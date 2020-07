Katso, miten Kalle Rovanperältä sujuu F1-simulaattorin testiajo – ainutlaatuista laitetta kalibroidaan todentuntuiseksi Seinäjoella

Jos seinäjokelaisyrittäjien suunnitelmat käyvät toteen, treenaavat kaupungissa pian formulamaailman nuoret lupaukset.

Seinäjoella testataan tällä viikolla Pohjois-Euroopan ainoaa F1-simulaattoria. Testaamassa on muun muassa rallin MM-sarjassa Toyotalla kisaava Kalle Rovanperä.

Tavoite on, että simulaattori olisi oikean formula-auton, ajamisen ja ajotilanteen kopio niin, että nuoret kuljettajat voisivat harjoitella sillä ennen kuin pyrkivät esimerksi kartingin huipulta formula-maailmaan.

– Hyppy kartingista formulaan on niin iso ja kallis, että kuljettaja saa pienenpienen mahdollisuuden onnistua tai epäonnistua ensimmäisessä testissä tai kilpailussa – ja se on koko uran kannalta ratkaiseva, sanoo Ossi Viljanen, yksi hankkeen puuhamiehistä.

Seinäjoen F1-simulaattorin kehitystiimissä on Forfula1-tiimeille simulaattoreita kehittänyt Iso-Britanniasta Seinäjoelle kotiutunut Andy Symonds.

Symonds tuntee F1-tiimien käyttämät simulaattorit ja formulakentän vaatimukset. Siksi Seinäjoella käytössä olevassa simulaattorissa on kaikki sama tekniikka ja ominaisuudet kuin niissäkin.

Siinä, miten syntyvään dataan suhtaudutaan, on ero.

– F1-tiimit ja tehdastiimit käyttävät dataa auton nopeuttamiseen eivätkä niinkään kuljettajan treenaamiseen. Jos kuljettajaa täytyy harjoittaa, se tarkoittaa, että hän ei ole tarpeeksi nopea. Ja, jos kuljettaja ei ole tarpeeksi nopea, hänen ei pitäisi lähtökohtaisesti edes olla tiimissä, Symonds toteaa.

Simulaattoria kalibroitaessa pienetkin säädöt ovat tärkeitä, siksi osaava ja virheitä tekemätön kuljettaja, kuten Kalle Rovanperä, on kehittäjille tärkeä yhteistyökumppani. Tuomo Rintamaa / Yle

Vertaillaan kuljettajien dataa

Seinäjokelaisten tavoite on nuoren, lupaavan kuljettajan kykyjen, F1-tuntuman ja -kokemuksen kartuttaminen.

Kun kokemusta kertyy ja ajotaitojen todisteena on vertailukelpoista dataa, tie testiajoihin tai -kilpailuihin voi olla helpompi.

Ratkaisevin juttu, mitä voimme nuorelle kuljettajalle tarjota, on lähettää data jollekin tiimille. Sanoa, että meillä on tällainen kuljettaja, annatteko hänelle testimahdollisuuden. Ossi Viljanen

Simulaattorien ohjelmistojen ollessa samanlaisia, kuljettajien vertailua voidaan tehdä digitaalisesti.

– Ratkaisevin juttu, mitä voimme nuorelle kuljettajalle tarjota, on lähettää data jollekin tiimille. Sanoa, että meillä on tällainen kuljettaja, annatteko hänelle testimahdollisuuden, Viljanen sanoo.

Samaa sanoo Andy Symonds; muutaman tunnin kestävä testiajo on kokemattomalle, 14–15-vuotiaalle pakahduttava kokemus. Ja sinä aikana pitäisi tehdä valitsijoihin vaikutus.

– Tavoitteemme on saada hänet tottumaan tavanomaiseen F1-työskentelyyn niin, että kun hän menee testiin, hän on jopa paremmin valmistautunut kuin muut siellä, Symonds toteaa.

Kalle Rovanperä toteaa, että simulaattorista voi hakea tuntumaa esimerkiksi ajotauon aikana. Tuomo Rintamaa / Yle

"Jos on ajotauko, tuolla voi ajella"

19-vuotias Kalle Rovanperä on testannut F1-simulaattoria Seinäjoella tällä viikolla muutaman päivän.

Hän kommentoi simulaattorin näkymää, jarrutuntumaa, ohjaustuntumaa ja liikkeitä.

Rovanperä on antanut tiimille kehittämisehdotuksiaan ja sitä kaivattua dataa ajamisesta.

– Simulaattorissa on ollut paljon säätämistä, mutta hyvä siitä varmasti tulee. Esimerkiksi perusasfalttikäytännön oppeja ja fiilistä sillä pystyy hakemaan. Jos on vaikka itsellä ajotauko, niin tuolla voi ajella, Rovanperä sanoo.

Rovanperän testiajoja analysoimassa on ollut Toyotan ja Ferrarin F1-testitiimeissä toiminut formulainsinööri Ossi Oikarinen.

Oikarisen mukaan parannettavaa on löytynyt, mutta sehän kehittämisen ja simulaattorin tarkoitus onkin.

– Tässä pystytään kontrolloiduissa olosuhteissa käymään läpi ajamista ja siten auttamaan kuljettajaa. Tämä on lisäksi aika kustannustehokastakin, kun ajetaan ilman matkustamista, Oikarinen sanoo.

Oikarinen kertoo tarkkailevansa sitä, miten kuljettaja hakee ajolinjoja, toistaa ajamista, reagoi vastaantuleviin asioihin ja miten rauhallista hänen työskentelynsä on.

– Tässä pystyy valmentamaan, mutta myös seulomaan, onko nuoressa ainesta mennä eteenpäin.

Kuljettaja tavoittelee todentuntuista tuntumaa rataan. Simulaattorin kehittäjille on tärkeää, että ratissa on ammattitaitoinen kuljettaja, joka ei tee virheitä. Kun ajaminen toistuu samanlaisena, simulaattorin säätöihin tehtyjen muutosten vaikutukset tulevat näkyviin.

– Kalle is suberb! On tärkeätä tietää, tuntuuko simuloitu samalta kuin todellinen ajaminen. Siksi olemme lähestyneet oikeita kuskeja siinä, että he kertovat meille sen, Andy Symonds sanoo.

Yrittäjien mukaan simulaattoriin on mahdollista kytkeä vaikka koko auto, jolloin harjoittelusta saadaan vielä totuudenmukaisempaa.

F1-simulaattorin puuhamiehet Andy Symonds (takana), Ossi Oikarinen ja Ossi Viljanen (edessä) tutkimassa simulaattorin tuottamaa dataa. Tuomo Rintamaa / Yle

Nuorten tueksi, eikä vain kallis lelu

Seinäjoen ajosimulaattori tulee pääasiassa nuorten kuljettajien harjoituskäyttöön.

Talousasioista ei paljon puhuta, mutta selvää on, että simulaattori on kallis. Hintaa on myös sen pienemmillä, "kotikäyttöön" sopivilla versioilla.

Toimintaa on tukemassa nuoria suomalaisia moottoriurheilijoita tukeva Crazy Finland Academy (CFA).

Seinäjokelaisten koko simulaattoriajatus lähti suomalaisen moottoriurheilun tukemisesta.

– Timo Nisulan kanssa torilla puhuttiin, miten suomalaista moottoriurheilua voisi viedä eteenpäin. Maailmalla raha on resurssi, meillä on aina menty joku osaaminen tai innovaatio edellä, Viljanen sanoo.

Nisula ja Viljanen yhytettiin sittemmin yhteen Andy Symondsin kanssa, joka on simulaattorin kehittäjä.

Ossi Viljasen mukaan toiminnalla ei ole kaupallisia tavoitteita.

– CFA on perustettu nuorten kuljettajien kehittämiseksi. Jos me tuotteistamme [simulaattorin] tai tulee joku, joka haluaa tällaisen itselleen, me toki teemme sen. Ajatus on kuitenkin, että se raha investoidaan sitten nuoriin kuljettajiin. Tällä ei ole kaupallista taustaa ollenkaan.

Seinäjokelaisten työ tulevaisuuden moottoriurheilun puolesta jatkuu. Andy Symondsin mukaan nyt käynnistynyt simulaattorin kalilbrointi on se vaikein ja tärkein tehtävä.

– Me insinöörit emme osaa ajaa lähellekään niin kuin Kalle Rovanperä. Hän antaa meille palautetta, jotta saamme simulaattorin kalibroitua. Ilman kalibrointia se on vain kallis lelu – ja se ei ole aikomuksemme.

