Katso pysyisitkö vauhdissa mukana: 86-vuotias teräsvaari tekee säännöllisesti treeniä Puijon portaissa ja on kulkenut jo yli 2 miljoonaa askelmaa

Alpo Ojapellon kuntoilusta on mallia nuoremmille.

Kuopiolainen Alpo Ojapelto aloitti aktiivisen kuntoilun Puijon portaissa vuonna 2013. Sen jälkeen treenipäiviä on kertynyt 760.

Aktiivikuntoilijana hän on laskenut jokaisen kulkemansa askelman. Nyt niitä on kertynyt jo 2 miljoonaa.

86-vuotias Ojapelto heittää haasteen nuoremmille.

– Ei tämä enää oikein tunnu missään. Jos joku haluaa lähteä mukaan, ei se niin kauhea treeni ole.

Tähän mennessä vasta kolme nuorempaa miestä on treenannut hänen mukanaan, Ojapelto vinkkaa silmää.

Alpo Ojapelto on kiitollinen, että voi herätä joka aamu ja kävellä ilman mitään lääkkeitä. Sami Takkinen / Yle

Toistot ovat se niksi

Alpo Ojapelto kertoo saaneensa hyvän neuvon entiseltä KuPSin pelaajalta Hannu Martikaiselta, miten aloittaa porrastreeni.

Kokeneena urheilijana Martikainen varoitti häntä, että älä lähde yrittämään suoraan ylös asti, kun ikää on jo tämän verran. Tee toistoja!

Puijon portaissa on 18 tasannetta ja portaikossa on paljon korkeuseroja.

Ojapelto kiertää jokaisen tasanteen viiteen kertaan ylös reippaasti kävellen ja kahteen kertaan alaspäin tultaessa hölkäten. Porrasnousuja tulee kaikkiaan yhdellä treenikerralla 2632 ja sama määrä alas tullessa.

Aikaa kuluu noin tunti.

Ensimmäisenä vuonna tuli vain 30 treenipäivää, mutta jo seuraavana 70 ja sen jälkeen päiviä alkoi kertyä jo yli 100 vuodessa.

Suomen Itsenäisyyden juhlavuonna 2017 Alpo Ojapelto saavutti miljoona porrasta. Hän muistaa vieläkin päivän.

– Se oli tasavallan presidentti Sauli Niinistön syntymäpäivä elokuun 24. päivä. Ajattelin, että pitää tehdä joku saavutus.

Puijon portaat ovat paikoin jyrkät, mutta alastulokaan ei ole Ojapellolle vaikeaa. Sami Takkinen / Yle

Kuntoilulla on monta merkitystä

Porrastreeni kauniissa Puijon maisemassa on antanut hyvin paljon.

Ojapelto herkistyy, kun kertoo, miten tärkeää ikääntyessä on, että pystyy kävelemään, eikä ole tarvinnut lääkityksiä. Kuntoilu on tuonut lisävuosia ja terveyttä elämään.

– On hyvä fiilis, kun saa lähteä terveenä joka kerta. Siitä kiitos!

Ojapellon fyysistä kuntoa ei ole mitattu, mutta hänen oma arvionsa on, että lihasvoima on harjoittelun myötä lisääntynyt. Myös paino on pudonnut kymmenen kiloa.

Porrastreenissä lihaskunto lisääntyy. Sami Takkinen / Yle

Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitoksen ylilääkäri Kai Savonen on seurannut Ojapellon treeniä ihmetellen ja hattua nostaen.

– Kyllähän tuo on 86-vuotiaalle herrasmiehelle tosi vaikuttava suoritus

Savonen kuitenkin muistuttaa, että Ojapelto on harrastanut erilaista liikuntaa koko elämänsä ajan. Taustalla on hyvät pohjat jo ennen porrasharjoituksen aloittamista.

Ylilääkäri Kai Savonen haluaa tutkia Alpo Ojapellon kuntotason Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitoksella. Sami Takkinen / Yle

Porrasharjoittelu sopii periaatteessa kenelle tahansa. Ikääntyessä tietenkin pitää ottaa huomioon, jos on joitakin perussairauksia. Ikä sinänsä ei ole mikään este, Savonen painottaa.

Alpo Ojapellon viesti nuoremmille on, että liikunta pitää aloittaa jo nuoresta pitäen, olipa laji mikä tahansa.

– Kaikille meille on jalat tarpeen. Silloin, kun jalat pettää, eikä pysty liikkumaan, on elämästä paljon pois.

Oletko kokeillut porrastreeniä? Kuuluuko liikunta elämääsi? Aiheesta voi keskustella 31.7.2020 klo 23 asti.

Lue myös:

Porrastreeni koukuttaa suomalaisia – muista nämä viisi asiaa ennen porrastreenin aloittamista