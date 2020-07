Seuraa suorana kello 14 alkaen: Kolmas luotain kahdessa viikossa lähtee kohti Marsia

Nasan Mars2020-mission luotain laukaistaan matkaan iltapäivällä Suomen aikaa Cape Canaveralin lentotukikohdasta Floridasta. Marsiin viedyssä mönkijässä on myös suomalaisia mittalaitteita.

Marsin-tiellä on juuri nyt vilkasta, koska lentomatka on tavallista lyhyempi. Ensikertalaiset Arabiemiraatit ja Kiina ovat jo matkalla, kolmantena seuraa hetken kuluttua Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa, jolla on Marsin pinnalta kokemusta 1970-luvulta asti.

Kyydissä on rullaava tutkimusasema, joka alkaa aiempien mönkijöiden tavoin etsiä vastauksia kysymyksiin Marsin kaasukehästä ja geologiasta sekä siitä, onko naapuriplaneetallamme joskus ollut mikrobielämää. Mönkijän tehtävänä on myös valmistella miehitettyä lentoa Marsiin.

Voit seurata kantoraketin laukaisua suorana Yle Uutisten verkkosivulta ja Areenasta kello 14 alkaen.

