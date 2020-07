Vantaalaisen keittiönpöydän ääressä syntyi verkkoalusta, joka hyökkää Suomessa asuvien ulkomaalaisten työttömyyttä vastaan – korona-ajan työttömyyskäyrät hämmentävät

Vantaalaiset Vas Zayarskiy ja Anastasia Diudina äkkäsivät huhtikuussa tilaisuutensa tulleen. Oli pahin korona-aika, koko Suomi lamaantunut ja talous seisoi.

– Katselin työttömyyslukuja ja ajattelin, että nyt on aika kaivaa verkkoalustamme esiin ja tehdä se valmiiksi, Zayarskiy kertoo.

Vanhempainvapaalla Zayarskiyn ja Diudinan ajatuksena oli ollut luoda nettisivu, jonka kautta saisi helposti paikallista, lähellä olevaa apua lastenhoitoon, siivoukseen tai vaikka pihatöihin. Vantaalla asuva pariskunta on kotoisin Venäjältä eikä heillä ollut turvaverkkoa nyt 2-vuotiaan lapsensa hoitoon ja arjen pyöritykseen.

Tuolloin sivuston valmistuminen jäi kuitenkin kesken.

– Nyt korona-aikana tajusimme, että moni menettää koronan takia työnsä. Osa ehkä lopullisesti. Ajattelimme, että nyt juuri on aika sivustolle, jossa omaa osaamistaan saa myydä ilman väliporrasta tai mitään yritystä, Zayarskiy sanoo.

Vas Zayarskiy (vas.) ja Anastasia Diudina (oik.) pyysivät kollegansa Ville Sinisalon (kesk.) mukaan projektiinsa. He julkaisivat verkkoalustan kesän alussa. Jussi Koivunoro / Yle

Apuun pyydettiin kollega Ville Sinisalo, joka ymmärsi suomalaista yhteiskuntaa vielä Zayarskiya ja Diudinaa paremmin. Kolmikko on päivätyössä Helsingissä kansainvälisessä it-alan yrityksessä Reaktorissa.

Pari vuotta sitten vanhempainvapaalla aloitettu netissä toimiva verkkoalusta valmistui kesäkuussa.

Harrastuksena suunniteltu Fayrworks-sivusto vie nyt kolmikon kaiken vapaa-ajan.

– Tällä hetkellä sivustomme on täysin ilmainen. Haluamme varmistaa, että ihmisillä on edes mahdollisuus yrittää auttaa toisiaan tässä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. Jos tämmöisille alustoille ja sivustoille on joskus tarvetta, niin nyt on sen aika, Zayarskiy uskoo.

Vantaalainen Vas Zayarskiy uskoo, että korona voi muuttaa työkulttuuriamme. Jussi Koivunoro / Yle

Ulkomaalaisten työttömyys kasvanut hitaammin

Ilmiö ei tietysti ole yhden nettisivun ansiota, mutta Suomessa asuvien ulkomaalaisten työttömyys on korona-aikana tähän mennessä kasvanut hitaammin kuin koko Suomen työttömyys.

Asia käy ilmi työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastosta (siirryt toiseen palveluun). Ulkomaalaisiksi lasketaan tässä yhteydessä ihmiset, joilla on oleskelulupa Suomeen, mutta ei kansalaisuutta. Heitä on koko Suomessa tällä hetkellä lähemmäs 270 000. Heistä 150 000 asuu Uudellamaalla.

Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi kesäkuussa 45 prosenttia, kun koko Suomessa työttömyys kasvoi samana aikana 64 prosenttia. Ulkomaalaisten työttömyys kasvoi siis 19 prosenttiyksikköä vähemmän verrattuna koko työväestöön.

Vielä suurempi ero on Uudellamaalla. Kun koko Uudenmaan väestöstä nyt kesäkuussa oli noin 85 prosenttia enemmän työttömiä työnhakijoita viime vuoteen verrattuna, ulkomaalaisia työttömiä työnhakijoita oli vain 58 prosenttia enemmän.

Ulkomaalaisia työttömiä on Uudellamaalla siis 27 prosenttiyksikköä vähemmän kuin kaikkia työttömiä. Luvuissa on mukana lomautetut.

Syytä eroon ei tarkkaan tiedetä

Työ- ja elinkeinoministeriön työvoiman maahanmuutto- ja kotouttamisyksikön erityisasiantuntija Antti Kaihovaara sanoo, että he eivät täysin vielä tiedä, mistä johtuu, että Suomessa olevat ulkomaalaiset eivät ole menettäneet töitään koronan takia samaan tahtiin kuin muu väestö.

– Ero on vielä mysteeri, sillä yleensä tällaisissa suhdannevaihteluissa nimenomaan heikommassa työmarkkina-asemassa olevat, ulkomaan kansalaiset mukaan lukien, kärsivät usein enemmän kuin työssä käyvät keskimäärin, Kaihovaara sanoo.

Kaihovaaran mukaan voi olla mahdollista, että ulkomaalaiset ovat siirtyneet muuta väestöä enemmän työvoiman ulkopuolelle esimerkiksi opiskelemaan tai hoitamaan lapsia kotiin.

– Tai sitten voi olla, että ulkomaan kansalaisilla määräaikaisten työsuhteiden suuri määrä on toiminut väliaikaisena puskurina. Määräaikaisessa työsuhteessa olevan irtisanominen ja lomauttaminen on vaikeampaa kuin vakituisen työntekijän.

Kaihovaara kuitenkin veikkaa, että tilanne voi muuttua vielä toisinpäin. Jos työmarkkinat alkavat elpyä, tilanne voi kääntyä päälaelleen.

– Kun työmarkkinoilla on enemmän kilpailua, voi olla, että suomalaisten työllisyys elpyy nopeammin kuin ulkomaalaisten.

Pitkälle meneviä johtopäätöksiä tämänhetkisestä tilanteesta ei Kaihovaaran mukaan kannata vielä siis tehdä.

– Merkit viittaavat siihen, että tässä olisi pitänyt käydä toisella tavalla. Ottaen huomioon, että ulkomaalaisia työskentelee suhteessa enemmän sellaisilla toimialoilla, jotka ovat kärsineet koronasta eniten. Tämän takia uskon, että tämä tulee vielä näkymään jollain tavalla jatkossa.

Nettisivuilla jo sata käyttäjää

Vantaalaisen keittiönpöydän ympärillä syntyneiden nettisivujen perusteella Suomessa asuvat ulkomaalaiset ainakin hakevat töitä aktiivisesti. Ei pelkästään työvoimatoimistosta, vaan uusia väyliä pitkin.

Zayarskiyn mukaan Fayrworks-sivustolla on tällä hetkellä noin sata käyttäjää. Heistä puolet on työtään tarjoavia, puolet ostajia. Kaikki sivuston käyttäjät ovat tähän mennessä maahanmuuttajataustaisia, mutta kaikki ovat tervetulleita mukaan.

Vas Zayarskiy ja Anastasia Diudina sekä lapsi Ada kotonaan keittiönpöydän äärellä. Uutta työtä välittävää nettisivustoa koodataan edelleen jatkuvasti. Jussi Koivunoro / Yle

Zayarskiy ei tiedä, kuinka moni sivuilla ilmoittajista on menettänyt koronan takia työnsä. Sivustolla henkilöt markkinoivat tekevänsä muun muassa siivousta, lastenhoitoa, remontteja ja tulkkauksia.

Työ on Zayarskiyn mukaan käynyt kaupaksi.

– Meillä kaikilla on useita eri taitoja. Jos olet siivooja, sinulla on myös muita taitoja. Voit siivota ja tehdä myös japanin kielen tulkkausta. Haluamme antaa ihmisille paikan, jossa he pääsevät mainostamaan kaikkia taitojaan.

– Haluamme tuoda esiin ihmisten erityisyyttä ja osaamista. Tämä on osaltaan yritys saada selville, miltä työmarkkinoiden tulevaisuus näyttää.

