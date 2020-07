Henkilöauton ja pakettiauton nokkakolari Kehä kolmosella Espoossa: yksi menehtyi ja toinen loukkaantui vakavasti

Poliisi tutkii onnettomuuden syytä, ja tie on toistaiseksi poikki liikenteeltä molempiin suuntiin.

Espoossa Kehä III:lla on sattunut puoli seitsemän aikaan aamulla liikenneonnettomuus, jossa on menehtynyt yksi henkilö ja toinen on vakavasti loukkaantunut.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen mukaan kyseessä on nokkakolari, joka on tapahtunut Kehä III:n länteen päin menevällä ajokaistalla, Siuntion ja Espoonlahden liittymän kohdalla. Kolaroineet autot olivat pieni henkilöauto ja pakettiauto.

Tie on kokonaan poikki liikenteeltä molempiin suuntiin. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen mukaan poliisi tutkii onnettomuuden syitä, ja tie on suljettu liikenteeltä vielä mahdollisesti useita tunteja. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos kehottaa välttämään Kehä III:n kautta ajamista, jos se on mahdollista.

Pelastustyöt ovat edelleen kesken.

Uutista päivitetään.