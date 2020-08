Sisävesien saaristojen retkipaikat tänä kesänä poikkeuksellisen ahkerassa käytössä – Kuopiossa ilkivaltaa eniten siellä, minne pääsee mopolla

Hietasalon saaressa Kuopion edustalla soi moottorisaha. Sahaa käyttää Kuopion kaupungin monikäyttömetsuri Auvo Lempinen, jonka tehtävänä on huoltaa rantautumispaikkoja.

Tänä kesänä Lempinen on päässyt tekemään polttopuita lähes urakalla.

– Puun käyttö on lisääntynyt suurin piirtein kolmekymmentä prosenttia normaalista.

Auvo Lempinen käy säännöllisesti tekemässä polttopuita rantautumispaikoilla. Toni Pitkänen / Yle

Mantereella ongelmana ilkivalta

Rantautumispaikoilla on yleensä tulentekopaikka, puuliiteri ja puusee.

Kaupungin monikäyttömetsurit käyvät tekemässä retkipaikoilla polttopuita yleensä pari kertaa kesässä, mutta asiakaspalaute nopeuttaa käyntikertoja.

Auvo Lempisen mukaan saarissa, joihin pääsee vain veneellä, roskaaminen ja ilkivalta eivät ole ongelma. Tilanne on tyystin toinen niillä mantereen paikoilla, joihin pääsee myös esimerkiksi mopolla.

– Kirveellä rikotaan paikkoja, ja jos ei ole meidän puolesta kirvestä, niin sitten oma.

Lempistä tällainen käytös harmittaa, sillä paikat on tarkoitettu virkistykseksi kaikille.

Kuopio inventoi saariston rantautumispaikat

Etelä-Kallavesi on osa Kuopion kansallista kaupunkipuistoa, jonka saaria ja rantautumispaikkoja ollaan parhaillaan inventoimassa.

Inventointia tekee Kuopion kaupungin projektityöntekijä Mikael Halme, jonka mukaan tarjolla on runsaasti hyviä rantautumispaikkoja (siirryt toiseen palveluun).

Mikael Halme luotaa kesän aikana Etelä-Kallaveden saaria ja rantautumispaikkoja. Toni Pitkänen / Yle

– Tulipaikkoja on kaikkiaan arviolta 25–30. Laavuja on viitisen kappaletta, samoin tupia.

Pohjoisella Kallavedellä (siirryt toiseen palveluun) rantautumispaikkoja on huomattavasti vähemmän, sillä alueella on vain kaksi laavua, grillimaja ja kalamaja.

Rantautumispaikka tulossa Vataseen ja Honkasaloon

Pohdinnassa on myös kokonaan uusia rantautumispaikkoja.

Kansallista kaupunkipuistoa inventoiva Mikael Halme käy läpi kaikki alueen saaret, joiden rantautumispaikat hän luotaa kivi kiveltä. Samalla hän katsoo, mihin pitäisi tehdä uusia tulistelupaikkoja.

Kuopion kaupunki on tehnyt Etelä-Kallavedelle kolmisenkymmentä tulistelupaikkaa, joista osaan pääsee isommallakin aluksella. Toni Pitkänen / Yle

Yksi paikka on Vatanen, johon on tulossa uusi laavu ja puuliiteri. Toinen potentiaalinen paikka on Honkasalo, jossa on tarkoitus tehdä harvennustöitä, raivata pusikkoa ja tasoittaa maata.

– Sinne on sen jälkeen mahdollista rakentaa tulipaikka.