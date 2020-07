Naakkojen jahtipäivä suututti eläinoikeusjärjestön – "Kyseessä ei ole mikään tappopäivä", vakuuttaa MTK:n edustaja

Satakunnassa sekä Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla järjestetään lauantaina 1. elokuuta naakkojen jahtipäivä, joka on saanut eläintenystävät kiukkuisiksi.

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK:n mukaan jahtipäivän tarkoituksena on karkottaa naakkoja erityisesti sellaisilta alueilta, missä esiintyy isoja laumoja.

– Naakat voivat levittää salmonellaa, ne rikkovat säilörehun muoveja ja tekevät rehun käyttökelvottomaksi ja tuhoavat muun muassa herne- ja marjasatoja, kertoo MTK Satakunnan toiminnanjohtaja Anna-Kaisa Jaakkola.

Jaakkola kiistää, että kyse olisi naakkojen joukkotuhosta.

– Tarkoitus on ennemminkin säikyttää tietyillä alueilla majailevia isoja laumoja pois. Naakka on älykäs eläin ja se oppii nopeasti, ettei ihmisten pelättimistä tai muista hätistelykeinoista ole sille vaaraa.

"Voidaan puhua eläinvihasta"

Eläinoikeusjärjestö Oikeutta eläimille on asiasta eri mieltä.

Järjestön Facebook-päivityksessä kirjoitetaan (siirryt toiseen palveluun), että jahtipäivän "tavoitteena on lahdata mahdollisimman monta lintua. MTK on jopa perustanut lintujen ampumista koskeville kuville hashtagin. Älykkäiden eläinten tappamisesta on tehty sirkusta".

Filosofian tohtori, ympäristö- ja eläinetiikan dosentti Elisa Aaltola on sitä mieltä, että naakkojen jahtipäivä kertoo ihmisten vieraantumisesta luonnosta. Sen sijaan, että pyrittäisiin rinnakkaiseloon muiden lajien kanssa, korostetaan vain ihmisen etua.

– Joissain piireissä asenteet eläimiä kohtaan ovat selvästi koventuneet. Voidaan puhua jopa eläinvihasta, Aaltola sanoo.

Hän uskoo, että ampumisen sijaan olisi mahdollista keksiä muita keinoja naakkojen häätämiseksi.

– Ihminen on sen verran tekninen eläin, että aivan varmasti olisi mahdollista keksiä parempia keinoja esimerkiksi säilörehun turvaamiseksi. Delftin yliopiston ja EU:n yhteistyönä onkin kehitetty viljelijöiden avuksi esimerkiksi laservalolaite, joka on todettu tehokkaaksi lintujen karkottajaksi, Aaltola kertoo.

Naakka on älykäs lintu, joka hoksaa nopeasti, ettei ihmisten pelättimistä ole vaaraa. Juha Laaksonen

MTK toivoo metsästäjien ja viljelijöiden yhteistyötä

MTK Etelä-Pohjanmaan kenttäpäällikkö Ari Perälä myöntää, että some-kampanja on herättänyt paljon närää ja palautetta on tullut.

– Siitä on tullut tällainen tappokarnevaali, jos poimii kärkevimpiä kommentteja. Siitähän ei ole kysymys, eikä haluta mitään raatojen kuvia someen tietenkään. Tässä haluttaisiin vain tietoa, missä on saatu aikaiseksi yhteistyötä, Perälä selittää.

Kantaa naakkajahdilla ei juurikaan saada pienennettyä, sillä naakka on viisas lintu ja parvet karkaavat herkästi paikalta. Toiveena onkin, että linnut saataisiin jahdilla hätistettyä muualle tuotantorakennusten läheisyydestä – ja että ne oppisivat pysymään poissa.

– Tässä on se haaste, että tilallisilla ei ole aseita ja metsästäjät eivät lain mukaan ja muutenkaan halua mennä lähelle asutusta ja tuotantorakennuksia. Siksi olisi tärkeää, että viljelijät ovat yhteydessä metsästäjiin ja sovitaan missä ammutaan ja koska. Ettei tule vahinkoa puolin ja toisin, sanoo Perälä.

MTK: Tarkoitus ei ole pienentää naakkakantaa

Elisa Aaltola ei niele selitystä siitä, ettei jahtipäivän tarkoituksena ole pienentää naakkakantaa.

– Tiedän tilallisia, jotka ovat onnistuneet häätämään naakkoja tehokkaasti ilman, että niitä on ammuttu. Onko se sitten kunnioittavaa luontosuhdetta, että eläimiä pitää joukolla ampua, hän ihmettelee.

Myös MTK:n tiedotteessa sanotaan, että jahtipäivän järjestämisellä tavoitellaan (siirryt toiseen palveluun) tehokasta naakkakannan pienentämistä.

– Tarkoitus ei ole yhden päivän perusteella saada naakkakantaa pienemmäksi, mutta olisi toivottavaa, että se pidemmällä tähtäimellä pienenisi tai laumat muuttaisivat muualle. Kyseessä ei kuitenkaan ole mikään tappopäivä, Anna-Kaisa Jaakkola vakuuttaa.

Voit keskustella aiheesta Yle Tunnuksella (siirryt toiseen palveluun) 31.7. kello 23:een saakka.

Lue myös:

Salmonella on tilalle kuin kuolinisku – Kivimäen munatilan 10 000 kanaa jouduttiin lopettamaan, saneeraus maksaa satoja tuhansia euroja

Naakkojen ulosteet ja tuhotut rehupaalit turhauttavat maatiloilla – maitotilallinen: Ne eivät kunnioita yhtään mitään

Naakkojen levittämä salmonella huolestuttaa Etelä-Pohjanmaalla – metsästäjiä haastetaan nyt maatiloille naakkajahtiin