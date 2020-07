Kalastusseura haluaa elvyttää Vanajaveden taimenkannan – yhdistys kerää rahaa taimenistutuksia varten

Tavoitteena on istuttaa taimenia säännöllisesti useamman vuoden ajan.

Kuhaveljet ry käynnisti toukokuussa varojen keruun Vanajan taimenistutuksia varten. Kuhaveljien puheenjohtajan Teppo Linnisen toiveissa on, että jo ensi vuonna olisi rahaa ensimmäistä istutusta varten.

– Meidän toivomus on, että tästä tulisi useamman vuoden projekti, eli saataisiin istutettua taimenta säännöllisesti.

Istutukset on määrä toteuttaa vuosittain 3-vuotiailla istukkailla Vanajanselän alueelle. Mikäli 3-vuotiaita istukkaita ei ole saatavilla, voidaan käyttää 2-vuotiaita istukkaita.

– Kaikki istukkaat ovat eväleikattuja ja istukkaista keskimäärin 30 prosenttia tullaan merkitsemään, jolloin vapaa-ajankalastajilta saadaan kerättyä tärkeää tietoa istutusten kannattavuudesta.

Poliisihallitukselta saatu keräyslupa taimenistutuksia varten on voimassa toistaiseksi.

Kalastuskelpoista kantaa ei saavuteta ilman istutuksia

Kokemäenjoen vesistöön kuuluvan Vanajaveden reitin keskusjärvi sijaitsee Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan välissä. Sen pääosa muodostuu 20 kilometriä pitkästä ja 15 kilometriä leveästä Vanajanselästä, joka on Hattulan, Hämeenlinnan ja Valkeakosken alueilla.

Vanajaveden tärkeimpiä saaliskaloja ovat ahven, hauki, kuha, lahna ja ankerias. Vanajan ankeriaskanta on jo vuosia ollut istutusten varassa. Vanajalta on mahdollista saada myös muikkuja. Taimentakin on joskus ollut, mutta kanta taantui pitkäksi aikaa.

Nyt havainnot taimenista ovat kuitenkin lisääntyneet. Syynä lisääntyneisiin havaintoihin on lienee se, että vedenlaatu on parantunut vuosien saatossa.

– Vaikka luonnontaimenen kanta on parantunut jonkin verran Vanajalla, niin kalastuskelpoisen kannan saaminen vaatii istutuksia, kertoo hämeenlinnalaisen kalastusseura Kuhaveljet ry:n puheenjohtaja Teppo Linninen.