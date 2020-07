Donald Trumpin hallinto vetää mielenosoituksia hajottaneet joukot Portlandista – kolmeen kaupunkiin lisää liittovaltion poliiseja

All Over Press

Joukkojen vaiheittaisen vetäytymisen on tarkoitus alkaa torstaina.

Yhdysvaltain liittovaltion joukot vetäytyvät vaiheittain Portlandin kaupungista torstaista alkaen.

Oregonin kuvernööri Kate Brown ja Yhdysvaltain kotimaan turvallisuudesta vastaava ministeri Chad Wolf kertoivat sopineensa asiasta yhteisessä tiedotteessaan. Portland sijaitsee Oregonin osavaltiossa.

Wolfin mukaan Oregonin ja Portlandin omien poliisivoimien on tarkoitus ylläpitää jatkossa vahvaa läsnäoloa Portlandin keskustan kaduilla ja liittovaltion rakennusten lähistöllä.

Liittovaltion joukkojen läsnäolo Portlandissa on ollut hyvin kiistanalaista. Joukot ovat ottaneet rajusti yhteen mielenosoittajien kanssa ja ottaneet mielenosoittajia kiinni tunnuksettomiin ajoneuvoihin.

Joukot tuotiin kaupunkiin osavaltion ja paikallisviranomaisten vastustuksesta huolimatta. Nimellisesti ne ovat suojelleet liittovaltion rakennuksia, joskin presidentti Donald Trumpin mukaan tarkoitus on ollut saada kuriin anarkistit ja ääriainekset.

Portlandissa on osoitettu mieltä poliisiväkivaltaa ja vallanpitäjiä vastaan toukokuun lopusta lähtien.

Kolmeen kaupunkiin lisää liittovaltion poliiseja

Yhdysvaltain oikeusministeriö on puolestaan ilmoittanut lähettävänsä kolmeen yhdysvaltalaiskaupunkiin liittovaltion poliiseja. Detroitin, Milwaukeen ja Clevelandin kaupunkeihin lähetettävien poliisien on tarkoitus torjua väkivaltarikollisuutta, joka on ollut kasvussa viime kuukausina.

Detroitiin lähetettään 42 ja Milwaukeehen ja Clevelandiin kumpaankin 25 liittovaltion poliisia. Lähetettävät yksiköt on koottu muun muassa liittovaltion poliisin FBI:n ja huumepoliisin riveistä.

Liittovaltion poliiseja on jo aiemmin lähetetty Chicagon, Kansas Cityn ja Albuequerquen kaupunkeihin. Liittovaltion poliisit ovat toimineet näissä kaupungeissa yhteistyössä paikallisten viranomaisten kanssa.

Oikeusministeri William Barr kuitenkin korosti, että kyseessä on eri operaatio kuin Portlandissa. Kolmeen kaupunkiin lähetettävien liittovaltion poliisien on tarkoitus torjua muun muassa murhia ja aseväkivaltaa.

Presidentti Donald Trump on syyttänyt väkivallan kasvusta kaupunkien demokraattipuoluetta edustavia johtajia. Hän on itse pyrkinyt esiintymään marraskuun presidentinvaalien alla lain ja järjestyksen puolustajana.

