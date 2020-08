Etiopiassa koronapandemia pantiin aborttien syyksi – virus on valjastettu monissa Afrikan maissa konservatiivien viestintään

Koronapandemia on sysännyt liikkeelle myös propangandaviruksia. Esimerkiksi Etiopiassa koronaviruksesta on tehty poliittinen leimakirves aborttia vastaan.

Uskonnollinen järjestö United For Life on käynyt Etiopiassa kampanjaa, jonka mukaan korona on rangaistus Etiopiassa tehdyistä aborteista. Viestiä on toistettu kadunvarsien julisteissa ja sosiaalisen median videoissa. Rahoitusta järjestö saa yhdysvaltalaisilta konservatiivijärjestöiltä.

Väestöliiton kansainvälisten asioiden johtaja Elina Korhonen sanoo, että sama ilmiö on nähty muissakin Afrikan maissa.

– On käyty misinformaatiokampanjoita, jossa on jaettu kansalaisille tietolehtisiä. Niissä saattaa olla väärennetty ministeriön logo. Lehtisissä on sanottu, että koronavirus johtuu homoseksuaalisuudesta tai aborteista, Korhonen kertoo.

Etiopia on myös esimerkki afrikkalaisesta maasta, joka on rakentanut perhesuunnittelupalvelujen verkostoa alan kansainvälisen kattojärjestön IPPF:n varaan. Nyt palvelut ovat käytännössä romahtaneet.

Se johtuu siitä, että keskeisen rahoittajan Yhdysvaltain nykyhallinto on vetänyt tukensa monilta perhesuunnittelujärjestöiltä. Samaan aikaan rahoitusta on siirtynyt äärikonservatiivisille järjestöille, jotka vastustavat aborttia ja esimerkiksi koulujen seksuaalikasvatusta, Korhonen sanoo.

Nyt seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluita heikentää käytännön tasolla myös koronapandemia.

Konservatiivirintama vahvistumassa

Viime vuosien myönteinen kehitys seksuaali- ja lisääntymisterveyden alalla on ottamassa takapakkia, Korhonen sanoo.

– Yksi suuri syy on presidentti Donald Trumpin hallinto. Trump allekirjoitti kolmantena päivänä virkaanastujaistensa jälkeen niin sanotun Global Gag Rulen eli suukapulasäännöksen. Säännös ei ole uusi keksintö, sillä aiemmat konservatiivipresidentit olivat myös allekirjoittaneet sen mutta eivät koskaan siinä laajuudessa kuin Trump, selvittää Korhonen.

Elina Korhosen mukaan sinänsä hyvin epämääräinen säännös tarkoittaa sitä, että Yhdysvallat on vetänyt rahoituksensa sellaisilta ulkomaalaisilta järjestöiltä, jotka millään tavalla sivuavat toiminnassaan aborttia. Tuen lakkauttamisen syyksi on voinut riittää vaikkapa sanan mainitseminen järjestön strategiassa.

Perhesuunnitteluohjelmat ovat hankaluuksissa monissa Afrikan maissa.

Yhdysvaltain rinnalle on tiivistynyt konservatiivisten ryhmien ja maiden rintama esimerkiksi YK:ssa Venäjästä ja Valko-Venäjästä Egyptiin ja Vatikaaniin.

Samaan aikaan Yhdysvallat on ottanut Trumpin kaudella muutenkin etäisyyttä YK:hon ja eronnut muun muassa Maailman terveysjärjestöstä WHO:sta.

Abortit lisääntyvät suukapulasäännöksen aikana

Afrikassa suukapulasäännös on pakottanut järjestöjä karsimaan palveluita esimerkiksi maaseudulla.

– Haavoittuville ryhmille kuten kaikkein köyhimmille tarjottavia palveluita on jouduttu sulkemaan, samoin nuorten palveluja. Monissa Afrikan maissa naimaton ei ole oikeutettu saamaan ehkäisypalveluja, Korhonen sanoo.

Hänen edustamansa Väestöliitto kuuluu perhesuunnittelujärjestöjen kansainväliseen IPPF-liittoon. Se joutui lakkauttamaan esimerkiksi Botswanassa kaikki neuvontaa ja palveluita tarjoavat liikkuvat klinikkansa.

Abortteja suukapulasäännös ei lopeta. Lääketieteen alan arvostettu Lancet-lehti julkaisi viime vuonna (siirryt toiseen palveluun) tutkimuksen, jonka mukaan raskaudenkeskeytysten määrä on monissa Saharan eteläpuolisen Afrikan maissa lisääntynyt 40 prosenttia, kun säännös on ollut aiempien republikaanipresidenttien aikana voimassa.

Lue myös: Trump vie rahat "aborttijärjestöiltä" – Senegalissa tuhannet naiset jäämässä ilman apua

Myös malarian hoito ja rokotukset vaarassa

Naisten oikeuksiin ja erityisesti seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvä moraalis-eettinen keskustelu tiivistyy usein aborttiin. Kyse on kuitenkin kaikkia väestöryhmiä koskevista laajemmista yhteiskunnallisista asioista.

– Ilman seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksia muutkaan ihmisoikeudet eivät voi oikein toteutua, Korhonen sanoo.

Hän korostaa, että rahoitusleikkaukset vaikuttavat yhteisöjen kaikkiin jäseniin.

Afrikassa monilla nyt suljetuilla klinikoilla on tutkittu ja hoidettu myös yleisiä ja vakavia sairauksia kuten malariaa tai syöpää ja annettu lapsille rokotuksia. Järjestöjen työ on monissa maissa tärkeää, koska laajoilla alueilla terveydenhuolto on heikkotasoista tai olematonta.

Afrikassa harvoilla klinikoilla on tehty pelkästään raskaudenkeskeytyksiä jo senkin takia, että abortti on monissa maissa tiukasti säännelty. Sen sijaan asemilla on tarjottu miehille ja naisille tietoa ehkäisykeinoista ja perhesuunnittelusta.

Rahantarve sulkee suut

Presidentti Trumpin allekirjoittama suukapulasäännös on johtanut Afrikan maissa myös itsesensuuriin. Väestöliiton kansainvälisten asioiden johtaja Elina Korhonen sanoo, että järjestöjen lisäksi monet maat ovat hyvin riippuvaisia Yhdysvaltain avusta.

– Mosambikissa oli ennen suukapulasäännöstä liberaalimpi aborttikäytäntö. Kun säännös tuli voimaan, Mosambik alkoi pelätä Yhdysvaltain avustusten menettämistä. Kaikki jäi kesken, eikä terveydenhuoltohenkiökunta saanut ohjeita, Korhonen sanoo.

Kehitys on ollut samantyyppistä muissakin maissa.

– Malawissa oli hyvin hyvin tiukka aborttilainsäädäntö, mutta uskonnolliset johtajat, politiikot ja järjestöt olivat jo päässeet keskusteluihin. Parlamentissa oli vireillä lakialoite aborttilainsäädännön muuttamiseksi. Se jäädytettiin vuonna 2017, kun pelättiin Yhdysvaltain vetävän tukensa pois Malawilta.

Myös Afrikkaan rantautunut koronapandemia vaikeuttaa jatkuessaan järjestöjen työtä käytännön tasolla.

– Ehkäisyvälineiden saatavuus vaikeutuu ja klinikoita suljetaan. Suunnittelemattomia ja luultavasti ei-toivottuja raskauksia tulee noin 15 miljoonaa lisää Afrikassa ensimmäisen vuoden aikana, Korhonen sanoo.

