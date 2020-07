Kesän ensimmäisillä festareilla vastuu turvaväleistä jää järjestäjille ja yleisölle – HUS-johtajan mielestä rajoituksia puretaan liian varhain

Kesän ensimmäinen festivaali on Naantalissa perjantaina ja lauantaina järjestettävä Sunfest. Heti perään lauantaina ja sunnuntaina naapurissa Turussa juhlitaan Aura Festiä.

Molemmat tapahtumat vetävät muutaman tuhatta henkeä, joten ne voidaan järjestää aluehallintoviraston määräysten mukaisesti.

Mistä on kyse? 1.8. alkaen yli 500 henkilön yleisötilaisuuksia on mahdollista järjestää rajatuissa ulko- ja sisätiloissa erityisjärjestelyin

Tilaisuuksissa on noudatettava THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeita turvaväleistä ja hygieniakäytännöistä

Yleisö on tarvittaessa jaettava erillisille alueille turvallisuuden varmistamiseksi

Anniskelualueilla jokaisella asiakkalla tulee olla istumapaikka pöydän tai vastaavan tason ääressä

Aluehallintovirasto antaa määräykset yleisötilaisuuksien järjestämiselle, mutta sillä ei ole toimivaltaa valvoa määräysten toteutumista

Elokuussa yli 500 henkilön yleisötilaisuudet ovat jälleen mahdollisia, joten monet muutkin festarit olivat halukkaita järjestämään tapahtumansa. Rovaniemen Simerock ja Tampereen Blockfest joutuivat kuitenkin toteamaan, että tapahtumien järjestäminen on mahdotonta, koska anniskelualueilla jokaisella täytyy olla istumapaikka.

Lue myös: Simerock peruuntuu tältä kesältä – järjestäjä ihmettelee koronasääntöjen erilaisia tulkintoja

Blockfest-festivaali siirtyy ensi kesään – anniskelumääräysten tiukkuus ratkaisi

Naantalin Sunfest on käynyt viranomaisten kanssa tarkkaan läpi, miten festivaali voidaan järjestää turvallisesti.

– Turvavälit, mahdolliset lohkoamiset, sisään- ja uloskäynnit sekä wc-tilojen suunnittelu niin, ettei tule ruuhkia. Meillä kiertää myös desicrew-partiot, jotka kiertävät käsidesien kanssa ja opastavat ihmisiä. Valtava työ on jouduttu tekemään, että saadaan turvallinen festivaali järjestettyä, kertoo tiedottaja Marko Savolainen.

Normaalioloissa Naantalin kirkkopuistoon mahtuisi noin 6 000 ihmistä. Sunfest sattuu kuunvaihteeseen, joten perjantaina eli heinäkuun viimeisenä päivänä rajoitukset ulkoilmatapahtumille ovat tiukemmat, ja väkeä pääsee paikalle alle 3 000. Lauantaina ollaan jo elokuun puolella, joten yleisömäärän voi kasvattaa 4 000 ihmiseen.

Lauri Tähkä palaa pitkältä keikkatauolta ja esiintyy lauantaina Naantalin Sunfestissä. Antti Haanpää / Yle

Sunfestin vetonauloina on Suomen ykkösartisteja, jotka pääsevät esiintymään yleisön eteen pitkästä aikaa. Keikkansa vetävät esimerkiksi JVG, Vesala, Lauri Tähkä ja Kaija Koo.

– Molemmat päivät tulevat todennäköisesti olemaan loppuunmyytyjä, arvelee Savolainen.

Aluehallintovirasto antaa määräykset turvaväleistä ja hygieniasta, mutta niiden nouttaminen jää festivaalijärjestäjien ja yleisön vastuulle.

Sunfestin järjestäjät eivät pelkää, että tapahtumasta tulisi koronalinko.

– Turussa jokilaivat ovat olleet ihan täynnä ja kaikki terassit ihan piukassa ihmisiä ja siellä ei edes ole mitään ylimääräisiä järjestyksenvalvojia. Jos korona ei ole siellä lähtenyt liikkeelle, niin ei se lähde meidän tapahtumastakaan. Meillä on varauduttu näihin asioihin kovalla kädellä, Savolainen sanoo.

HUS varoittelee tartuntavaarasta – esimerkkejä maailmalta

Osa lääkärikunnasta on pitänyt koronarajoitusten purkamista liian aikaisena. Kritiikkiä on herättänyt etenkin yli 500 hengen yleisötapahtumien järjestämisen salliminen sisätiloissa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin diagnostiikkajohtajan Lasse Lehtosen mukaan Euroopan komission suosituksissa rajoituksia tulisi purkaa vasta sitten, kun tartuntojen määrä on kaksi viikkoa laskusuunnassa.

– Nyt tilanne Suomessa on päinvastainen, eli meillä tartunnat ovat kääntyneet nousuun ja nyt puretaan rajoituksia.

Lehtosen mukaan hallitus uskoi vielä juhannuksen aikoihin, että tilanne pysyy hyvänä, mutta viimeisintä kehitystä ei ole otettu huomioon.

– Mielestäni tässä on vähän oikaistu. Meillä tehtiin aika varhaisessa vaiheessa päätöksiä rajoitusten purusta. Jos ja kun epidemiatilanne muuttuu, niin näitä päätöksiä pitäisi pystyä tarkastelemaan ajankohtaisten tartuntalukujen valossa.

– Ulkomaanmatkailu ja väestössä liikkuvat viruksen kantajat muodostavat todellisen riskin epidemian uudelleen käynnistymiselle, sanoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen. Mohamed El Bouari / Yle

Aikaisemmin pienempiä yleisötapahtumia on pystynyt jo pitämään ulkotiloissa. Elokuun alusta lähtien sallitaan esimerkiksi keikkojen järjestäminen sisätiloissa erityisjärjestelyin.

– Maailmalla on hyvin runsaasti esimerkkejä, joissa korona on levinnyt suurissa yleisötapahtumissa, on ne sitten yökerhoja tai kirkkotapahtumia. Uusin tieto tukee ajatusta, että korona tarttuu myös ilmateitse.

– Ilmastoituihin sisätiloihin pakkautuva suuri joukko muodostaa selkeästi suuremman riskin tartunnoille kuin ulkoilmassa tapahtuvat tilaisuudet. Kun Suomen ilmasto on sellainen, että syksymmällä on ulkona vaikeampaa isompaa järjestää, niin tämä osaltaan lisää riskiä tartuntojen leviämiseen.