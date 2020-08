Katya jakoi Moldovassa kahden pienen huoneen asunnon isänsä kanssa. Huonekaluja ei ollut, koska niihin ei ollut varaa.

Katyan äiti oli kuollut hänen ollessaan lastenkodissa. Sisko oli adoptoitu Italiaan pienenä. Katya oli joutunut pitämään huolta itsestään 12-vuotiaasta lähtien.

Katya ja isä kävivät töissä. Molempien kuukausipalkka oli enimmillään 130 euroa kuussa. Katyan ja isän kaikki tulot menivät ruokaan ja asumiseen.

Sitten isä sairastui ja joutui jäämään pois töistä.

Katya oli epätoivoinen ja alkoi etsiä netistä töitä ulkomailta. Vastaan tuli sivusto, jossa etsittiin naisia escort-töihin.

Katya ei ollut koskaan tehnyt seksityötä, mutta oli utelias. Hän otti Whatsappissa yhteyttä sivustolla olleeseen numeroon. Viestiin vastasi romanialainen mies, Luca.

Romania ja Moldova ovat Itä-Euroopassa sijaitsevia naapurimaita, joissa puhutaan samaa kieltä. Mailla on samankaltainen historia ja kulttuuri (siirryt toiseen palveluun). Moldovasta kuljetetaan paljon kouluttamattomia maaseudun naisia Romanian kautta seksityöhön muualle Eurooppaan.

Luca kertoi Katyalle, että Suomessa olisi töitä. Katya voisi tienata jopa 2 000 euroa kuukaudessa.

Tarjous oli houkutteleva. Summa vastasi Katyan 15 kuukauden palkkaa Moldovassa. Luca ei kertonut, että se olisi vain murto-osa Katyan todellisista tuloista. Loput mies pitäisi itse.

Katya on seksuaaliseen hyväksikäyttöön perustuvan ihmiskaupan uhri. Hänet huijattiin seksityöhön valheilla.

Tässä jutussa avataan laajasti sitä, miten pakotettuun prostituutioon liittyvän kansainvälisen ihmiskaupan laineet ovat rantautuneet Suomeen.

Ihmiskauppaa ja paritusta tapahtuu osittain siksi, että seksipalveluille on kysyntää ja niitä Suomessakin ostetaan. Päivittäin arviolta satoja miehiä Suomessa ostaa seksiä.

Suomi ei ole vain kauttakulkumaa, vaan houkutteleva kohde naisia seksityöhön tuoville ihmiskauppiaille.

Parittaja voi tienata Suomessa naisten avulla suuria summia, koska täällä seksistä voidaan maksaa moninkertaisesti verrattuna valtaosaan muusta Euroopasta.

Seksiä myyville naisille Suomi on myös melko turvallinen maa: väkivaltaisia tai maksamatta jättäviä asiakkaita on vähän.

Poliisin tapaamista prostituoiduista valtaosa on romanialaisia, liikkuvat yleensä parittajan kanssa

Joskus ihmiskauppiaita jää nalkkiin. Yle tutustui Suomessa vuodesta 2015 lähtien oikeudessa käsiteltyihin tapauksiin, joissa syytteet koskivat seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää ihmiskauppaa.

Tuomioon johtaneita tapauksia löytyi yhteensä 15. Niistä yhdeksässä annettiin tuomio ihmiskaupasta, viisi tuomittiin parituksena ja yksi pahoinpitelynä. Kaikissa tapauksissa uhrina oli nainen tai useita naisia. Osa tuomioista ei ole lainvoimaisia.

Yksi maa korostuu aineistossa. Kolmasosassa tapauksista uhrit tai ihmiskauppias ovat olleet romanialaisia. Näillä naisilla on ollut Suomessa tuhansia asiakkaita.

Muut ulkomaiset uhrit ovat kotoisin Moldovasta, Tsekistä, Nigeriasta, Unkarista ja Thaimaasta.

Tuomittujen ja uhrien joukossa on myös suomalaisia. Tunnetuin viime vuosien suomalaisten tuomioista on Itä-Suomen yliopiston entisen lehtorin saama 11 vuoden vankeusrangaistus alaikäisen törkeästä ihmiskaupasta.

Ulkomaalaisista seksin myyjistä Suomessa on eniten juuri Romaniasta tulleita naisia. Poliisin työssään tapaamista prostituoiduista romanialaisia on jopa 80 prosenttia.

Romanialaiset poikkeavat muiden maiden prostituoiduista siinä, että he tulevat tänne pääsääntöisesti parittajan kanssa.

Ylen selvityksen perusteella taustalla on järjestäytyneitä rikollisryhmiä, jotka toimivat osittain ulkomailta käsin.

Yleisen määritelmän mukaan järjestäytyneeksi rikollisuudeksi (siirryt toiseen palveluun)katsotaan vähintään kolmen hengen hierarkkinen tai verkostomainen ryhmä, joka tekee yhdessä vakavia rikoksia. Osassa Suomessa annetuista ihmiskauppatuomioista on selviä viitteitä tällaisten organisaatioiden toiminnasta.

Moni ei välttämättä tule ajatelleeksi, että seksin ostaja Suomessa voi syyllistyä ihmiskaupan uhrin hyväksikäyttöön ja rikollisryhmien rahoittamiseen.

Suomessa annettujen tuomioiden määrä on luultavasti vain jäävuoren huippu rikollisen toiminnan laajuudesta.

Suomessa on tunnistettu lähinnä työelämässä tapahtuvaa ihmiskauppaa, vaikka Euroopassa seksuaalinen hyväksikäyttö on yleisin ihmiskaupan muoto.

Seksikaupan uhreja on vaikeaa tunnistaa. Naiset eivät usein uskalla lähestyä viranomaisia (siirryt toiseen palveluun), seksipalveluista sovitaan netissä ja niitä annetaan yksityisissä asunnoissa. Parittajat eivät näyttäydy uhrien seurassa.

Ihmiskaupan uhrien määrä on moninkertaistunut Suomessa Seksikauppaan liittyy järjestelmällistä rikollisuutta. Seksin ostaja voi syyllistyä rikollisten tukemiseen ja ihmiskaupan uhrin hyväksikäyttöön.

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän asiakasmäärä on lähes kolminkertaistunut kolmessa vuodessa. Kesäkuussa palveluiden piirissä oli yli 800 ihmistä, joista reilut 600 uhreja ja loput heidän alaikäisiä lapsiaan.

Suomessa seksiä myyvät ulkomaalaiset naiset ovat yleisimmin romanialaisia. He työskentelevät pääosin parittajille.

Suomessa ihmiskaupan uhreja on tunnistettu eniten työelämässä. Jo ulkomailla riistettyjä Suomeen tulleita uhreja on yleisimmin käytetty hyväksi prostituution avulla.

Tilastokeskusken mukaan seksikaupassa Suomessa liikkuu vuosittain yli sata miljoonaa euroa.

Joka päivä Suomessa sadat ihmiset myyvät seksiä. Netti-ilmoitusten perusteella myyjiä on jatkuvasti ainakin 200–300. Valtaosa heistä on naisia.

Yhdellä naisella voi olla päivässä jopa kymmenen asiakasta, mutta yleinen määrä on laskettavissa yhden käden sormilla.

Enemmistö prostituoiduista viettää täällä korkeintaan pari viikkoa, mutta osa jää pidemmäksi aikaa. Kaikkiaan Suomessa vierailee tuhansia prostituoituja vuosittain. Tarkkaa tilastoa asiasta ei ole.

Julkisuudessa usein käytetty luku seksityöläisten määrästä on 8 000, joka perustuu Anna Kontulan vuoden 2005 tutkimukseen (siirryt toiseen palveluun). Sen mukaan kolmasosa Suomen seksityöläisistä toimii parittajan alaisuudessa.

Kaikista seksin myyjistä noin puolet olisi suomalaisia, ja he työskentelevät pääosin itsenäisesti.

Seksityötä tekeviä Suomessa auttava Pro-tukipiste saa vuosittain pari tuhatta yhteydenottoa alalla toimivilta henkilöiltä.

Romanialaisten korostuminen ihmiskauppa-tuomioissa ei yllätä. Koko Euroopan unionin alueella eniten niin ihmiskaupan uhreista kuin ihmiskauppiaista on kotoisin Romaniasta. Tuhansista romanialaisista ihmissalakuljettajien värväämistä naisista pieni osa on päätynyt Suomeen.

Tässä jutussa kerrotaan kolmen ihmiskaupan uhrin, Katyan, hänen ystävänsä Misan sekä Anan tarina. Tapahtumien kuvailu perustuu uhrien kertomuksiin ja oikeuden tulkintoihin todistusaineistosta. Jutussa esiintyvien uhrien ja rikollisten nimet on muutettu.

Köyhät ja kouluttamattomat maaseudun naiset ovat ihmiskauppiaille helppoja kohteita

Monia Suomeen tuotuja naisia yhdistää se, että he ovat olleet köyhiä tai taloudellisissa ongelmissa sekä tulleet rikkonaisista perheistä. He ovat olleet ihmiskauppiaille helppoja kohteita.

Katya oli lopulta helppo saada houkuteltua Suomeen. Kun hän laskeutui Helsinki-Vantaalle, mukana oli vain puhelin, passi sekä hieman vaatteita ja ruokarahaa.

Parittaja Luca oli ohjeistanut sanomaan rajavalvojalle, että Katya oli tullut lomalle tai vaihtoehtoisesti tapaamaan joulupukkia.

Luca oli vastassa lentokentällä. Mies teki säännöt selväksi. Hän maksaisi kaikki matka-, ruoka- ja majoituskulut, jotka sitten vähennettäisiin Katyan prostituutiolla saamista tuloista.

Katyalle tehtiin nettiin seksinmyynti-ilmoitus. Siihen kirjattiin Katyalta kysymättä kaikki palvelut, joita hänen oli tarjottava. Lisäpalveluista piti maksaa ekstraa.

Kuluista Luca peri Katyalta ensin 800 euroa viikossa, mutta myöhemmin tämä summa piti maksaa pelkästään ilmoituksesta. Sen oikea hinta oli 20 euroa päivässä. Tätä ei Katyalle kerrottu.

Luca otti Katyan kontrolliinsa. Mies ajoi Katyaa autolla ympäri maata, asiakkaita oli keskimäärin viisi päivässä. Viikot kuluivat, kaupungit vaihtuivat. Helsinki, Espoo, Vantaa, Lahti, Kouvola, Tampere, Pori, Jyväskylä, Vaasa, Oulu, Seinäjoki.

Katya antoi kaikki saamansa rahat parittajalleen. Katyan palkka oli 500 euroa viikossa seksin tienestien suuruudesta riippumatta. Katya ei tiennyt, paljonko hän oli tienannut ja paljonko todelliset kulut olivat. Aluksi hän piti kirjaa asiakkaiden määrästä, mutta Luca pahastui tästä.

Kun Katyan viisumi oli umpeutumassa, hän palasi Moldovaan. Saamillaan rahoilla hän hankki isälleen huonekaluja.

Sitten Katya tuli raskaaksi, mutta lapsen isä ei halunnut olla lapsen kanssa tekemisissä. Katya tarvitsi rahaa lasta varten ja tuli uudelleen Suomeen.

Tällä kertaa Luca toi hänet autolla Suomeen toisen naisen kanssa. Mies käski uutta tulijaa värjäämään hiuksensa, koska yhden naisen hiusten piti olla tummat ja yhden valkoiset.

Katya palasi Moldovaan, kun hänen synnytyksensä alkoi lähestyä. Hän sai mukaansa hieman rahaa, mutta parittaja piti valtaosan.

Romania on Euroopan ihmiskaupan keskus, ulkomailta haetaan parempaa elämää

Romania on ollut vuosikaudet seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan keskus Euroopassa.

Osa uhreista on alaikäisiä. Suomessa on annettu vuosia sitten yksi tuomio alaikäisen romanialaisen ihmiskaupasta. Romanialaismies houkutteli 16-vuotiaan tytön Suomeen lupaamalla töitä baaritarjoilijana. Tyttö pakotettiin väkivalloin myymään seksiä jopa 12 tuntia päivässä.

Miksi Romania korostuu ihmiskauppatilastoissa? Romania on Itä-Euroopassa sijaitseva lähes 20 miljoonan asukkaan köyhä maa, joka oli kommunistisen puolueen vallassa vuoden 1989 vallankumoukseen asti. Sen jälkeen Romania on lähestynyt länttä ja on nykyisin EU:n jäsenmaa.

Muutos kohti demokratiaa ja kapitalismia ei ole sujunut kivuttomasti. (siirryt toiseen palveluun)Romaniassa on massatyöttömyys ja korruptio kukoistaa. Tuloerot ovat valtavat.

Rikolliset ovat saaneet jalansijaa poliittisesti epävakaina aikoina. Jugoslavian hajoaminen 1990-luvulla vaikutti konfliktialueilla ja niiden läheisyydessä pakkoprostituution yleistymiseen. Vaikutukset näkyivät myös Romaniassa.

Enemmistö Romaniassa asuvista uskoo, että elämä oli parempaa sosialismissa. Miljoonat ovat muuttaneet ulkomaille (siirryt toiseen palveluun) paremman elämän ja elintason toivossa.

Romanialaiset valepoikaystävät houkuttelevat naisia muuttamaan kanssaan ulkomaille lupauksilla avioliitosta ja paremmasta elämästä. Julma totuus paljastuu vasta kohdemaassa. Kuvan henkilöt eivät liity juttuun. Markku Rantala / Yle

Jotkut romanialaiset nuoret naiset uskovat, että he voivat toteuttaa unelmansa prostituution avulla. Parittajilla voi olla paljon rahaa, hienot vaatteet ja kallis auto, kun paikalliset liikkuvat maaseudulla edelleen hevoskärrykyydillä.

Prostituutio voi näyttäytyä pakotienä näköalattomasta tulevaisuudesta kohti varakasta elämäntyyliä.

Koska Romania on EU-maa, romanialaiset naiset voivat liikkua helposti EU-alueella maasta toiseen myymässä seksiä.

Valepoikaystävät huijaavat naisia seksityöhön avioliittolupauksilla, perhe voi osallistua paritukseen

Monet huijataan ihmiskaupan uhriksi. Romaniassa parittajat käyttävät usein niin sanottua rakastaja (engl. lover boy) -taktiikkaa.

Parittajat voivat uskotella naisille olevansa ihastuneita heihin ja haluavansa suhteen. Toisinaan he palkkaavat nuoria miehiä tai poikia, joiden tehtävä on saada tyttö rakastumaan heihin.

Tyttöjä värvätään prostituutioon usein jo alaikäisenä. Romaniassa heitä “harjoitetaan ammattiin”, ja 18-vuotiaana heidät voidaan lähettää ulkomaille. Ihmiskauppiaat arvostavat naisten nuoruutta, kauneutta ja kielitaitoa.

Joskus parituksessa voi olla mukana jopa koko perhe tai suku.

Romanian romaniväestössä alaikäisten avioliitot ovat tavallisia (siirryt toiseen palveluun). Romaneissa on myös paljon ihmiskaupan uhreja. Jos värvääjä lupaa mennä naimisiin romanilapsen kanssa, hän voi saada näin vanhempien hyväksynnän ulkomaille lähdöstä.

Miehet houkuttelevat naisia muuttamaan vieraisiin maihin rakentamaan yhteistä elämää ja lupauksilla avioliitosta sekä töistä esimerkiksi hotellissa, baarissa tai tehtaassa. Julma totuus paljastuu vasta kohdemaassa.

Osa naisista lähtee seksityöhön vapaaehtoisesti. He voivat työskennellä parittajan kanssa, koska tämä tuntee kohdemaan ja hoitaa järjestelyt. Naisen aikaa säästyy tienaamiseen.

Vaikka parittaja veisi valtaosan prostituutiolla saaduista rahoista, nainen voi olla tyytyväinen, koska käteen jää silti enemmän kuin palkkatyöstä kotimaassa.

Tämä ei poista sitä tosiasiaa, että näitäkin naisia käytetään hyväksi. Joskus heidät pakotetaan myös kerjäämään tai mukaan rikolliseen toimintaan, kuten varastamaan.

Perinteinen toimintamalli on, että naiset “velkaannutetaan” toimimaan prostituoituina. Ihmiskauppias voi veloittaa mielivaltaisesti esimerkiksi matkasta Romaniasta Italiaan vaikkapa 5 000 euroa. Naisella voi kestää vuosia maksaa tämä tekaistu velka.

Jos nainen ei suostu myymään seksiä ja maksamaan, hänet voidaan pahoinpidellä. Jos nainen yrittää karata, hänet voidaan hakata pahoin, tai jopa tappaa. Hänestä voidaan tehdä varoittava esimerkki muille naisille.

Monilla Suomeen tuoduilla naisilla on ollut olematon kielitaito. Parittaja on hoitanut viestittelyn seksin ostajien kanssa. Välillä seksityöläinen ei ole tiennyt, missä päin Suomea hän on. Kuvassa on näyttelijä. Jari Kovalainen / Yle

Mutta miksi naisia tuodaan juuri Suomeen ja muihin Pohjoismaihin? Jos seksin myynnistä esimerkiksi Italiassa tai Espanjassa saa enintään 50 euroa puolelta tunnilta, Suomessa samasta ajasta pyydetään vähintään 100 euroa. Yön yli kestävästä kotikäynnistä voi netota Suomessa toistatuhatta euroa.

Romanian kyljessä sijaitsee alle neljän miljoonan asukkaan Moldova, josta Luca kuljetti naisia Romanian kautta Suomeen myymään seksiä.

Moldovassa ihmiskauppa on yhtä vakava ongelma kuin Romaniassa (siirryt toiseen palveluun). Kymmeniä tuhansia moldovalaisia naisia on kuljetettu seksityöhön muualle Eurooppaan. Kasvava osa uhreista on lapsia.

Entinen neuvostotasavalta Moldova on Euroopan köyhimpiä (siirryt toiseen palveluun) valtioita. Se ei kuulu EU:hun.

Romania ja Moldova ovat yrittäneet puuttua ihmiskauppaan esimerkiksi valistamalla ihmisiä seksityön vaaroista. Moldovassa järjestettiin 2000-luvun alkupuolella laaja kampanja, jossa isoissa kadunvarsien kylteissä (siirryt toiseen palveluun) naista nyrkissään pitävä käsi vaihtoi tämän rahatukkoon. Tekstissä luki: “Et ole myytävänä”.

Maiden tulokset ihmiskaupan vastaisessa taistelussa eivät ole parantuneet mainittavasti viime vuosina. (siirryt toiseen palveluun)

Vuosina 2015–2016 Romaniassa epäillyistä ihmiskauppiaista noin viidesosa sai tuomion ihmiskaupasta.

Yhdysvaltain ulkoministeriö ja Romanian-suurlähetystö arvioivat raporteissaan, että Romania (siirryt toiseen palveluun) ja Moldova (siirryt toiseen palveluun) eivät toteuta ihmiskaupan estämiseksi tarvittavia minimivaatimuksia.

Naiset tienasivat satojatuhansia, parittaja valvoi uhreja ja tuhlasi heidän rahojaan kasinolla

Luca halusi tuoda Suomeen vielä paljon lisää naisia. Hän oli päässyt käsiksi isoihin seteleihin. Toisaalta mies tarvitsi paljon rahaa, koska hänellä oli kallis pahe: uhkapelaaminen.

Mies kävi Helsingin kasinolla laittamassa uhreilta ottamiaan rahoja haisemaan. Hän pelasi toisinaan useita päiviä putkeen. Vuoden aikana hän käytti kasinolla käteistä lähes 400 000 euroa. Tappioita kertyi noin 90 000 euroa.

Luca teki yhteistyötä “Tofyksi” kutsumansa henkilön kanssa. Tämä värväsi naisia ulkomailta Suomeen tuotavaksi.

Houkuttelu ei rajoittunut vain moldovalaisiin. Eräässä Whatsapp-viestissään Tofy tiedusteli Lucalta, tarvitseeko Valko-Venäjältä tuleva nainen viisumin Suomeen.

Kaksikko suunnitteli paritusringin laajentamista miljoonabisnekseksi. Suunnitelma oli, että Suomeen saapuvat naiset toisivat kaikki myöhemmin mukanaan uusia naisia.

Jutussa näkyvät Whatsapp-viestit ovat Lucan puhelimessa olleita keskusteluja, jotka poliisi sai haltuunsa esitutkinnassa.

He keskustelivat naisten valokuvista, ulkonäöstä ja kyvyistä tienata rahaa. Parittaja halusi yhden uusista tulijoista menevän laihdutuskuurille.

Katya oli arvokas kontakti parittajalle, koska hän tunsi muita prostituutiosta kiinnostuneita. Yksi heistä oli juuri 18 vuotta täyttänyt Katyan ystävä Misa.

Katya oli muuttanut asumaan Misan ja tämän äidin luokse Moldovaan lapsensa syntymän jälkeen. Katya kutsui parittajaa Suomen pomoksi.

Misalla ei ollut koulutusta. Suomesta hän ei tiennyt muuta kuin sijainnin. Hän oli käynyt yhdeksän vuotta peruskoulua kotiopetuksessa. Misa ei käynyt töissä sairauksiensa vuoksi. Hänellä oli todettu epilepsia, persoonallisuushäiriö ja sosiopatia.

Katya ja Misa eivät kertoneet vanhemmilleen, mitä he Suomessa oikeasti tekivät. Äidilleen Misa sanoi lähtevänsä töihin hotelliin.

Kun Misa tapasi nelikymppisen Lucan, hän rakastui päätä pahkaa. Hän luuli, että tunne oli molemminpuolinen. Mies alkoi käyttää häntä hyväkseen.

Misa oli valmis tekemään mitä tahansa Lucan puolesta huolimatta siitä, että sai tietää tämän perheestä. Parittajan mielestä Misa tiesi, että heidän juttunsa oli vain seikkailu. Luca kävi silti tapaamassa Misan äitiä Moldovassa.

Suomessa Misa sai yhä pienemmän osan ansaitsemistaan rahoista. Jos asiakkaita oli vähän, hän ei saanut mitään. Hän kuitenkin pystyi lähettämään äidilleen jonkin verran rahaa, jolla tämä remontoi asuntoaan. Lopuilla rahoilla Misa vuokrasi Moldovasta itselleen asunnon ja osti kännykän, matkalaukun ja vaatteita.

Luca houkutteli Suomeen vuosina 2017–2018 kaikkiaan puolen tusinaa naista. Yhtä lukuun ottamatta muut naiset olivat Katyan ja Misan tuttavia.

Luca valvoi naisia tarkasti. He asuivat samoissa asunnoissa parittajansa kanssa. Tämä poistui ulos seksipalveluiden tarjoamisen ajaksi. Naisten piti raportoida kaikki asiakkaat kellonaikoineen.

Jossain vaiheessa asiakkaiden määrä alkoi pudota. Mies turhautui ja huusi naisille, etteivät he työskennelleet tarpeeksi. Vapaapäivää ei olisi saanut pitää edes kuukautisten aikana.

Luca alkoi maksaa naisille miten tahtoi, viikkoraha jäi pois. Hän perusteli, että Romaniassa nainen antaa rahaa miehelleen.

Luca riiteli naisten kanssa. Yksi halusi palata kotiin, mutta hänellä ei ollut rahaa paluulippuun.

Eräänä päivänä poliisi teki kotietsinnän naisten asunnolle ja otti Lucan kiinni.

Luca tuomittiin keväällä 2019 kaikkiaan viidestä ihmiskaupasta ja yhdestä parituksesta. Viisi naisista oli 18–20-vuotiaita, yksi 25-vuotias. Naisilla oli Suomessa yhteensä noin 2 200 asiakasta.

Naiset ansaitsivat kaikkiaan lähes 250 000 euroa. Se on myös kansainvälisesti vertailtuna iso rikoshyöty verrattuna rikosten kestoon ja naisten määrään. Parittaja otti rahoista itselleen lähes 90 prosenttia.

Ihmiskauppaverkoston ytimeen kuului ainakin neljä henkilöä: parittaja eli Luca, ulkomailla toiminut värvääjä Tofy, seksinmyynti-ilmoittelusta ja asuntojen vuokraamisesta vastannut ulkomailla asuva nainen sekä naisia Romaniasta Suomeen ja Suomessa kuljettanut parittajan sukulainen.

Prostituutiolla saatuja rahoja lähetettiin Forexin avulla useille henkilöille ainakin Romaniaan, Moldovaan, Britanniaan, Venäjälle ja Latviaan.

Monet rahasiirroista päätyivät Lucan perheenjäsenille Itä-Romaniaan lähelle Moldovaa.

Yle yritti tavoitella heitä Facebookin kautta. Viestit blokattiin tai niihin ei vastattu. Yksi perheeseen kuuluva esitti tietämätöntä.

– En voi valitettavasti auttaa sinua.

Luca sai viiden ja puolen vuoden vankeusrangaistuksen, jota hän suorittaa parhaillaan Suomessa. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Yle yritti tavoitella Lucaa haastatteluun sähköpostilla, mutta ei saanut vastausta.

Seksikaupan uhrien turvatalon johtaja: Poliitikot ovat Romanin mafia

Romaniassa seksikaupan uhrien turvataloa johtava Iana Matei sanoo Ylelle, että Romaniassa jopa poliisi toimii välillä ihmiskauppiaiden apurina. (siirryt toiseen palveluun)

– Pienillä paikkakunnilla poliisi voi olla mukana toiminnassa tai katsoa sitä läpi sormien. Poliisi voi esimerkiksi sallia parituksen, jos saa käyttää palveluja itse ilmaiseksi, Matei sanoo videopuhelussa.

Matei pyrkii tarjoamaan seksikaupan uhrille kodilta tuntuvan asuinympäristön, jossa voi harrastaa ja opetella elämässä tarvittavia taitoja. Puhelun aikana tytöt ovat valmistamassa laventelisaippuaa.

Iana Matei löytää hyväksikäytettyjä tyttöjä kadulta ja kontaktiensa kautta. Hän haluaa tarjota nuorille ihmiskaupan uhreille turvallisen kodin, jossa voi tehdä ihan tavallisia asioita. Markku Rantala / Yle

Matei löytää hyväksikäytettyjä tyttöjä kadulta ja kontaktiensa kautta. Matei majoittaa toistakymmentä alaikäistä tyttöä. Tilaa ei ole tarpeeksi kaikille tulijoille.

Uhrit kärsivät usein vakavista traumoista ja psyykkisistä ongelmista. Matein mukaan tyttöjä myyvät ihmiskauppiaille usein juuri ihmiset, joiden pitäisi olla heille turvallisimpia aikuisia.

Yhdessä Suomessa tapahtuneessa romanialaisten ihmiskauppajutussa parittaja ja uhri olivat samasta perhepiiristä.

– Monet hajonneista ja väkivaltaisista perheistä tulevat tytöt asuvat lastenkodeissa. Parittajat tuntevat usein lastenkotien johtajia ja saavat värvättyä heitä sitä kautta. Parittaja voi olla ensimmäinen henkilö tytön elämässä, joka sanoo, että “rakastan sinua”.

Tyttöjen perheissä on jo voinut olla hyväksikäyttöä.

– Myös perheet myyvät lapsiaan ihmiskauppiaille rahan toivossa. Nuorimmat ovat olleet 9-vuotiaita. Maksu on voinut olla parikymmentä euroa.

Prostituutiolla riistettyjä naisia on usein käytetty hyväksi pitkään ja raa’asti. Monet häpeävät hyväksikäyttöään ja tarvitsevat psykologista apua. Luottamusta muihin ihmisiin on vaikeaa rakentaa, sanoo Iana Matei. Markku Rantala / Yle

Matei sanoo, että ihmiskauppa on erittäin tuottavaa ja pienen riskin toimintaa, mutta se vaatii myös pääomaa. Kuka tahansa maaseudun asukas ei pysty sellaista bisnestä pyörittämään.

Hän uskoo, että verkostoihin kuuluu myös korkean profiilin poliitikkoja, jotka lahjojat viranomaisia kuten syyttäjiä mutta pysyttelevät etäällä varsinaisesta parittamisesta.

– Romaniassa poliitikot ovat mafia.

Hän mainitsee esimerkkinä Romaniassa tyrmistystä herättäneen Tandarein lapsikauppavyyhden. (siirryt toiseen palveluun) Oikeus vapautti viime vuonna 25 miestä 160 lapsen ihmiskaupasta, vaikka todisteiden piti olla tutkinnassa auttaneiden brittiviranomaisten mielestä vedenpitävät.

Poliisi pääsi tapauksen jäljille, kun köyhän Tandarein pikkukylän asukkaat alkoivat yhtäkkiä ajella luksusautoilla ja ostella ökytaloja.

Matei kehuu Romanian poliisin ihmiskaupan vastaisen yksikön tekevän hyvää työtä, mutta sen resurssit ovat liian pienet. Korruptoitunut oikeuslaitos ja poliitikot estävät usein tekijöiden saamisen syytteeseen.

Alaikäisiä värvätään seksityöhön jopa lastenkodeista. Iana Matein mukaan parittaja voi olla ensimmäinen henkilö lapsen elämässä, joka sanoo, että “rakastan sinua”. Markku Rantala / Yle

Matei sanoo, että ainoa keino saada ihmiskauppiaat kuriin on antaa heille elinkautisia vankeusrangaistuksia sekä takavarikoida heiltä kaikki omaisuus, myös sellainen, joka on laitettu perheenjäsenten nimiin.

Lisäksi pitäisi lisätä poliisien maan rajat ylittävää yhteistyötä. Näin juttujen saaminen oikeuteen ei kestäisi jopa vuosia kuten nykyisin.

Matein mielestä myös tavallisten romanialaisten pitäisi katsoa itseään peiliin (siirryt toiseen palveluun).

– Toisaalta prostituutio sallitaan, miehet ostavat palveluita ja jotkut perheet jopa myyvät lapsiaan. Toisaalta jos tytöt pyrkivät pääsemään ulos tilanteesta ja hakemaan apua, heitä halveksutaan tyyliin, että “itse lähdit, kukaan ei pakottanut”. Se on tekopyhää. Mikään ei muutu, jos emme pidä lapsistamme huolta.

Romanian ihmiskaupan vastaisen työn johtaja: Ilman kysyntää ei ole tarjontaa

Romanian ihmiskaupan vastaisen viraston ANITPin apulaisjohtaja Adrian Petrescu sanoo Ylelle, että heidän tietojensa mukaan Romaniasta tuodaan Suomeen naisia seksityöhön vuosittain.

Pääosa romanialaisista kuljetetaan Euroopan suuriin maihin, kuten Espanjaan, Italiaan ja Saksaan, mutta niissä kilpailu seksimarkkinoilla on kovaa.

– Ihmiskauppiaat ovat viime vuosina alkaneet liikkua yhä enemmän paikasta toiseen. Poliisi voi olla heidän perässään, eivätkä he pysy samassa paikassa kovin kauaa. Uusia mahdollisuuksia haetaan myös Suomesta ja muista Pohjoismaista, hän sanoo puhelinhaastattelussa.

Romanian poliisi ja oikeuslaitos kohtelevat ihmiskauppaan sotkeutuneita poliitikkoja samalla vakavuudella kuin ketä tahansa kansalaista, vakuuttaa Adrian Petrescu. ANITP

Petrescu vahvistaa Ylen selvityksen tiedot siitä, että romanialaisten prostituution takana on usein organisoituja rikollisryhmiä. Romanian mafian sijaan kyse on enemmänkin pienemmistä yhdessä toimivista rikollisryhmistä.

– Niiden välillä ei ole hierarkiaa, vaan eri ryhmät hoitavat eri tehtäviä. Osa voi olla mukana vain lyhyen aikaa. Kyse on enemmän rikollisuudesta, joka on järjestäytynyttä kuin järjestäytyneestä rikollisuudesta.

Petrescun mielestä sosiaaliset ongelmat eivät selitä ihmiskauppa-ilmiön laajuutta. Hänen mukaansa Romaniassa on työtä tarjolla, mutta pätevää työvoimaa joudutaan etsimään ulkomailta.

Hän kysyy: Miksi hyväksymme hiljaa sen, että joillekin ihmisille maksetaan työstä vähemmän kuin he ansaitsevat? Miksi romanialaiset naiset myyvät seksiä? Koska sille on länsimaissa suurta kysyntää.

– Se on iso ongelma, että ihmiset sulkevat silmänsä siltä, mitä heidän edessään tapahtuu. Meidän pitää muuttaa asenteitamme siitä, mitä on ihmiskauppa ja miten uhreihin suhtaudutaan.

Romaniaa on moitittu siitä, että se on tuominnut viime vuosina aiempaa vähemmän ihmiskauppiaita vankeuteen (siirryt toiseen palveluun). Petrescun mielestä tilastot antavat osittain vääristyneen kuvan, koska tutkinnat kestävät usein vuosia, joten numerot päivittyvät hitaasti.

– Ihmiskauppa on monisyinen ongelma, joka ei poistu sillä, että laitamme yhä enemmän ihmisiä vankilaan (siirryt toiseen palveluun).

Iana Matein turvakodin ilmoitustaululle on kirjattu oikeudenkäynnit, joissa asukkaat todistavat hyväksikäyttäjiään vastaan. Romaniassa tuomittujen ihmiskauppiaiden määrä on pudonnut viime vuosina. Markku Rantala / Yle

Hän myöntää, ettei Romaniassa osoiteta tarpeeksi resursseja ihmiskaupan vastaiseen työhön. Romanian hallitus ei anna taloudellista tukea ihmiskaupan vastaista työtä tekeville järjestöille.

Esimerkiksi Iana Matein Reach Out -järjestön turvataloa pyöritetään tanskalaisen Velux-säätiön (siirryt toiseen palveluun) lahjoituksilla.

Järjestöjen rahoitus päättyi jo viime vuosikymmenen puolella (siirryt toiseen palveluun) sen jälkeen, kun aiemmin itsenäinen ihmiskaupan vastaisen työn virasto siirrettiin Romanian sisäministeriön alaisuuteen.

Muutos johti siihen, että ihmiskaupan uhrien auttaminen ja tunnistaminen vähenivät dramaattisesti.

Petrescun mukaan Romaniassa suunnitellaan nyt lakia, joka mahdollistaisi järjestöjen tukemisen. Laki vaati järjestöiltä täyttä läpinäkyvyyttä esimerkiksi lahjoittajien suhteen (siirryt toiseen palveluun). Järjestöissä vaatimuksia on tulkittu hyökkäykseksi kansalaisyhteiskuntaa kohtaan. (siirryt toiseen palveluun)

Ihmiskauppias uhkasi tappaa naisen perheen, pahoinpiteli ja vei väkisin Suomeen

Romanialainen Ana tapasi Mariuksen Romaniassa juuri ennen joulua. Marius kertoi hakevansa vakavaa suhdetta. Heistä tuli seurustelukumppanit, tai näin Ana luuli.

Mariuksella oli naisen varalle muita suunnitelmia.

Uutenavuonna Marius hakkasi Anan tämän kavereiden edessä. Ana oli käynyt kaupassa töissä, mutta Marius ei enää päästänyt häntä töihin. Sen sijaan hän ehdotti, että he muuttaisivat Belgiaan ja Ana menisi tehtaalle pakkaamaan kukkia.

Anan epäilykset työn laadusta heräsivät, ja hän yritti lopettaa suhteen. Marius sanoi tietävänsä, missä Ana asuu ja löytävänsä hänet muiden miesten avustuksella. Pian hän tuli Anan kotikylään kaverinsa kanssa ja otti tämän mukaansa.

Belgiassa Marius pakotti Anan myymään seksiä. Ana seisoi kadulla näyteikkunassa, joiden läpi miehet voivat katsella naisia ja valita haluamansa. Kun hän lainasi hieman rahaa toiselle naiselle, Marius yritti lyödä häntä tuolilla. Hän uhkaili Anaa tiukkaamalla: Ketä sinä rakastat eniten?"

Viikon päästä Marius lähetti hänet Suomeen. Analle oli jo tehty Romaniasta käsin valmiiksi seksinmyynti-ilmoitus suomalaiselle nettisivulle. Hän meni Mariuksen antamaan osoitteeseen. Siellä asui jo toinen nainen, joka myi seksiä.

Anan piti raportoida tarkasti tekemisistään. Jos hän vaikka kävi suihkussa eikä vastannut puhelimeen, Marius väitti hänen ottaneen vastaan asiakkaan salaa.

Välillä Marius tuli Suomeen hakemaan Anan tienaamat rahat. Asuntoa vaihdettiin parin päivän välein. Marius löi Anaa, jos miehiä kävi ostamassa seksiä liian vähän.

Marius vahti Anan jokaista liikettä. Hän pakotti Anan ottamaan laihdutuspillereitä päivittäin. Kerran hän ei halunnut Anan syövän, koska tämä oli lihonut.

Hän uhkasi tappaa Anan perheen, jos tämä yrittäisi jotain.

Anaa pelotti. Hän tiesi naisesta, jonka kotitalo oli sytytetty palamaan, koska tämä ei ollut totellut.

Marius lähetti kavereilleen kuvia, joissa hän piti kädessään 10 000 euroa. Tämä vastasi Anan lähes viiden vuoden palkkaa Romaniassa.

Kun kauppa ei käynyt Mariuksen mielestä tarpeeksi hyvin, hän määräsi Anan ottamaan netistä jonkin isorintaisen naisen kuvan ja vaihtamaan sen omaan ilmoitukseensa.

Yhtenä aamuna Ana sai asiakkaalta puhelun, mutta kännykässä oli niin vähän saldoa jäljellä, että hän pyysi Mariukselta lupaa käydä lataamassa liittymään lisää rahaa.

Mariuksella oli huono olo, joten hän antoi luvan. Ana löysi Mariuksen repusta rahaa ja poistui asunnosta. Hän tajusi, että nyt on tilaisuus päästä turvaan. Jonkin aikaa käveltyään hän hyppäsi taksiin ja pyysi kuljettajaa viemään hänet poliisiasemalle.

Mariusta hän ei ole sen koommin nähnyt. Painajaiset ovat sen sijaan jääneet. Ana on romahtanut henkisesti. Häntä pelottaa, että Marius pyytää perheenjäsentään kostamaan. Mariuksen veli on aiemmin uhannut Anaa Facebookissa.

Ana pakotettiin myymään seksiä Suomessa 150 kertaa. Toiminnasta kertyi tuloja 24 000 euroa, joista Marius vei melkein kaiken.

Marius tuomittiin törkeästä ihmiskaupasta runsaan kahden vuoden vankeuteen vuonna 2018.

Suomeen tuodut seksityöläiset ovat eläneet parittajien tiukassa kontrollissa. Osa on pakotettu antamaan muun muassa anaaliseksiä ja suojaamatonta seksiä. Asunnosta ei ole saanut poistua edes ruokakauppaan. Kuvassa on näyttelijä. Jari Kovalainen / Yle

Suomalaiset miehet ovat saaneet tuomioita seksikaupan uhrin hyväksikäytöstä

Kyselyissä suomalaisten miesten enemmistö on suhtautunut seksin myymiseen sallivasti.

Väestöliiton vuoden 2015 Finsex-tutkimuksen mukaan lähes kaksi kolmasosaa miehistä hyväksyi seksin myymisen, kun naisten vastaava osuus oli alle neljäsosa. Vastaajia oli 6 000.

Tutkimuksessa 12 prosenttia suomalaismiehistä kertoi ostaneensa joskus seksiä (siirryt toiseen palveluun). Tämä tarkoittaa koko väestöön suhteutettuna, että lähes 330 000 suomalaismiestä olisi ostanut ainakin kerran elämässään seksiä.

Seksin ostaminen ja myyminen Suomessa on sallittua, jos kyse on kahden aikuisen välisestä sopimuksesta. Järjestyslaki tosin kieltää seksikaupan julkisilla paikoilla.

Suomessa poliisi keskittää voimavaransa parittajiin. Tuomioita on kuitenkin annettu myös miehille, jotka ovat ostaneet seksiä parittajan lukuun työskentelevältä naiselta.

Suomessa 2018 tapahtuneessa ihmiskauppana tutkitussa tapauksessa seitsemän miestä sai sakkotuomion seksikaupan kohteena olevan romanialaisen hyväksikäytöstä.

He olivat ostaneet seksiä netti-ilmoituksen kautta. Miesten mukaan mikään ei viitannut siihen, että nainen olisi ihmiskaupan uhri. Nainen oli huoliteltu, iloinen ja puhui hyvää englantia.

Seksi-ilmoituksen mukaan nainen oli kotoisin Belgiasta ja hänellä oli länsimainen nimi, vaikka valokuvat viittasivat romanialaiseen henkilöön.

Kun miehet ottivat annettuun numeroon yhteyttä, parittaja esittäytyi viesteissä naisena ja vastasi miesten viesteihin.

Oikeuden mukaan seksin-ilmoituksen kielioppivirheiden ja naisen romanialaisuuteen viittaavan ulkonäön perusteella miesten olisi pitänyt osata päätellä, että kyseessä ei voi olla belgialainen henkilö.

Yksi naiselta seksiä ostaneista suomalaismiehistä sanoi oikeudelle lähettämässään viestissä esittävänsä syvät pahoittelut uhria kohtaan.

Romanialaisia ei löydy haastatteluun: “En tiedä, mistä puhut. Hyvää päivänjatkoa.”

Suomessa olevilla seksinmyyntipalstoilla on melko vähän yksittäisiä ilmoituksia naisilta, jotka kertovat olevansa kotoisin Romaniasta. Heinäkuun alkupuolella tällaisia ilmoituksia löytyi parikymmentä.

Ilmoituksia katoaa ja uusia tulee jatkuvasti.

Suurin osa romanialaisista kertoo ilmoituksessaan työskentelevänsä itsenäisesti. On mahdotonta sanoa, pitääkö väite paikkansa.

Monet palstojen naisista eivät kerro kotimaataan. Romanialaiselle oikean kotimaan kertominen voi viedä asiakkaat, koska monet suomalaiset tietävät, että romanialaisia naisia paritetaan.

Romanialaisia naisia tai heidän parittajiaan ei ole tämän juttuprosessin aikana löytynyt edes nimettömään haastatteluun.

Yle yritti tavoitella naista, joka on Suomessa tuomion saaneen romanialaisen parittajan entinen naisystävä. Oikeuden tuomion perusteella mies oli ilmeisesti aiemmin parittanut naista Suomessa.

Nainen ei halunnut kertoa kokemuksistaan.

– En tiedä, mistä puhut. Hyvää päivänjatkoa, nainen kirjoitti Facebookissa.

Seksikaupan uhrit voivat karttaa avun hakemista viranomaisilta Suomessa, koska he pelkäävät syytettä rikoksesta tai käännytystä. Romaniassa osa poliiseista on korruptoituneita tai jopa osallistuu paritukseen. Kuvassa on näyttelijä. Jari Kovalainen / Yle

Seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvien ihmiskaupparikosten esitutkinta- ja oikeudenkäyntiasiakirjat ovat pääsääntöisesti salattuja.

Kadulla romanialaisia ei näy myymässä seksiä. Suomalaisten järjestöjen kautta uhreja ei saa haastatteluun, koska heidän yksityisyyttään varjellaan.

Tässä jutussa kerrotuista naisista ainakin kaksi on hakeutunut ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään Suomessa.

Suomessa aletaan syksyllä valmistella ihmiskaupan vastaisen työn toimintaohjelmaa (siirryt toiseen palveluun). Alustavissa suunnitelmissa yksi erityistä kehittämistä vaativa teema on, miten ihmiskauppaa voidaan havaita ja torjua nykyistä paremmin.

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän mielestä seksuaalisen hyväksikäytön uhreja tunnistetaan Suomessa edelleen heikosti. Heitä on tavattu lähinnä pääkaupunkiseudulla.

Hyväksikäytön todellista laajuutta ei tiedä kukaan.

Tällaista on ihmiskauppa: Naisia käytetään hyväksi seksuaalisesti, miehet ovat uhreina työelämässä

Juttua varten on haastateltu myös ihmiskauppaa pitkään tutkinutta rikosylikonstaapelia Kenneth Erikssonia Helsingin poliisista, Pro-tukipisteen ihmiskaupan vastaisen työn erityisasiantuntijaa Essi Thesslundia, Rikosuhripäivystyksen ihmiskaupan uhrien auttamisen erityisasiantuntijaa Pia Marttilaa, valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattoria Venla Rothia ja Monika-Naisten ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattoria Anna Nuotiota. Jutun muina lähteinä on käytetty seuraavia teoksia: Elina Kervinen ja Natalia Ollus: Lapsiin ja nuoriin kohdistuva ihmiskauppa Suomessa (2019) ja Minna Viuhko: Restricted agency, control and exploitation: Understanding the agency of trafficked persons in the 21st-century Finland (2020).