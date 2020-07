Herätys: Annika Saarikko kertoo aikeistaan, suomalaiset kaipaavat konttorihumua, koronapandemia lisäsi muoviroskan määrää merissä

Osallistuuko Saarikko keskustan puheenjohtajakisaan?

Ministerin tehtäviin ensi viikolla palaava kansanedustaja Annika Saarikko pitää tänään tiedotustilaisuuden, josta odotetaan lähtölaukausta keskustan puheenjohtajakisalle. Toistaiseksi ainoa ehdokas tehtävään on istuva puheenjohtaja Katri Kulmuni, joka on viettänyt kesää valmistautumalla syyskuun puoluekokoukseen kiertämällä toritapahtumia ympäri Suomen.

Kysely: Työpaikalle halutaan palata, mutta etätyötkin kelpaavat

OP Ryhmän pääkonttorilla maaliskuussa oli toimistolla oli vilskettä maaliskuussa. Arkistokuva Katriina Laine / Yle

Suurin osa etänä työskennelleistä suomalaisista kaipaa jo konttorin humuun ja humputukseen, mutta etätyöhön suhtaudutaan nyt paremmin kuin koronan alussa. 56 prosenttia vastasi, että aikoo tehdä jatkossa enemmän etätöitä. Vielä huhtikuussa vain 27 prosenttia oli sitä mieltä, että tekisi tulevaisuudessakin töitä mieluummin kotoa käsin. Ylen teettämä kysely paljastaa, mitä mieltä suomalaiset ovat tänä vuonna koetuista työolosuhteiden muutoksista.

Koronapandemia lisää muoviroskaa merissä

Thaimaalainen munkki lajitteli muovijätettä Samut Prakan provinssissa kesäkuun alussa. Buddhalainen Wat Chak Daengin luostari on tunnettu muovijätteen kierrättämisestä. Rungroj Yongrit / EPA

Pelkästään Ranska on tilannut koronapandemian vuoksi kaksi miljardia kertakäyttöistä kasvosuojaa, ja on riskinä, että osa niistä päätyy jätteenä mereen. Muoviroska on ollut ongelma meressä jo kauan ennen pandemiaakin, mutta nyt kertakäyttöisten suojavarusteiden ja esimerkiksi ruiskujen käyttö lisääntyy voimakkaasti. Myös noutoruokailu, lisääntyvä nettikauppa ja pyrkimys pakata tuotteet hygieenisesti lisäävät muoviroskan määrää.

Sateinen sää jatkuu

Torstaina sadetta saadaan Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Näillä alueilla vettä voi kertyä jopa yli 50 millimetriä vuorokaudessa. Myös etelässä tulee sade- ja ukkoskuuroja. Pohjoisessa on pääosin poutaa. Poutaisilla alueilla lämpötila voi nousta yli 20 asteeseen. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.