännös

Meghanin kerrotaan näyttelijänä työskennellessään hakeneen julkisuutta antamalla itsestään vinkkejä paparazzeille. Kun hän alkoi seurustella prinssi Harryn kanssa, muuttui hänen suhtautumisensa julkisuuteen täysin.

Meghanin kerrotaan tehneen kaikkensa estääkseen suhteen vuotamisen julkisuuteen. Pari viestitteli suhteensa alussa muun muassa Harryn salaisen Instagram-tilin kautta. Harry esiintyi Instagramissa nimellä SpikeyMau5, mikä oli viittaus DJ Deadmau5:iin.

Avioliiton solmimisen jälkeen pariskunnan suhtautuminen lehdistöön muuttui koko ajan kireämmäksi, ja äärimmilleen se on kiristynyt kuninkaallisista velvollisuuksista vetäytymisen myötä.

Los Angelesissa nykyisin asuvan herttuaparin poikaa Archieta kuvannut paparazzi on haastettu oikeuteen ja oikeushaasteen on aiemmin saanut myös tukku brittilehtiä. Meghan ja Harry ovat myös julistaneet boikottiin monia tabloid-lehtiä Britanniassa.

Harry ja Meghan ovat haastaneet oikeuteen valokuvaajan, joka on jahdannut kuvia heidän pojastaan Archiesta. AOP

Meghan ja Harry "tiesivät arvonsa"

Kirja kuvailee, miten Harryn ja Meghanin suosio kansan parissa aiheutti osaltaan juopaa hovissa. Meghanin ja Harryn kerrotaan tietäneen hyvin oman arvonsa ja pyrkineen saamaan suurempaa sananvaltaa.

Hovissa tälle ei riittänyt ymmärrystä. Osa kuninkaallisista oli myös huolissaan siitä, että Sussexin herttuapari varastaa huomion muilta perheenjäseniltä.

– Heidän suosionsa kasvaessa kasvoi myös Harryn ja Meghanin vaikeus ymmärtää, miksi niin harvat palatsissa huolehtivat heidän eduistaan. He olivat vahva vetovoimatekijä hovissa, kirjassa todetaan.

Osa kuninkaallisen perheen jäsenistä pelkäsi kirjan mukaan, että Harry ja Meghan vievät huomion kaikilta muilta. AOP

Pariskunta yritti hyödyntää suosiotaan perustamalla oman Sussex Royal -nettisivuston ja yritti myös rekisteröidä oman tavaramerkin. Suunnitelmat hovista irtautumisen jälkeisestä tulevaisuudesta kuitenkin karahtivat kiville hovin vastustuksen vuoksi.

Kirjan mukaan kuningatar Elisabet oli yllättynyt ja järkyttynyt pariskunnan suunnitelmista ryhtyä "osa-aikakuninkaallisiksi". Kuningatar torppasi tämän suunnitelman ja pariskunta luopui kokonaan virallisesta asemastaan.

Muissa kuninkaallisissa herätti paljon pahaa verta, että Harry ja Meghan olivat pimittäneet suunnitelmansa heiltä. William ja Catherine taas pahoittivat mielensä siitä, että perheen yksityisasiat levisivät julkisuuteen.

– Kyse ei kuitenkaan ole vihasta, vaan heitä on satutettu, kirjan lähde kuvaa Williamin ja Catherinen tunteita viime aikojen julkisen kohun jälkeen.

