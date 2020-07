Olematon koronavalvonta Helsinki-Vantaan lentoasemalla hämmentää – Kanadasta saapunut: "Kuin olisi palannut eri todellisuuteen ja maailmaan"

Viisi viikkoa Kanadassa Montrealissa viettänyt helsinkiläinen Jari Koskisuu palasi Suomeen viime maanantaina 27.7.

Saksan Frankfurtista jatkolennolla Suomeen matkannut Koskisuu ihmettelee suuresti olematonta koronavalvontaa Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

– Vaikka Saksasta Suomeen tulevalle matkustajalle ei edellytetä tällä hetkellä minkäänlaista karanteenia, niin oletin, että minuun kohdentunut jonkinlaista rajavalvontaa, mutta ei mitään, Koskisuu ihmettelee.

Kanadassa tiukat koronarajoitukset

Jari Koskisuun lensi kesäkuun loppupuolella Kanadaan Quebeciin perheensä luo. Koronaepidemia on koetellut Kanadan osavaltioista pahiten juuri Quebecia.

Perheen tarkempi asuinpaikka on Montrealissa, jossa koronakuolleisuus on ollut osavaltion pahinta. Koskisuun mukaan Montrealissa koronatautitapauksia on ollut noin 30 000, joista lähes 3 500 on johtanut kuolemaan.

Montrealissa on otettu käyttöön tiukat otteet koronan vastaisessa taistelussa.

– Ennen kuin siirryin Air Canada -lentoyhtiön lennolle minulta mitattiin kuume Frankfurtissa ja tehtiin oirekysely, Koskisuu kertoo.

Frankfurtin lentoasemalla on myös maskipakko, jota valvoo lentokenttäpoliisi.

Jari Koskisuu Frankfurtin lentokentällä. Jari Koskisuu

Tiukat koronarajoitukset saivat jatkoa, kun kone laskeutui Kanadaan.

Lentoasemalla tehtiin uusi oirekysely, ja Koskisuu joutui pakolliseen 14 vuorokauden karanteeniin. Sitä valvotaan puhelimitse ja kotikäynnein.

– Minulle soitettiin kahden viikon aikana kolmesti, ja varmistettiin, etten ole poistunut ilmoittamastani osoitteesta, Koskisuu kertoo.

"Kuin olisin palannut eri todellisuuteen ja maailmaan"

Viiden viikon aikana Koskisuu ehti tottua Kanadan tiukkoihin koronarajoituksiin. Niinpä paluu Suomeen oli hämmentävää.

– Kuin olisi palannut eri todellisuuteen ja maailmaan, Koskisuu kertoo.

Ensimmäinen havainto oli, että Helsinki-Vantaan lentoasemalla liikkuvilla matkustajilla ei näkynyt maskeja.

Koskisuu ihmetteli myös sitä, että vaikka hän tuli Kanadasta, niin hän sai kävellä lentokoneesta suoraan hakemaan matkatavaroita ilman passintarkastusta tai että kukaan olisi kysynyt jotain.

– Kanada kuuluu kuitenkin niihin maihin, josta Suomeen tulevien pitäisi jäädä kahden viikon omaehtoiseen karanteeniin ja vältellä sosiaalisia kontakteja.

Kävellessään ulos lentokentältä Koskisuu sai lentokentän henkilökunnalta englanninkielisen lehtisen, jossa oli suositukset Suomeen saapuville matkustajille.

– Siinä oli vain ohjeita tyyliin "aivasta hihaan", "muista pestä kädet", "pysy kahden metrin päässä toisista". Lisäksi oli maininta koronainfektion oireista. Mutta ei mitään mainintaa karanteenista, eikä kukaan kysynyt siitä mitään, Koskisuu ihmettelee.

Koskisuu pitää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeistusta (siirryt toiseen palveluun) karanteenista Suomessa sinänsä hyvänä siinä mielessä, että ei tarvitse olla neljän seinän sisällä koko aikaa, vaan tarpeellinen liikkuminen on sallittua.

Toisaalta ongelmana on ohjeistuksen epämääräisyys ja ristiriitaisuus.

– Esimerkiksi THL:n sivuilla sanotaan, että voi mennä vaikka töihin, kun välttää julkisia kulkuvälineitä. Eli voisin teoriassa tartuttaa työkaverini, mutta en jotain julkisessa liikenteessä matkustavaa kanssamatkustajaa.

Kauttalennot koronavalvonnan kannalta ongelma

Helsinki-Vantaan lentoasemalla matkustajille annetaan ohjeistusta sen mukaan, mistä maista he tulevat Suomeen eli mikä on ollut se edellinen maa, mistä lento on lähtenyt.

Rajatarkastusupseerin sijainen Saku Komujärvi Suomenlahden merivartiostosta myöntää, että kauttakulkulennot ovat koronavalvonnan kannalta ongelmallisia, sillä matkustajan alkuperäistä lähtömaata on hankala selvittää. Tämä koskee myös Koskisuun paluulentoa Kanadasta.

– Kun hän ei ole tullut suoraan Kanadasta, vaan on tullut sisärajalennolla Suomeen, niin häneen ei sovelleta samoja käytäntöjä, joita häneen sovellettaisiin, jos hän tulisi suoralla lennolla Kanadasta, Komujärvi sanoo.

Komujärven mukaan rajavalvonnan resurssit eivät tällä hetkellä riitä kaikkien kauttakulkumatkustajien alkuperämään selvittämiseen.

Matkatavaroiden noutamisen jälkeen matkustajia on vastaanottamassa lentokentän henkilökuntaa, jolta voi kysyä koronarajoituksiin liittyviä ohjeita.

Komujärvi peräänkuuluttaa matkustajien vastuuta koronaepidemian torjunnassa.

– Jos matkustaja itse tietää, että on ennen jatkoyhteyttä lähtenyt sellaisesta maasta, josta tullessa hänen tulisi asettua omaehtoiseen karanteeniin, niin tämä olisi hyvä kertoa lentokentän neuvontapisteellä. Tällöin matkustaja saa neuvontapisteeltä karanteenisuosituksen ja ohjeet miten menetellä.

Jos siis matkustaja saapuu Suomeen niin sanotusta pienemmän riskin maasta, niin hänen ei tarvitse jäädä omaehtoiseen karanteeniin. Pienemmän riskin maaksi katsotaan maa, jossa Suomen hallituksen linjauksen mukaisesti tartuntatauti raja-arvo on alitettu eli maassa on ollut alle 8 uutta tartuntatautitapausta 100 000:ta henkilöä kohden edellisen 14 vuorokauden aikana.

Koronarajoitusten valvontaa tehostetaan

Suomen hallituksen linjauksen mukaisesti koronarajoituksia arvoidaan kahden viikon välein. Tarkoituksena on estää koronaepidemian leviämistä mahdollisimman tehokkaasti.

– Tätä varten toimia epidemian torjumiseksi kehitetään koko ajan ja uusia toimenpiteitä otetaan käyttöön tarpeen mukaan, sanoo Komujärvi.

Komujärven mukaan lähipäivinä otetään käyttöön valvontaa tehostavia toimenpiteitä.

– Uusista rajoituksista tiedotetaan ensi viikolla, minkä takia en voi vielä kertoa, mitä on tulossa, rajatarkastusupseerin sijainen Saku Komujärvi sanoo.

Yle kertoi torstaina, että Helsinki-Vantaan lentoasemalla aloitetaan lähipäivinä muun muassa maahan saapuvien matkustajien koronavirustestaus.

