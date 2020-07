150 naudan navetta tuhoutui tulipalossa Kouvolassa – isäntä ja emäntä pelastivat suurimman osan eläimistä

Noin kymmenen nautaa kuoli ison navettarakennuksen tulipalossa Kouvolassa varhain torstaiaamuna.

Jaalassa Aurantolantiellä sijaitseva navetta tuhoutui tulipalossa kokonaan. Navetta ja sen yhteydessä ollut pihatto olivat kooltaan yhteensä noin 1 200 neliötä. Pihatosta tuhoutui noin kaksi kolmasosaa.

Rakennuksessa ja sen ympäristössä oli palon syttyessä nauta- ja lypsykarjaa 147 eläimen verran sekä kaksi kania. Kymenlaakson pelastuslaitoksen mukaan eläimistä noin kymmenen nautaa ja ilmeisesti myös kanit ovat menehtyneet tulipalossa.

– Loput eläimet on saatu pelastettua ja ohjattua laitumelle, päivystävä palomestari Saku Tauriainen kertoo.

Pelastuslaitos sai hälytyksen tulipalosta hieman ennen kello viittä aamulla.

Naapurit tukena

Tilan omistajat saivat pelastettua suurimman osan eläimistä palon alkuvaiheessa. Palokunta pelasti pihaton sisältä parikymmentä vasikkaa ja nuorta nautaa.

– Eläimet pyrkivät luontaisesti takaisin navetan sisään, Saku Tauriainen kertoi aamun aikana.

Sammutustöissä on noin 10 pelastuslaitoksen yksikköä. Antro Valo / Yle

Eläinlääkäri on käynyt tarkistamassa, että pelastetut eläimet ovat kunnossa.

Ensihoito on tarkastanut eläimiä pelastamassa olleet tilan omistajat. Heitä ei tarvinnut toimittaa sairaalaan.

Tilan omistajille ja osakkaille on järjestetty kriisiapua. Paikalla on noin parikymmentä kyläläistä ja muuta vapaaehtoista avustamassa tilan omistajia karjan käsittelyssä ja esimerkiksi lypsyjärjestelyissä.

– On hienoa, että kyläyhteisö lähtee näin voimakkaasti tukemaan tilan omistajia. Tekeviä käsiä ei ole ollenkaan liikaa. Tilanne on järkyttävä, kun kyse on loppuelämän elannosta, päivystävä palomestari Saku Tauriainen sanoo.

Pelastuslaitoksen mukaan tulipalon jälkisammutus kestää pitkälle iltapäivään saakka. Paikalla on noin kymmenen pelastuslaitoksen yksikköä. Palo ei ole vaarassa levitä.

Poliisi tutkii palon syttymissyytä.