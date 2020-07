USA:n kongressi grillaa tänään teknologiajättejä niiden paisuneesta vallasta – Miten vastaavat Apple, Amazon, Google ja Facebook?

Kuulemisen taustalla on kasvava huoli teknologiajättien valta-asemasta markkinoilla. Niiden yhteen laskettu markkina-arvo on noin 4 000 miljardia euroa.

Yhdysvalloissa käydään tänään poliittinen näytös, jollaista ei ennen ole nähty. Siinä vastakkain ovat edustajainhuoneen lakivaliokunta ja neljä Yhdysvaltojen suurimpien teknologiajättien toimitusjohtajaa.

Kongressi kuulee tänään keskiviikkona Amazonin, Applen, Facebookin ja Googlen emoyhtiön Alphabetin korkeinta johtoa.

Kuulemisen taustalla on kasvava huoli teknologiajättien valta-asemasta markkinoilla. Niiden yhteen laskettu markkina-arvo on noin 4 000 miljardia euroa.

Lainsäätäjät haluavat selvittää, ovatko teknologiajätit tukahduttaneet vapaata kilpailua tai toimineet kuluttajien edun vastaisesti. Yhtiöiden toimintaa on tutkittu yli vuoden ajan ja tutkintaa varten on kerätty jopa 1,3 miljoonaa dokumenttia.

Etäyhteyksien välityksellä järjestettävä kuuleminen alkaa Suomen aikaa alkuillasta.

Tutkintaraportin on määrä valmistua ennen tämän vuoden loppua. Sen perusteella Yhdysvallat saattaa muuttaa teknologiateollisuutta koskevaa lainsäädäntöään.

Vaikka kuulemisen on tarkoitus keskittyä kilpailuasemaan, on todennäköistä, että toimitusjohtajia grillataan myös muista poliittisesti tulenaroista aiheista, kuten yhtiöiden toiminnasta koronakriisin aikana, verkkokeskustelujen valvonnasta sekä yhtiöiden mahdollisesta vaikutuksesta Yhdysvaltain presidentinvaaleihin.

Onko Applen sovelluskauppa paisunut liian isoksi vapaalle kilpailulle?

Älypuhelinmarkkinoilla kaksi yritystä on ylitse muiden. Apple ja Google luovat ohjelmistot, jotka ovat käytössä lähes kaikissa maailman älypuhelimissa, kirjoittaa The New York Times (siirryt toiseen palveluun).

Monet yritykset ja sovelluskehittäjät ovat syyttäneet Applea siitä, että se väärinkäyttää valtaansa sovelluskauppa App Storessa. Syytösten mukaan Apple pelaa epäreilua peliä vaikeilla säännöillä ja veloittamalla jopa 30 prosenttia myyntituloista.

Applea syytetään markkina-aseman väärinkäytöstä App Storen avulla. Ritchie B. Tongo / EPA

Vain Apple päättää siitä, mitkä sovellukset pääsevät tarjolle App Storeen.

Ei ole myöskään täysin selvillä, millä tavalla ohjelmistojen näkyvyys sovelluskaupassa määräytyy. Joissain Applen laitteissa on myös valmiina asennettuna sovelluksia, joita ei voi poistaa. Apple on myös toistuvasti tuottanut omia versioitaan suosituista sovelluksista, kirjoittaa The Financial Times (siirryt toiseen palveluun).

Kongressin uskotaan myös kyselevän lisää siitä, miksi Apple on poistanut joitain sovelluksia sovelluskaupastaan Kiinan painostuksesta ja rajoittanut sisältöjä Kiinassa ja Hongkongissa.

Hyötyykö verkkokauppajätti Amazon näköalastaan muiden tuotteisiin?

Verkkokauppajätti Amazon tarjoaa paitsi markkinapaikan muiden kehittämille tuotteille myös myy itse valmistamiaan tuotteita.

Amazonia on syytetty siitä, että se kerää käyttäjädataa suosituista tuotteista ja käyttää tietoja omien kilpailevien versioidensa luomiseen, kirjoittaa The Financial Times (siirryt toiseen palveluun).

Yritys myös painostaa käyttämään sen omia toimituspalveluja.

Ensimmäistä kertaa lainsäätäjien kuultavaksi astelevan Amazonin toimitusjohtajan Jeff Bezosin odotetaan painottavan Amazonin roolia yhtenä Yhdysvaltojen suurimpana työllistäjänä ja pienten ja keskisuurten yritysten kasvun moottorina, kirjoittaa The Financial Times (siirryt toiseen palveluun).

Lehden arvion mukaan Bezos vetoaa myös siihen, että arviolta kaksi miljoonaa pienyritystä käyttää Amazonia tuotteidensa markkinointiin ja myymiseen ja että arviolta 60 prosenttia Amazonin tuotemyynnistä tulee näiltä yrityksiltä.

Amazonilla on hallitseva asema verkkomyynnissä ja -toimituksissa Yhdysvalloissa. Prime-toimituksille luvataan jopa kahden tunnin toimitusaika, minkä takia sitä käytetään muun muassa ruoan ostamiseen. Michael Reynolds / EPA

Bezosilta kysyttäneen myös vastausta siihen, kuinka moni Amazonin työntekijä on sairastunut varastoilla koronavirukseen.

Suosiiko Google omiaan hakukoneessaan?

Facebookia ja Alphabetia syytetään siitä, että ne ovat kasvaneet dominoivaan asemaan some- ja hakukonemarkkinoilla tukahduttamalla kilpailua ja ostamalla kilpailevia yrityksiä markkinoilta.

Hakukonejätti Googlen emoyhtiötä Alphabetia syytetään siitä, että se käyttää valta-asemaansa väärin ohjaamalla suositun hakukoneensa kautta ihmisiä omien tuotteidensa kuten esimerkiksi YouTuben pariin.

Myös Googlen toimintaa verkkomarkkinoinnissa arvioidaan, sillä sen uskotaan ohjaavan epäreilusti yrityksiä Googlen omille markkinapaikoille.

Googlen toimitusjohtajan Sundar Pichain uskotaan vetoavan kuulemisessa kilpailun kiristymiseen markkinoilla.

– Voit lukea uutisesi Twitterissä, kysyä kaverilta apua WhatsAppissa sekä löytää suosituksia Pinterestista tai Snappchatista, Pichain kirjoitetussa lausunnossa sanotaan Financial Timesin mukaan.

Hänen myös uskotaan vetoavan siihen, että ihmiset hakeutuvat suoraan suosittujen verkkokauppojen, kuten Amazonin tai eBayn sivuille etsiessään ostettavaa.

New York Timesin mukaan Google maksaa Applelle miljardeja dollareita vuosittain, jotta sen hakukone pysyy oletusarvona Applen laitteissa.

Tutkinnassa on myös kuultu kaiutinvalmistaja Sonisia, joka väittää Googlen varastaneen sen immateriaalioikeuksia ja ohjelmistoyritys Basecampia, jonka mukaan Google pakottaa muita yrityksiä maksamaan maltaita pääsystä Googlen kuluttajamarkkinoille.

Ostiko maailman käytetyin somepalvelu kilpailijat markkinoilta?

Sen jälkeen kun Facebook osti WhatsAppin ja Instagramin, sen suurin kilpailija tulee Kiinasta. Kriitikoiden mukaan Facebookin yritysostot ovat merkki siitä, että somejätti halusi ostaa pois markkinoilta lupaavat kilpailijansa ennen kuin ne kasvavat liian suuriksi.

Facebookin toimitusjohtaja Mark Zuckerbergin uskotaan vetoavan siihen, että WhatsApp ja Instagram hyötyivät somejätin teknologiasta ja infrastruktuurista.

Zuckerbergin uumoillaan myös käyttävän Kiinan uhkaa suojamuurinaan ja vetoavan yrityksen arvoihin demokratiasta ja sananvapaudesta.

– Kiina rakentaa omaa versiotaan internetistä, ja se on arvoiltaan hyvin erilainen. Kiinalaiset myös vievät visiotaan muihin maihin, Zuckerbergin kirjallisessa lausunnossa sanotaan Financial Timesin mukaan.

Hänen uskotaan vetoavan lainsäätäjien isänmaallisuuteen ja sanovan, että innovaatioiden ja kilpailun patoaminen Yhdysvalloissa tulee satamaan Kiinan laariin.

Yhdysvallat on suhtautunut nihkeästi kiinalaissovelluksiin, kuten TikTokiin.

TikTok lopettaa toimintansa Hongkongissa – myös muut somejätit jäädyttävät toimintaansa alueella, syynä Kiinan turvallisuuslaki

Facebook ja Alphabet joutuvat todennäköisesti myös vastaamaan republikaanien syytöksiin puolueellisuudesta. Demokraattien uskotaan puntaroivan sitä, että yhtiöt eivät tee tarpeeksi vihapuheen kitkemiseksi.

Näitä teknologiajättejä kongressi kuulee Kaikki yritykset ovat markkina-arvoltaan maailman kuuden suurimman joukossa, ja niiden yhteenlaskettu markkina-arvo on noin 4 500 miljardia dollaria. Amazon mullisti verkkokaupat Seattlesta käsin toimiva verkkokauppajätti työllistää noin 800 000 työntekijää. Yrityksen toimitusjohtaja Jeffrey P. Bezos on maailman rikkain ihminen. Hänen varallisuutensa arvoksi arvioidaan olevan noin 178,1 miljardia dollaria. Jättiyhtiön vaikutusvaltaa länsimaiseen kulttuuriin ja talouteen pidetään ennennäkemättömänä. Yhtiö on myllännyt kaiken kirjoista elintarvikekauppoihin. Googlen emoyhtiö Alphabet Alphabet on hakukonejätti Googlen emoyhtiö. Googlen toimitusjohtaja on intialais-amerikkalainen Sundar Pichai. Hän aloitti Googlen toimitusjohtajana viisi vuotta sitten. Teknologiajätti Applen brändi on maailman arvokkain Älypuhelimia ja tietokoneita valmistava Apple on maailman toiseksi arvokkain yhtiö. Timothy Donald ”Tim” Cook on johtanut Applea siitä lähtien, kun Steve Jobs erosi yhtiön johdosta vuonna 2011. Forbesin arvion mukaan Applen brändi on maailman arvokkain (siirryt toiseen palveluun). Maailman suurin yhteisöpalvelu Facebook Facebook perustettiin vuonna 2004 ja siitä on kasvanut maailman johtava sosiaalisen median palvelu. Facebookin toimitusjohtaja Mark Zuckerberg on yksi yhtiön perustajista. Facebook omistaa myös Instagramin ja WhatsAppin. Yhtiö menetti kesällä useita suuria mainostajia alustalla levitetyn väkivaltaisen ja rasistisen sisällön takia. Lähteet: Forbes, Statista, Yle Top 6 maailman arvokkaimmat yritykset Saudi Aramco 1 733 miljardia dollaria Apple 1 581 miljardia dollaria Microsoft 1 543 miljardia dollaria Amazon 1 376 miljardia dollaria Alphabet 966 miljardia dollaria Facebook 629 miljardia dollaria Lähde: PwC:n Global Top 100 -listaus, kesäkuu 2020 (siirryt toiseen palveluun)

Voit keskustella aiheesta jutun perässä torstaihin klo 23 saakka.

Lue myös:

Analyysi: Mitä Facebook, Google, Apple ja Amazon ovat tehneet ansaitakseen vihanpidon? Tässä ovat syntilistat

Amazonille merkittävä voitto markkinaoikeudessa – Pentagon joutuu jäädyttämään Microsoftille myönnetyn 10 miljardin hankintasopimuksen

3 kysymystä ja vastausta Trumpin ja some-yhtiöiden kiistasta – tutkija: Some yksi pelikenttä, jolla käydään taistelua viestintävallasta