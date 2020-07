Annika Saarikko pyrkii keskustan puheenjohtajaksi: ”En halua olla ihminen, joka jää nurkkapöytään jupisemaan” – katso suora lähetys tiedotustilaisuudesta

Annika Saarikko aikoo tavoitella keskustan puheenjohtajuutta syyskuun puoluekokouksessa. Hän kertoi asiasta tiedotustilaisuudessaan Helsingissä hetki sitten.

Saarikon mukaan päätös ei ollut helppo, sillä hän kieltäytyi keskustan puheenjohtajaehdokkuudesta vuosi sitten. Puolue haki tuolloin uutta johtajaa, kun Juha Sipilä jättäytyi tehtävästä eduskuntavaalien jälkeen.

– Uskon tähän puolueeseen. Uskon keskustalaisiin ihmisiin, arvoihin ja tämän puolueen periaatteisiin. Ja koska uskon, haluan myös tehdä, Saarikko sanoi tänään.

– Tuota paloa en voinut sivuuttaa.

Saarikko arvioi, että keskustan tilanne tällä hetkellä on ”vaarallisen huono”.

– Sain voimaa tehtävän tavoitteluun niistä lukuisista yhteydenotoista, joissa on kannettu syvää huolta keskusta. Keskustaväki ansaitsee vaihtoehdon, se on myös elävän demokratian merkki. On kysymys siitä, onko keskusta suomalaisille uskottava vaihtoehto. Haluan tarjota nyt oman johtajuuteni ja persoonani keskustaväen arvioitavaksi. En halua olla ihminen, joka jää nurkkapöytään jupisemaan, hän perusteli.

– On aika palauttaa keskustan itseluottamus ja innostus.

Annika Saarikko on kolmannen kauden kansanedustaja Varsinais-Suomesta. Edellisessä, Juha Sipilän johtamassa hallituksessa hän toimi perhe- ja peruspalveluministerinä.

Hän on ollut myös puolueensa varapuheenjohtaja vuosina 2010–2016.

Oulun puoluekokouksen kilpaan on ilmoittautunut jo Katri Kulmuni

Oulussa järjestettävässä puoluekokouksessa valitaan keskustalle uusi johto eli puheenjohtajisto ja puoluesihteeri.

Puheenjohtajavaaliin on toistaiseksi ilmoittautunut Saarikon lisäksi istuva puheenjohtaja Katri Kulmuni. Hänet valittiin tehtäväänsä ylimääräisessä puoluekokouksessa Kouvolassa viime syyskuussa.

Saarikko sanoi tiedotustilaisuudessaan arvostavansa Kulmunia.

– Vaikeinta on se, että haastan istuvan puheenjohtajan. Tunnen Katri Kulmunia kohtaan suurta myötätuntoa tilanteesta, johon hän joutui, hän sanoi.

– Se, millaiseksi kisa nyt muodostuu, rippuu vain ja ainoastaan meistä ehdokkaista ja tukijoistamme. Meillä on vastuu, ei vain kampanjoista vaan myös puolueesta. Tämä on vastaukseni kaikille heille, jotka pelkäävät tämän puheenjohtajakisan repivän puoluetta.

Heinäkuisessa Ylen kyselyssä Saarikko oli Kulmunia suositumpi ehdokas puheenjohtajaksi. Kyselyyn vastasi 95 keskustavaikuttajaa. Heistä Saarikkoa tuki 47 prosenttia, Kulmunia 38 prosenttia. 15 prosenttia ei osannut kertoa kantaansa.

Saarikko palaa ministeriksi ensi viikolla perhevapailta

Saarikko palaa noin vuoden kestäneeltä perhevapaaltaan tiede- ja kulttuuriministerin tehtävään ensi viikolla.

Tuossa tehtävässä hän aikoo omien sanojensa mukaan myös jatkaa, vaikka tulisi valituksi puolueen puheenjohtajaksi.

Saarikko sanoo, että hän on sitoutunut hallituksen toimintaan ja tavoitteisiin. Hän myös toivoo, että Matti Vanhanen (kesk.) jatkaisi valtiovarainministerinä.

