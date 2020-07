Perseverance-mönkijä vie Marsiin suomalaista teknologiaa – Tutkija: laitteiden on kestettävä äärimmäisiä oloja

Yhdysvaltojen avaruushallinnon Nasan uusi Mars-mönkijä lähtee tänään matkaan. Laukaisu tapahtuu iltapäivällä Suomen aikaa Floridassa.

Mönkijä vie Marsiin mukanaan suomalaista teknologiaa, ja sen nimi Perseverance takoittaa suomennettuna sisua tai sinnikkyyttä.

Mönkijässä on suomalaisen Vaisalan kehittämiä ja valmistamia paine- ja kosteusantureita, jotka ovat osa Ilmatieteen laitoksen suunnittelemaa mittauslaitteistoa.

Mönkijä lähetetään Marsiin juuri nyt, sillä planeetalle on tällä hetkellä lyhyin mahdollinen matka Maasta.

– Marsin ja maan kiertoradat Auringon ympäri ovat sellaiset, että noin 26 kuukauden välein on kaikkein otollisin aika mennä Marssiin. Silloin lentoaika on lyhimmillään ja tarvitaan vähemmän polttoainetta. Tämä ikkuna on juuri nyt, avasi planeettatutkimuksen ja avaruusteknologian ryhmäpäällikkö Maria Genzer Ilmatieteen laitokselta Ylen aamussa torstaina.

Kiina ja Arabiemiraattien liitto ovat laukaisseet jo aikaisemmin oman mönkijänsä Marsiin.

Suomalaista teknologiaa hyödynnetty aikaisemminkin

Mönkijällä monia tieteellisiä tarkoituksia

– Meidän tehtävämme on erityisesti tutkia Marsin kaasukehän käyttäytymistä. Matkassa on näiden paine- ja kosteusmittareiden lisäksi tuulen nopeutta ja suuntaa sekä lämpötilaa mittaavia laitteita. Tarkoituksena on tehdä vertailevaa planeettatutkimusta Maan ja Marsin kaasukehistä, jotka käyttäytyvät yllättävänkin samankaltaisesti, Genzer kertoi.

Mönkijän avulla Marsista pyritään löytämään myös alkeellisen bakteeritason elämän merkkejä.

Suomalaista teknologiaa on aikaisemminkin käytetty avaruuteen lähetetyissä laitteissa.

– Meillä on näyttöä siitä, että osaamme tehdä tämän ja sen vuoksi pääsimme mukaan tähänkin, Genzer kertoi.

Marsin ankarat olosuhteet vaativat mönkijältä paljon. Tekniikan tulee olla kunnolla testattua, koska sitä ei voida lähteä korjaamaan tai huoltamaan, jos jotain tapahtuu. Laitteiden on myös kestettävä avaruuden tyhjiötä ja kylmiä lämpötila.

– Esimerkiksi kosteusmittalaitteen, joka on mönkijän ulkopuolella on kestettävä alle -100 celsiusasteen lämpötiloja. Myöskin laukaisutärinät ja laskeutumisshokit on testattava. Lisäksi laitteen on kyettävä toimimaan useita vuosia.

Perseverancen odotetaan pääsevän perille Marsiin helmikuun aikana. Genzerin mukaan mönkijän laskeutuminen on jopa merkittävämpi päivä kuin itse laukaisu.

– Laskeutuminen on vielä jännittävämpi hetki, sillä se on vielä vaikeampi ja vaarallisempi vaihe kuin itse laukaisu.