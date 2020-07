Kaivuri upposi mereen ja myrsky rikkoi laiturit – suositun lomasaaren remontissa melkein kaikki meni pieleen, mutta nyt se on vihdoin valmis

Pitkään odotetettu vierasvenesataman laajennus on vihdoin valmistunut Pyhtään Kaunissaaressa.

Työt saatiin valmiiksi keskiviikkona. Urakassa satama-allasta laajennettiin ja ruopattiin, ja aallonmurtajaa sekä siirrettiin että suurennettiin. Loppuviikosta satamaan tehtiin enää sähköputkituksia tulevaisuudessa asennettavia laitureita varten.

Laajennuksen ansiosta vierasvenepaikkojen määrä vierasvenesatamassa yli kolminkertaistuu, ja satamaan tulee yli sata venepaikkaa lisää. Tähän saakka venepaikkoja on ollut 50. Aiemmin isojen veneiden on ollut vaikeaa rantautua saareen, koska niille ei ole tahtonut löytyä tilaa satamasta.

Kaunissaaren vierasvenesatama sai laajennuksessa uuden, entistä jykevämmän aallonmurtajan. Yle / Katri Mannonen

– Kaunissaari ei ole vain Pyhtään vaan koko itäisen Suomenlahden merkittävin saarikohde. Olemme luonnollisesti erittäin tyytyväisiä, että monien vaiheiden jälkeen olemme tässä pisteessä. Vierasvenesatama on valmistumassa, Pyhtään kunnanjohtaja Jouni Eho sanoo.

Vierasvenesataman laajennus on nimittäin kohdannut monia ongelmia, minkä vuoksi sen valmistumista jouduttiin odottelemaan saaressa luultua pidempään.

Työt viivästyivät yli vuodella

Kaunissaari on ollut pitkään turistien suosiossa. Niin kutsuttuja veneyöpymisiä vieraspaikoilla on kertynyt vuosittain 1200–1300. Henkilöiden määrä on ollut paljon suurempi. Veneilijät ovat odottaneet venepaikkojen lisääntymistä pitkään. Jo viime kesänä veneilijät soittelivat venepaikkojen perään.

Laajennuksen olikin alun perin tarkoitus valmistua jo viime vuoden huhtikuussa, mutta työt viivästyivät aiemman urakoitsijan toiminnan seurauksena. Uusi urakoitsija otti työt hoitaakseen tänä keväänä, kun kunta irtisanoi urakkasopimuksen ensimmäisen urakoitsijan kanssa.

Urakan pitkittymisestä ehti kuitenkin aiheutua vahinkoja.

– Viime talvi oli mitä oli, kun meri ei jäätynyt ja myrskysi koko ajan. Aallonmurtaja oli liian matala ja kapea. Saaresta hajosi kaksi laituria, ja niitä korjattiin useilla kymmenillä tuhansilla euroilla, Pyhtään kunnan työpäällikkö Iikka Voutilainen sanoo.

Uusia laitureita ei voitu vielä tuolloin ostaa, koska ei tiedetty milloin urakka valmistuu. Siksi vanhat laiturit oli vain parsittava kasaan.

Takapakkia laajennustöissä otettiin myös viime vuoden maaliskuussa, kun vanhaa aallonmurtajaa purkamassa ollut kaivinkone vajosi osittain mereen. Laajennustyöt keskeytyivät, kun maa sortui 48 tonnin painoisen kaivurin alta.

Maa sortui kaivinkoneen alta viime vuonna, kun se oli purkamassa Kaunissaaren vanhaa aallonmurtajaa. Arkistokuva. Markku Korppas

Kaivinkone oli irrottamassa isoa kiveä, joka vierähti hallitsemattomasti, ja maa sortui kaivurin telojen alta. Kaivinkone kellahti mereen siten, että sen ohjaamohytti jäi pinnalle. Kuljettaja pääsi ulos kuivin jaloin.

Aiemmalla urakoitsijalla oli myös vaikeuksia saada oikeanlaista lisäkiveä aallonmurtajaan.

Uusia laitureita ja sauna

Kunnanjohtajan tavoin myös kunnan työpäällikköIikka Voutilainenpitää sataman laajennustöiden valmistumista merkittävänä asiana.

– Onhan se valtavan hieno tilanne, että satamaa päästään nyt kehittämään muilta osin ja esimerkiksi hankkimaan sinne uusia laitureita, Voutilainen sanoo.

Uusien laitureiden rakentamisen lisäksi vierasvenesataman sisääntuloväylän aluetta tullaan siistimään. Voutilaisen mukaan satamaan haluttaisiin rakentaa myös sauna, sillä sellaisen perään on kyselty paljon.

– Voi olla, että joku jättää tulematta saareen sen takia, kun saunaa ei ole.

Tältä vierasvenesatamassa näytti viime viikonloppuna. Yle / Katri Mannonen

Kaunissaaren vierasvenesatama oli vielä alkukesästä suljettuna satama-altaan ruoppauksen ja koronatilanteen vuoksi, mutta satamaan on päässyt veneellä taas juhannuksesta lähtien.

Laajennuksen valmistumista on Voutilaisen mukaan odotettu saaressa.

– Urakoitsijan mukaan saarelaiset ovat olleet todella avuliaita ja kyselleet, voisivatko auttaa jossakin.

Saareen alkaa virrata talousvettä mantereelta

Toinen merkittävä uudistus Kaunissaareen on tulossa loppuvuonna, kun saareen rakennetaan mantereelta vesijohto.

Vesijohtoa on suunniteltu saareen monta vuotta. Kaunissaaressa on oma pohjavesialue, mutta kaivoista saatava vesi ei riitä saaren vedentarpeeseen. Myös veden laadussa on ollut ongelmia.

Noin 12 kilometriä pitkä vesijohto rakennetaan Kaunissaareen Kotkasta Mussalon satamasta. Meren pohjassa kulkevan johdon rakentaminen on tarkoitus aloittaa syksyllä, ja sen on tarkoitus valmistua vielä tänä vuonna. Hankkeesta vastaa Kymen Vesi.

– Vesiputken saaminen saareen on keskeistä. Se ja vierasvenesataman laajennus ovat tärkeitä askeleita, jotta Kaunissaaren todellinen potentiaali pystytään hyödyntämään pitkällä aikavälillä, Jouni Eho sanoo.

Pyhtään Kaunissaareen pääsee Kotkan ja saaren välillä liikennöivällä yhteysaluksella. Yle / Katri Mannonen

Iikka Vuohelaisen mukaan saareen perustetaan todennäköisesti vesiosuuskunta, mutta päätöstä siitä ei ole vielä tehty. Vuohelaisen mukaan vesiputken rakentamisen jälkeen mietittäväksi tulee, miten jätevesien käsittely ratkaistaan.

– On mahtavaa, että saareen saadaan riittävästi puhdasta vettä. Mutta jätevesisaneeraus on ratkottava. Saareen on tulossa vain vesijohto, eikä viemäriä. Talvella ei ole käyttöä, eikä viemäriä oikein voida tehdä. Pohjavesialueella on oikeastaan ainoastaan umpisäiliön mahdollisuus.

