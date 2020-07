Rokotetutkimuskeskuksen johtaja: Koronan kanssa on pärjättävä nykykeinoin vielä kuukausia, mutta valoa on näköpiirissä

Koronavirusrokotteiden tutkimuksista on viime aikoina saatu positiivisia uutisia, kun lupaavia rokotehankkeita on saatu käyntiin eri puolilla maailmaa.

Koronaa vastaan on kehitteillä jopa yli 200 rokotetta, joista lähes 30 on ihmiskoevaiheessa. Pisimmällä on arvioitu olevan Oxfordin yliopiston ja lääkekehittäjä AstraZenecan kehittämä koronarokote.

Rokotetutkimuskeskuksen johtajan Mika Rämetin mukaan kyseinen rokote näyttää hyvin lupaavalta.

Oxfordin ja AstraZenecan rokotetta testataan parhaillaan muun muassa koronaviruksesta pahoin kärsineessä Brasiliassa. Tuloksia rokotteen suojavaikutuksen toimivuudesta voidaan Rämetin mukaan odottaa kuukausien sisällä.

– Tutkijat tuppaavat olemaan aika pessimistisiä suhtautumisessaan ja näkevät kaikennäköisiä karikkoja matkan varrella, mutta kyllä tämä minun silmiin näyttää todella hyvälle, Rämet arvioi keskiviikon A-studiossa.

Rämetin mukaan olisi yllättävää, jos rokote ei toimisi lainkaan. Kyse on hänen mukaansa ennemminkin siitä, kuinka tehokas rokote on – eli tarvitseeko sitä yhden vai kahden annoksen verran.

Ennen kuin rokote saadaan markkinoille, on kuitenkin pärjättävä nykyisin keinoin, eli käytettävä käsidesiä sekä huomioitava turvavälit ja kokoontumisrajoitukset.

– Siihen asti luotan, että Suomessa pärjäämme kyllä. Olemme oppineet käsidesin käyttöön ja turvaväleihin, ne eivät varmasti ole yhtään vähemmän tärkeitä. Näköpiirissä on valoa, Rämet sanoo.

– Jos kävisi niin, ettei ensimmäinen rokote toimisi, niin siellä on pitkä lista tulossa muita rokotteita.

Suomen asema rokotteen saamisessa on eurooppalaisittain hyvä

Valmistajan satojen miljoonien rokoteannosten tavoite ja eurooppalaisten toimijoiden mukanaolo hankkeen rahoituksessa kertoo optimismista, Rämet sanoi keskiviikon A-studiossa.

Hyvän ja rajallisesti saatavilla olevan rokotteen tullessa markkinoille myös maiden välistä kilpailua tulee esiintymään. Suomen neuvotteluasema on kuitenkin hyvä.

– Uskon vahvasti siihen, että Suomi on eurooppalaisessa eturintamassa rokotetta saamassa.

Monen mielessä ovat varmasti edelleen noin kymmenen vuoden takainen sikainfluenssa ja siihen kehitetty rokote, jonka vuoksi pieni määrä sen saajista sairastui narkolepsiaan.

Rämetin mukaan riski saman toistumiseen on koronarokotteen kohdalla kuitenkin todella pieni.

Oxfordin ja AstraZenecan tutkimuksessa on tällä hetkellä käynnissä kolmas vaihe, jossa on tutkittu kymmeniä tuhansia ihmisiä. Rämetin mukaan aikaisemmassa vaiheessa ei ole havaittu lyhytaikaisesti merkittäviä haittavaikutuksia.

Piiloon jäisivät Rämetin mukaan vain hyvin harvinaiset haittavaikutukset, joiden varalta seuranta myös jatkuisi Suomessa rokotteen käyttöönoton jälkeen.

– Ja senhän takia tutkimuksia tehdään, mikä selittää sen, että tässä menee niin paljon aikaa.

