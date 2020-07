Koronaohjeista lipsuminen huolestuttaa monia – Infektiolääkäri: "Jonoissa jo tönäistäänkin, jos ei riittävän nopeasti liiku"

Juha Musturi pakkaa banaaneja pussiin tamperelaisessa marketissa. Juuri nyt ympärillä on väljää, mutta Musturi on huomannut ihmisissä koronaväsymyksen merkkejä.

– Tuntuu, että kukaan ei pidä enää etäisyyttä. Vaikka itse pitää, niin tungetaan ohi ja katsotaan, mitä tuo tuossa väliä pitää.

Juha Musturin mukaan suojavälien unohtuminen näkyy etenkin kaupoissa, ruokaloissa ja tapahtumissa.

– Nyt kun rajoituksia on alettu höllentää, tuntuu, ettei välitetä enää. Korona ei kuitenkaan ole hävinnyt, ja riski on olemassa kuten ennenkin, vaikka tartuntoja on tullut vähemmän.

Moni kulkee käsidesin ohi

Käsidesipullot ja -automaatit ovat nykyään itsestäänselvä varuste esimerkiksi kaupoissa. Mutta kuinka ahkerasti niitä käytetään?

Tarkkailimme varttitunnin ajan marketin porteista kulkevia ihmisiä ja laskimme, kuinka moni käytti käsidesiä. Tulos oli tämä: Yksi neljästä desinfioi kätensä ja kolme neljästä jätti desinfioimatta.

Laskenta on epävirallinen, ja jotkut olivat voineet desinfoida kätensä jo rakennuksen sisäänkäynnissä. Joka tapauksessa havainto vahvistaa vaikutelmaa siitä, että käsihygieniasta lipsutaan.

Tamperelainen Sari Koponen toivottaisi maskipakon tervetulleeksi. Antti Eintola / Yle

Kotipalvelussa työskentelevä Sari Koponen pesee kätensä vesipisteellä ja ottaa sen jälkeen käsidesiä. Työnsäkin vuoksi Koponen ottaa suojautumisohjeet vakavasti.

– Olen erittäin huolissani meidän hygieniatilanteestamme. Mennään, tullaan ja kuljetaan ja ollaan vähän välinpitämättömiä.

– Jos haluamme säilyttää nykyisen tilanteen Suomessa ja aloittaa koulut, meidän täytyy ottaa vastuu tästä kokonaisvaltaisesti.

Koponen käyttää asiakkaiden luona kasvomaskia, suoja-asua ja käsineitä. Koposen mielestä maskipakko olisi paikallaan esimerkiksi terveysasemilla ja massatapahtumissa.

– Voitaisiin hengittää vapaasti ja nauttia elämästä eikä tarvitsisi sulkea paikkoja.

"Syytä olla hiukan huolissaan"

Tampereen yliopistollisen sairaalan infektiolääkäri Janne Laine on havainnut muutosta ihmisten varovaisuudessa.

– Jonottamistilanteissa aletaan olla niillä etäisyyksillä, joilla oltiin vaikkapa viime helmikuussa. Tuntuu, että jonoissa jo tönäistäänkin, jos ei riittävän nopeasti liiku.

Taysin infektiolääkärin Janne Laineen mukaan pisaratartunnat hävisivät hyvin nopeasti kevään koronarajoitusten aikana. Nyt erilaiset flunssat ovat taas yleistyneet. Antti Eintola / Yle

Suojaohjeista lipsuminen näkyy erilaisten flunssien lisääntymisenä. Vaikka esimerkiksi Pirkanmaalla on todettu kesäkuun alun jälkeen vain kolme koronavirustartuntaa, erilaista flunssaa esiintyy nyt paljon.

– On syytä olla hiukan huolissaan siitä, että pisaratartuntoja on alkanut uudestaan tapahtua väestössä.

– Tartuntamekanismit on samanlaiset. Jos korona tänne tekisi paluun, sillä olisi samat tartuntareitit käytettävissä kuin tavallisilla flunssilla.

Infektiolääkärin viesti on, että suojavälit, hyvä käsihygienia ja hyvä yskimishygienia pitää edelleen muistaa.

Tarrat muistuttavat turvaväleistä kassajonossa. Antti Eintola / Yle

Ylivarovaisuus on liioittelua

Kesälomaa viettävä opettaja Niko Vallenius hieroo desinfiointiainetta käsiinsä kaupan portilla. Käsipesut ja turvavälit ovat säännöllisessä käytössä, mutta muuten varovaisuus on hiukan hiipunut keväästä.

–Alkuvaiheessa pysyin kotosalla enkä käynyt kaupassakaan kuin pari kertaa viikossa. Sellainen ylivarovaisuus on tutkimustiedon valossa liioiteltu varotoimi.

Vallenius on pannut merkille, että turvavälejä noudatetaan vaihtelevasti.

Opettaja Niko Vallenius odottaa koulun alkua turvallisin mielin. Antti Eintola / Yle

– Tein yhden reissun Helsinkiin, ja kyllä siellä aika tungosta oli. Tuntuu, että Tampereen seudulla turvaväliä noudatetaan paremmin.

Vallenius on menossa hakemaan evästä ja palaa valmistelemaan pian alkavia oppitunteja. Kouluun paluu ei huoleta.

– Kevään pari viikkoa eivät lisänneet tartuntoja, joten minulla ei ole huolta.

