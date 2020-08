Yleisöä Aura Festissä on 4000 henkeä molempina päivinä. Aura Festin promoottori Tommi Mäen mukaan ulkoilmafestivaalivieraiden turvallisuus voidaan taata tässä mittakaavassa. – Olemme tehneet runsaasti erilaisia turvajärjestelyjä. Ne liittyvät paljolti väljyyden luomiseen, eli esimerkiksi yleisömäärä on rajattu noin puoleen. Anniskelualue on käytännössä Suomen suurin terassi, siellä on 3500 tuolia. Vesipisteitä on viisinkertainen määrää normaaliin verrattuna, ja meillä on erillinen 20 hengen desinfiointiyksikkö, joka kiertää aktiivisesti wc- ja pöytätiloja siivoten. Erityisjärjestelyihin olemme panostaneet yhteensä kymmeniä tuhansia euroja. Jussi Mankkinen / Yle