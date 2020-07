Suunnittelija Minna Parikka ostaa vaatteensa nettikaupoista, mutta oman liikkeen sulkemisesta tulikin muistutus kivijalkamyymälöiden merkityksellisyydestä

Helsinki on alusta asti rakentunut "Aleksin" ympärille, mutta liiketiloissa on vuosikymmenten aikana ollut vaihtuvuutta.

Kenkäsuunnittelija Minna Parikka on saapunut nimeään kantavaan kivijalkaliikkeeseensä jo aamuvarhaisella.

– Täytyy sanoa, että kun avasin liikkeen oven ja olin täällä hiljaisuudessa itsekseni, niin kyllä minulla oli tosi liikuttunut olo.

Kahdeksaan vuoteen mahtuu Aleksanterinkadun liikkeessä monia kohtaamisia, juhlia ja tuotelanseerauksia.

Tänään tosin aamiainenkin on jäänyt välistä, sillä muhkeahelmaiseen vaaleanpunaiseen mekkoon pukeutunut Parikka on aloittanut päivän antamalla haastatteluja kenkiensä keskellä.

Kivijalkakauppa sulkee ovensa tänään keskiviikkona.

Minna Parikan kivijalkaliikkeen myyntitiski kertoo kenkien kuljettavan kohti uusia seikkailuja. Antti Lähteenmäki / Yle

Tulijoita kyllä olisi. Ovenkahvasta tempaisee helsinkiläinen Satu Saarisalo. Hän vaikuttaa harmistuneelta kuullessaan, että myymälä avautuu vasta puoliltapäivin.

– Tulin tänne, koska liike on viimeistä päivää auki ja toivoin samalla näkeväni Minnan.

Kivijalkayrittäjänä itsekin toimiva Saarisalo sanoo seuranneensa surullisena, kuinka pienet liikkeet sulkevat ovensa yksi toisensa jälkeen.

Itsekin kivijalkaliikkettä pitävä Satu Saarisalo toivoi tapaavansa Minna Parikan tämän liikkeen viimeisenä aukiolopäivänä. Antti Lähteenmäki / Yle

Mutta miksi liikkeensä sulkee tunnettu kenkäsuunnittelija, joka sanoo kivijalkakaupan olleen tuottava bisnes?

– Olen tässä yrittäjänä tiimini kanssa, mutta minä olen yksin se, joka kantaa vastuun. Tämä oli henkilökohtainen päätös.

Päätös irtisanoa vuokrasopimus syntyi varotoimenpiteenä maaliskuun lopussa, kun koronatilanne oli kaikkein epävarmin. Liike oli pari kuukautta kiinni, myyjät lomautettuina eikä tulevaisuudesta tiennyt.

– Loka-marraskuussa asiakasmäärä on muutenkin pienempi. Koin, että en halua ottaa mitään isompaa riskiä, joka vaikuttaisi koko yrityksen toimintaan.

Verkkomyynnin kasvu vahvisti päätöstä sulkea myymälä, vaikka Parikka myöntää, että tuotteiden hiplailulla on iso merkitys erityisesti kenkäostoksilla.

– Se on tosi tärkeää, että pääsee hullaantumaan ostokokemukseen. Ja että saa siitä palasen vietäväkseen kotiin.

"Aleksin" liiketiloissa on aina ollut rotaatiota

Minna Parikan kenkäkauppa sijaitsee Aleksanterinkadulla, joka on alusta asti ollut Helsingin pääkatu.

– Jo silloin kun Helsinki on siirrettiin vuonna 1640 vanhasta kaupungista tänne Vironniemelle, niin jo silloin Storgatan (nyk. Aleksanterinkatu), oli se, jonka ympärille kaupunki rakentui, kertoo Ylen Aamun haastattelema Helsingin kaupunginmuseon vs. tutkimuspäällikkö Elina Kallio.

Aleksanterinkatu 13. Rattaissa seisovaa lasta työntävä nainen Aleksanterinkadulla kävelykatukokeilun aikaan vuonna 1970. Helsingin kaupunginmuseo

Kauppakatuhistoriaa "Aleksilla" on reilut sata vuotta. Ja sinäkin aikana kadulla on ollut rotaatiota, sillä moni nykyinen vaateliike sijaitsee entisissä pankin tai vakuutusyhtiön pääkonttoritiloissa.

– Myös Minna Parikan liike sijaitsee pankin pääkonttoriksi rakennetussa ympäristössä, Kallio lisää.

Katukauppaa Helsingin Kenkä- ja kumi Oy:n liikkeen edustalla Aleksanterinkadulla kävelykatukokeilun avajaispäivänä 12.6.1970 Helsingin kaupunginmuseo

Aleksanterinkadulla vastaan kävelee Pirkko Jokinen. Hän on asunut Helsingin ydinkeskustassa lapsesta asti ja muistaa, kuinka esimerkiksi Kaisaniemenkatu oli tärkeä ostoskatu.

Kruununhaassa asuva Jokinen kulkee Aleksanterinkatua usein kävellessään ruokakauppaan.

– Tämä ei ole enää se sama shoppailukatu kuin silloin kun olin pikkutyttö. Viikonloppuisin täällä on vieläkin paljon porukkaa, mutta Aleksanterinkadulta löytyy samat perusvaateketjut kuin ostoskeskuksistakin, Jokinen tuumaa.

Helsingissä lomaansa viettävä Ken Liebkind kertoo käyttävänsä kivijalkaliikkeiden palveluja jonkin verran nykyisessä kotikaupungissaan Tukholmassa.

Helsingin keskustan ongelmana hän pitää kaupungin sijoittumista niemenkärkeen, jonka sisääntuloväylät "on tukittu kauppakeskuksilla".

Liebkind katselee ympärilleen Kluuvikadun risteyksessä ja toteaa, että elävä keskusta tarvitsee ihmisiä. Siten, että vierekkäiset putiikit tukevat toisiaan.

– Jos minä olisin Minna Parikka ja vastapäätä olisi Alepa ja Subway, niin se olisi kyllä punainen lippu.

"Mulla on niin hirveä petturiolo!"

Asiakkaiden harmistus kivijalkaliikkeen sulkemisesta on saanut Minna Parikan itsensäkin huomaamaan fyysisen myymälän merkityksen.

– Mulla on niin hirveä petturiolo! Ihmisiltä on tullut tosi paljon tunteellisia kommentteja ja sitä on itsekin taas tajunnut, että tämä on ollut monelle merkityksellinen paikka ja tuotteet ovat olleet merkityksellisiä.

Parikka sanoo suunnittelevansa syksyksi pop up -myymälää, mutta kauppakeskukseen hän ei halua vaihtaa.

– En! Minä en usko, että tämän hintaluokan tuote sopii sellaiseen miljööseen, eikä myöskään tämä ideologia. Että oltaisiin kaikkien halpisketjujen ihan seinänaapurina.

Minna Parikan liikkeen tunnusmerkki on ollut näyttävä ikkunasomistus. Antti Lähteenmäki / Yle

Minna Parikka myöntää itse tekevänsä suurimman osan vaateostoksistaan kansainvälisissä verkkokaupoissa.

– Kyllä minä saan siitä riemua, kun avaan kauniin paketin, ja niistä lippulappusista, mitä joillain brändeillä on paketissa tervehdyksinä. Myös me pyrimme samaan.

Jos Parikka vielä tulevaisuudessa etsii liiketilaa, haluaa hän, että siinäkin on upeat ikkunat kadulle.

– Installaatioiden tekeminen ikkunoihin on ollut niin tärkeä osa tätä brändiä ja liikettä. Eihän meillä mitään Guccin budjettia ole vaan ne tehdään täysin itse, mutta se on ollut ylpeyden aihe.

Voit keskustella aiheesta perjantaihin 31.7. kello 23:een saakka.

Lue myös:

Yrittäjä Tanja Sipilä käynnisti joukkorahoituskampanjan ja toivoo velkojilta pitkämielisyyttä – kivijalkaliikkeiden ahdinko suurin pääkaupunkiseudulla

Onko Helsingin kivijalka murtumassa? Yrittäjät kipuilevat korkeiden vuokrien kanssa: "Todella moni on lopettanut, kyllä se huolestuttaa"