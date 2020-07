Tampereen Tammelan stadionista tuleekin aiottua suurempi? – Nyt selvitetään voisiko katsomoon mahtua jopa 8 000

Tampereella on suunniteltu Tammelan stadionin uusimista vuosikausia. Hanke on jo pitkällä, sillä toteuttajakin on jo valittu ja uuden stadionin pitäisi valmistua vuonna 2023.

Nyt kaupunki onkin päättänyt vielä selvittää, voisiko stadionia laajentaa. Alun perin sopivaksi kooksi on suunniteltu 6 500 katsojan stadionia.

Kokoa halutaan kuitenkin ehkä kasvattaa 8 000 katsomopaikkaan. Sen ansiosta Tampereella voitaisiin pelata kovan tason kansainvälisiä pelejä, mikä kiinnostaisi Palloliittoakin.

Ja tietysti Veikkausliigassa pelaavaa Ilvestä, koska näin jalkapallo saisi nostetta kiekkokaupungissa.

– Sehän kuulostaisi hienolta. Täällä voisi silloin pelata A-maaotteluita ja tuoda isompia kansainvälisiä pelejä. Lämmitettävä tekonurmi mahdollistaisi isompia otteluita myös myöhemmin syksyllä tai aiemmin keväällä kuin mitä Olympiastadionilla olisi mahdollista, sanoo Ilves edustus Oy:n toimitusjohtaja Tomi Erola.

Käytännössä tavoitteena olisi päästä UEFA:n neljännen kategorian stadioniksi, jolle on kovimmat vaatimukset.

Ainutlaatuinen lämmitettävä tekonurmi tässä kokoluokassa ei Suomessa olisi, mutta harvinainen. Päivittäminen korkeampaan kategoriaan antaisi Tampereelle etulyöntiaseman, sillä kentän lisäksi muutkin puitteet kuten VIP-tilat olisivat huippukunnossa. Kansainvälisiä pelejä voisi aidostikin tulla.

Myös Ilveksen omien liigapelien kannalta stadion kasvattaminen olisi Erolan mukaan mahtavaa, sillä puitteet paranisivat vuosikymmenten kehityksen verran. Tosin näin käy uudella stadionilla, vaikkei katsomoa lopulta laajennetakaan.

– Tulovirtoja siitä tulee suoraan sanottuna. Voimme järjestää VIP-toimintaa paremmin ja muitakin tapahtumia, Erola sanoo.

Lisäpaikat saataisiin aikaan parvella

Selvitys katsomon kasvattamisesta ja sen vaikutuksista valmistuu syksyksi. Se on jo tiedossa, että pitkään asemakaavan muuttamisprosessiin ei tarvinne lähteä. Kaupunkikuvaan ei hankepäällikkö Antti Lakan mukaan välttämättä tule muutoksia aiempia havainnekuvia enempää.

– Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että 8 000 katsojapaikkaan voitaisiin päästä lisäämällä pääkatsomon päälle parvi, jonne voitaisiin sijoittaa 1 500 katsojaa. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että parvi voitaisiin toteuttaa ilman suurempia vaikutuksia rakennuksen ulkoiseen ilmeiseen kaupunkikuvassa, Lakka kertoo.

Pysäköintipaikkoja ei katsojien määrän kasvamisen takia tarvisi lisätä, mutta Lakan arvion mukaan vessoja tarvisi lisää. UEFA:n vaatimuksissa myös valaistus olisi vahvempi ja esimerkiksi VIP-tiloja olisi alempaan kategoriaan verrattuna enemmän.

Laajentaminen kasvattaisi myös kustannuksia

Kaiken kaikkiaan muutokset näyttäisivät lisäävän kuluja, mutta tulopuolelle ei rahaa alustavien selvitysten mukaan kertyisi niin paljoa. Tarkempaa arviota ei vielä ole.

Ilveksessä toivotaan, että koronan tuomista talouspaineista huolimatta päättäjät olisivat valmiita panostamaan stadioniin. Uusi laajempi stadion ehtii palvella monta kymmentä vuotta. Suureen lobbaukseen Ilveksessä ei silti olla lähdössä.

– Ei tässä megalomaanista kampanjaa olla järjestämässä. Olemme kyllä esittäneet selkeän toiveen kaupungille, että tällainen tulisi, mutta emme voi siitä millään lailla päättää, sillä ei meillä ole rahaa satsatakaan, Tomi Erola toteaa.

Kaupunginvaltuusto päättää stadionin rakentamisesta syksyllä viimeisteltävän hankesuunnitelman pohjalta vielä myöhemmin tänä vuonna.

