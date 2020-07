Päiväkodit tarkkailevat tänä syksynä tiukasti lasten hengitystieoireita – edes negatiivinen koronatestitulos ei aina avaa hoitopaikan ovea

Päiväkodeissa ollaan tänä syksynä poikkeuksellisen tarkkoja lasten hengitystieoireiden suhteen. Hoitoon ei välttämättä ole asiaa, jos nenä vuotaa.

Kyse on taistelusta korona-virusta vastaan. Perheissä toivotaan arkijärkeä ja joustoa, etenkin jos korona-testitulos on ollut negatiivinen.

Tilanteesta tekee kimurantin se, että tällä hetkellä voimassa on kaksi sävyltään erilaista ohjeistusta.

– Minulla on lapsi ollut viikon kotona, koska nenä vuotaa. Teen hoitotyötä, joten olemme luonnollisesti käyneet covid-testattavana. Ymmärrän päiväkodin toimintamallin suurin piirtein, mutta henkilökohtaisella tasolla riepoo, toteaa Sanna Hokkanen Kontiolahden Lehmosta.

Uudet ohjeet tulevat voimaan ensi viikolla

Opetushallituksen yksiselitteisen ja selkeän ohjeen mukaan kaikkien oireisten lasten on syytä olla kotihoidossa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos taas laittaa oireiset lapset herkästi koronavirustestiin - ja negatiivisen testituloksen varmistuttua lapsi voi palata päiväkotiin, jos oireet vähenevät.

– Meille on tullut tästä ohjeiden erilaisuudesta paljon palautetta, paljastaa THL:n lääkäri Emmi Sarvikivi.

Opetushallitus muistuttaa, että THL:n ohjeet ovat aina ensisijaisia ja määrääviä terveysasioissa.

– Tarkennamme omat ohjeemme ja ne yhdenmukaistuvat elokuun alussa, sanoo opetushallituksen oppimisen ja kansainvälistymisen johtaja Anni Miettunen.

Korona-kevät oli erilainen kuin alkava syksy, sillä suurin osa, jopa 60–70 prosenttia lapsista, oli keväällä kotihoidossa.

Nyt syksyllä lapsia tulee olemaan hoidossa enemmän kuin vuosi sitten syksyllä, koska lakimuutoksen myötä kaikilla lapsilla on taas subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen.

Joensuulainen Noora Sinervuo ei vienyt Oliveria hoitoon, vaikka koronatestin tulos oli negatiivinen. -Olimme säännön mukaan yhden oireettoman päivän kotona, vaikka kyse oli nuhasta. Jaana Kainulainen / Yle

Edes koronan poissulkeminen ei avannut hoitopaikan ovea

Monessa kodissa ja työpaikoilla odotetaan syksyn flunssakautta jännityksellä, sillä tunnetusti lapset kärsivät nuhasta usein.

Nuhan yllättäessä edessä voi olla monen päivän putki poissa töistä ja hoidosta.

Joensuulainen Noora Sinervuo sai reilu viikko sitten Niinivaaran päiväkodista puhelun kesken työpäivän.

– Pyydettiin hakemaan lapsi kotiin. Tuli nenästä räkää. Soitin päivystykseen sairausloman vuoksi. Yllätyin, että meidät ohjattiin niin herkästi suoraan korona-testiin.

Vuorokauden päästä selvisi, että testitulos oli negatiivinen, eli koronaa ei ollut.

Hoitoon Niinivaaran päiväkotiin puolitoistavuotias Oliver palasi vasta, kun nuha loppui. Nuha kesti yhteensä seitsemän päivää.

– Sain viedä vasta täysin oireettoman lapsen hoitoon siitäkin huolimatta, että hänet on testattu.

Samanlainen kokemus on myös Salla-Maria Haapakankaalla Liperistä.

– Meille sanottiin ensin, että jos covid-19 on negatiivinen, niin voi tulla hoitoon. Veimme alle 2-vuotiaan testiin, jonka tulos oli negatiivinen. Tuloksesta huolimatta lasta ei saanut viedä hoitoon.

Tiukka linja välttää riskit

Monissa kunnissa kuten Oulussa, Tampereella, Kuopiossa ja Kontiolahdessa on pääsääntöisesti noudatettu tiukkaa linjaa.

Nuhaista ja yskäistä lasta ei oteta päivähoitoon, vaan sairas lapsi kuuluu kotihoitoon.

Joensuussa taas otettiin heinäkuun puolivälissä ohjeeksi THL:n lievempi linja.

Kontiolahden kunnassa ei haluta ottaa riskiä koronan tai minkään muun taudin leviämisestä. Jussi Rytkösen mukaan päivähoitoon ei voi tulla sairaana. Ari Tauslahti/Yle

Mutta monissa kunnissa on myös käytetty tilannetajua ja tasapainoiltu ohjeiden välillä.

– Lievästikään sairaan lapsen ei pidä tulla varhaiskasvatukseen, alleviivaa Kontiolahdessa varhaiskasvatuksen johtajaa tuuraava esiopetuksen esimies Jussi Rytkönen.

Kontiolahdessa ei haluta ottaa riskiä, eikä vastuuta. Rytkösen mukaan päiväkotien hoitohenkilökunnan asiantuntemus ei riitä koronan tunnistamiseen.

– Kuka osaa arvioida, mikä hengitystieoire on koronaa ja mikä ei. Tervettä järkeä pitää käyttää, jos vähän niiskuttaa, niin silloin tuskin kyse on mistään vakavammasta ja hoitoon voi tulla.

Negatiivnen koronatesti ei välttämättä muuta tilannetta.

– Jos lapsi on sairas, niin hoitoon ei voi tulla. Ei silloinkaan, jos on pelkkä nuha – jos lapsi on flunssainen. Olemme tiukkoja ja teemme parhaamme, että emme levitä koronavirusta tai mitään muutakaan tautia eteenpäin.

Jos päiväkodissa havaittaisiin koronaa, se voisi tarkoittaa laajaa karanteenia ja hoitopaikan sulkemista.

Lasten nuha on aiheuttanut Oulussa kiperiä tilanteita jo keväästä asti.

– Vanhempi oli juuri saanut töitä ja oli koeajalla, eikä nuhaista lasta ollut lupa tuoda hoitoon. Asia tutkittiin, ja kyse oli siitepölyallergiasta, kertoo varhaiskasvatuksen johtaja Miia Kemppi.

Oulussa päiväkodit ohjasivat nuhaisten lasten perheet terveydenhuoltoon.

– Sieltä tuli lopulta viestiä, että lääkäriajat loppuvat kesken, jos kaikki nuhaiset lapset tulevat vastaanotolle, toteaa Kemppi.

Hengitystieinfektion oireita voivat olla yskä, kurkkukipu, kuume, hengenhadistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky.

Suomessa otetaan tällä hetkellä noin 5 000 korotestiä päivässä.

Yksinhuoltajan perheessä edessä voi olla leipäjono

Yksinhuoltaja Sanna Hokkasenarkea Kontiolahdessa hiertää se, että äiti on voinut mennä töihin, mutta nuhainen lapsi ei hoitoon. Kesällä tilanteessa apuna on ollut ulkopuolinen lastenhoitaja.

– En voi jäädä palkattomalle vapaalle hoitamaan lasta. Siihen minulla ei ole varaa.

Syksy herättää kauhistuksen tunteita lapsen hoidon järjestämisen takia. Vuorotyö tuo omat haasteensa yhden vanhemman perheeseen.

– Vaikka lapsi aloittaakin koulun, hän on aika pieni vielä. Lapsi voi olla iltavuoroni ajan päiväkodissa, ellei sitten tule nuha. Jos en voi mennä töihin, tulee taloudellisesti tiukkaa. Leipäjono kutsuu, Hokkanen sanoo.

Tilapäinen hoitovapaa on lakisääteinen

Alle 10-vuotiasta sairasta lasta voi työsopimuslain mukaan jäädä hoitamaan kotiin. Tilapäinen hoitovapaa voi kestää enintään 4 työpäivää.

Kela ei maksa etuuksia tilapäisen hoitovapaan perusteella. Lain mukaan myöskään työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa työntekijälle palkkaa tilapäisen hoitovapaan ajalta.

Joissakin työehtosopimuksissa on kuitenkin sovittu, että tilapäinen hoitovapaa on joko kokonaan tai osittain palkallinen.

Useimmissa työpaikoissa työntekijä tarvitse sairauslomatodistuksen hoitovapaata varten.

Päiväkodeissa yleinen käytäntö on, että lapsen voi viedä hoitoon vasta yhden niin sanotun terveen päivän jälkeen. Aiemmin sääntö ei ole koskenut näin tiukasti nuhaa.

