Vihdoinkin keino saada sähkönsiirtoa halvemmalla? Ei sentään, kyseessä on kuluttajia hämäävä viritys ja taustalta löytyy viranomaisten vanha tuttu

Puhelin soi. Sähköasioissa soitteleva myyjä antaa ymmärtää, että tekemällä sopimuksen 365 Hankinta Oy:n kanssa asiakas voisi säästää merkittäviä summia sähkönsiirtokustannuksista.

Väite on virheellinen, sillä oikeasti sähkön siirtohintoja ei voi Suomessa kilpailuttaa. Sähkönsiirrossa toimivat alueelliset monopolit eikä sähkönsiirtoa voi ostaa niiden rajojen yli.

Kuluttaja-asiamies Katri Väänänen kertoo Ylen MOT-toimitukselle, että mahdollisella siirtohintojen kilpailutuksella myyminen täyttää harhaanjohtavan markkinoinnin tunnusmerkit.

– On selvä, että kyseessä on harhaanjohtava markkinointi. Mutta tavalliselle kuluttajalle käsitteet voivat olla vähän epäselviä, joten ei ole ihme, että voi “mennä vipuun”.

Kyse on todellisuudessa sähköntuottajan kilpailuttamisesta. Harhaanjohtavaa puhelinmyyntiä tehdään suomalaisen yhtiön nimissä, jonka omistajaksi ja hallituksen ainoaksi jäseneksi on ilmoitettu slovakialainen Juraj Jakabovic.

Kuvakaappaus: 365 Hankinta Oy:n vastaus puhelinmyynnin kohteena olleen henkilön reklamaatioon. Henkilö ei mielestään ollut tehnyt sopimusta yhtiön kanssa ja kyseenalaisti myös sähkönsiirron säästöillä markkinoinnin.

Siirtohintasäästöillä kaupittelulle on sosiaalinen tilaus

Siirtohintoihin vetoavalle markkinoinnille on syntynyt tilausta, sillä monia kansalaisia sähkön siirtohintojen korkea taso ja hinnannousu kiukuttavat (siirryt toiseen palveluun).

Sähkönsiirron kustannukset ovat nousseet Suomessa rajusti viime vuosina. Pelkästään vuosina 2013–2018 kuluttajilta perittävät maksut nousivat peräti 50 prosenttia.

Vuonna 2016 käytiin laajaa poliittista ja julkista keskustelua sähkönsiirtoyhtiöiden toiminnasta, kun Caruna ilmoitti rajuista hinnankorotuksista. Yle kertoi Carunan harrastavan myös verokikkailua.

Miten sähkönsiirtoa ”optimoidaan” kun sitä ei voi kilpailuttaa?

Sähkönsiirron säästöillä ratsastava 365 Hankinta Oy kaupittelee kyseenalaista palveluaan puhelinmyynnillä.

Puheluissa suomenkieliset myyjät kertovat, että yhtiöllä on “mahdollisuus optimoida sähkönsiirto asiakkaille”.

“Monella asiakkaalla ei ole heidän käytön nähden halvin mahdollinen siirtotuote käytössään”, 365 Hankinta Oy:n edustaja kirjoittaa yhdessä MOT:n näkemässä sähköpostiviestissä asiakkaalle.

Sähkönsiirtoa ei kuitenkaan voi kilpailuttaa eri yhtiöiden välillä. Siirrosta peritään alueellisen monopoliyhtiön määrittelemä perusmaksu sekä käyttöön perustuva maksu.

Sähkönsiirron hinnassa onkin suuria eroja eri yhtiöiden välillä: esimerkiksi Pohjois-Karjalassa, jossa 365 Hankinta on hankkinut asiakkaita, siirtohinta on korkeampi kuin vaikkapa pääkaupunkiseudulla. Vuosittain voisi omasta kulutuksesta riippuen säästää helposti satojakin euroja, jos sähkönsiirron voisi ostaa mistä tahansa yhtiöstä.

Mutta koska näin ei voi toimia, on vähintään epäselvää, mihin Hankinta 365 -yhtiön suurten säästöjen markkinointi perustuu. Tästä myös kuluttaja-asiamies on vaatinut yhtiöltä selvitystä.

Jokaisella alueellisella monopoliyhtiöllä on toki olemassa erilaisia siirtotuotteita kuten päivä- ja yösähkön tai talvi- ja kesäkuukausien erilaiset hinnat. Niiden välinen hintaero on kuitenkin usein pieni verrattuna eroihin yhtiöiden välillä.

Näin sähkölaskusi muodostuu Sähkön siirto Et voi kilpailuttaa, yhtiö määräytyy sähkön käyttöpaikan mukaan. Jakeluverkkoyhtiön liittymätyypin mukaan määräytyvä perusmaksu (esim. kuukausimaksu)

Sähkön siirtohinta kulutuksen perusteella (snt/kWh)

Sähkövero 2,79372 snt/kWh

Arvonlisävero 24% Sähköenergia Voit kilpailuttaa vapaasti. Sähköntoimittajasi mahdollinen kuukausimaksu

Sähkösopimuksesi mukainen hinta kulutuksen perusteella (snt/kWh)

Arvonlisävero 24%

MOT tavoitti 365 Hankinta -yhtiön slovakialaisomistajan Juraj Jakabovicin. Tämä kiistää, että asiakkaille luvattaisiin säästöjä. Jakabovicin mukaan yhtiö on luonut palvelun, jossa se ilman asiakkaalle koituvia kustannuksia selvittää, voisiko asiakas hyötyä siitä, että ottaisi käyttöön oman yhtiönsä erilaisen siirtotuotteen.

Jakabovic kertoo myös, että sähkönsiirrosta vastaavat yhtiöt eivät kannusta kuluttajia parhaan siirtohinnan löytämiseen: asiakkaalla saattaa olla esimerkiksi turhan suuri pääsulake ja siksi hän joutuu liian kalliiseen hintaryhmään.

Pääsulakkeen vaihtaminen pienemmäksi voi vaikuttaa siirtomaksuihin tai olla vaikuttamatta, riippuen paikallisen sähkönsiirrosta vastaavan yhtiön käytännöistä ja hintaryhmistä. Kustannuksia voi myös tulla itse sulakkeen vaihdosta.

Kuluttaja-asiamies: ennakkomaksuille pitää olla erityinen peruste

365 Hankinta vaatii asiakkaalta ensimmäisen laskun yhteydessä 20 prosentin “ennakkomaksun”. Se lasketaan asiakkaan arvioidun vuosikulutuksen perusteella ja voi olla satoja euroja asiakasta kohden.

Yhtiö perustelee ennakkomaksua “pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla”.

“Sähkön hankinta peilaa pohjoismaalaisen sähköpörssin laskentalogiikkaa, johon asennetaan vakuuksia. Maksamme sähköstä pörssille päivittäin ja syystä laskutustapa 20% ennakko”, yhtiön verkkosivuilla kerrotaan.

Yhtiö ei verkkosivujensa mukaan tarjoa muuta laskutusmallia.

Kuluttaja-asiamiehen mukaan yhtiön ennakkomaksu voidaan rinnastaa niin sanottuun vakuuteen.

– Laissa ei määritellä milloin vakuutta voidaan vaatia, mutta yleisissä sähkönmyyntiehdoissa todetaan, että vakuutta tai ennakkomaksua voi uudelta asiakkaalta vaatia vain, jos on erittäin painava syy. Tällainen painava syy voi olla esimerkiksi perusteltu epäily siitä, että kuluttaja ei pysty suoriutumaan maksuista.

– Edes yksittäinen maksuhäiriömerkintä ei yksinään oikeuta vaatimaan vakuutta. Se, että kaikilta uusilta asiakkailta vaaditaan vakuutta, ei ole ehtojen mukaista, sanoo kuluttaja-asiamies Väänänen.

Asiasta on tehty Kilpailu- ja kuluttajaviraston ratkaisu muun muassa vuonna 2016 (siirryt toiseen palveluun).

Hankinta 365 Oy:n käsityksen mukaan yhtiön ennakkomaksuja ei voida rinnastaa vakuuteen vaan kyse on siitä, että ensimmäinen lasku on ennakkolasku ja sitten siirrytään jälkikäteislaskutukseen. Yhtiön omistaja Jakabovic perustelee vastauksessaan asiakkailta vaadittavaa ennakkoa sillä, että näin “turvataan” sähköpörssistä ostettavan energian maksaminen.

Kuluttaja-asiamies Väänänen pitää ongelmallisena myös sitä, että palvelua myydään puhelimessa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto vaati tänä kesänä rajoituksia puhelinmyyntiin (siirryt toiseen palveluun). Ongelma ei viraston mukaan koske yksinomaan sähkönmyyntiä vaan myös muita tuotteita ja palveluja.

Lähteet: Esimerkkihenkilöiden sähkölaskut, PKS:n ja Vantaan energian hinnastot ja asiakaspalvelu. Pohjois-Karjalan sähköllä on tänä kesänä sähkönsiirron hintaa alennettu touko-elokuun ajaksi. Kesäale vähentää esimerkkiomakotitalon sähkönsiirtokustannuksia vuositasolla noin 50 euroa ja kerrostaloasunnon osalta noin 20 eurolla tähän laskelmaan verrattuna.

Yli sata valitusta

Kilpailu- ja kuluttajavirasto kertoi heinäkuun alussa selvittävänsä 365 Hankinta Oy:n toimintaa. (siirryt toiseen palveluun) Viranomaisselvityksestä uutisoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

Yhtiö on laskuttanut asiakkaita, vaikka nämä omasta mielestään eivät ole edes tehneet sopimusta. Kilpailu- ja kuluttajavirastosta kerrotaan MOT:lle, että 365 Hankinta -yrityksen toimintatavoista on tähän mennessä tehty 129 valitusta. Niistä valtaosa on jätetty heinäkuun aikana.

Yhtiön omistaja Juraj Jakabovic kiistää perusteettomat laskut ja vetoaa siihen, että sopimuksen tekemisen osuus myyntipuhelusta nauhoitetaan ja tarkistetaan. Hän myös kertoo, että yhtiö on vaihtanut kuljetusyritystä, jotta asiakkaat saisivat sopimuksen itselleen määräajan puitteissa.

Vaikka kyseessä on tuoreehko yhtiö ja sähkösopimuksia kaupitellaan nimenomaan sähkön siirtohinnoista säästämisellä, toimintamallin taustalla vaikuttaa olevan pitkään alalla toiminut henkilö.

Ylen MOT-toimituksen selvityksen mukaan 365 Hankinta -yhtiön kyseenalainen markkinointi kytkeytyy ainakin kahteen muuhun aikaisempaan tapaukseen Suomessa: yhtiöihin nimeltä 220 Energia Oy ja Fi-Nergy Oy.

Jäljet johtavat alan ”sarjatoimijaan”

365 Hankinta Oy:n omistavalla Jakabovicilla ei Ylen MOT-toimituksen selvityksen mukaan vaikuta olevan tiiviitä suhteita Suomeen.

Suomalaisen yhtiön perustaminen näyttää liittyvän hänen liikekumppaniinsa. Jakabovic on perustajaosakas ja hallituksen jäsen slovakialaisessa yhtiössä, jonka nykyinen osakas on Håkan Gustafsson.

Gustafsson on sähkönmyynnin konkari, jonka kahden yhtiön toimintaan viranomaiset ovat puuttuneet Suomessa. Vuonna 2014 markkinaoikeus kielsi Gustafssonin 220 Energia Oy:tä muuttamasta yksipuolisesti ja lainvastaisesti sopimusehtojaan. (siirryt toiseen palveluun) Markkinaoikeus käsitteli asiaa kuluttaja-asiamiehen hakemuksesta.

Tammikuussa 2020 Kilpailu- ja kuluttajavirasto varoitti kuluttajia (siirryt toiseen palveluun) Gustafssonin toisesta yhtiöstä eli Fi-Nergy Oy:stä. Viranomainen oli saanut useita ilmoituksia Fi-Nergy Oy:n tekemistä virheistä sopimuksissa ja laskutuksessa.

Ylen MOT-toimitus on saanut vinkkejä Fi-Nergy Oy:n kyseenalaisista toimintatavoista. Yhtiö on muun muassa perinyt liian suuria maksuja sähkön myynnistä, eikä se suostu palauttamaan asiakkailleen rahoja.

365 Hankinta Oy on ilmoittanut verkkosivujensa avaamisen yhteydessä myös saman puhelinnumeron, joka on ilmoitettu yhteystiedoksi kahdelle Gustafssonin suomalaiselle ja kolmelle hänen virolaiselle yhtiölleen.

Näin toimijat selittävät yhteyttä yritysten välillä

MOT:n haastattelema Håkan Gustafsson kiistää jyrkästi, että hänellä olisi rooli 365 Hankinta -yhtiössä. Sen omistaja eli Juraj Jakabovic kertoo olleensa heinäkuun loppuun asti töissä Gustafssonin alaisena Fi-Nergy Oy:ssä ja samaan aikaan harjoittaneensa omaa liiketoimintaansa 365 Hankinta -yhtiössä.

Gustafssonin mukaan hän on ystävänpalveluksena rekisteröinyt 365 Hankinta Oy:n verkkosivut sekä auttanut ystäväänsä ja alaistaan hankkimaan ja perustamaan oman yrityksen.

Yhtiöiden monet toimintatavat ovat samankaltaisia. Myös Gustafssonin Fi-Nergy markkinoi säästöjä sähkönsiirrossa. Jos asiakas löytää heidän verkkopalvelunsa avulla säästöjä omissa sähkönsiirtomenoistaan, yhtiö ottaa siitä palkkion.

Voidaanko sanoa, että 365 Hankinta on ottanut käyttöön Fi-Nergyn toimintamalleja? Kun kyseessä on henkilö, joka on työskennellyt kanssasi vuosia?

– Varmasti näin on, hän on myös halunnut jatkaa sellaisia aktiivisia myyntikanavia, joista me olemme itse luopuneet, kuten puhelinmyynti. Ja totta kai olemme silloin ohjanneet hänen yritystään meidän yhteistyökumppanin kanssa yhteen, sanoo Gustafsson.

Jakabovic on nyt lähes puolitoista vuotta ollut yhtä aikaa Fi-Nergyn palveluksessa ja oman saman alan yrityksen omistaja.

Eikö ole erikoista, että alaisesi perustaa tavallaan alan kilpailevan yrityksen?

– Me luovuimme yhdestä asiakashankintakanavasta, niin ei se minua haittaa. Kyllä kilpailua maailmaan mahtuu.

Gustafsson kiistää saavansa taloudellista etua 365 Hankinta Oy:stä.

Kuluttaja-asiamies vaatii toimintakieltoa suomalaismiehelle

Markkinaoikeus saa ratkaistavakseen Fi-Nergyä koskevan Kilpailu- ja kuluttajaviraston vaatimuksen. MOT:n oikeudesta hankkimasta hakemuksesta käy ilmi, että virasto esittää kieltovaatimuksia paitsi yhtiölle, myös Gustafssonille henkilönä. Tämä on toimenpiteenä poikkeuksellinen.

– On harvinaista että näin tehdään, mutta tämä on välttämätöntä ja markkinaoikeus voi antaa kiellon sekä yritykselle että henkilölle, toteaa Väänänen.

Sekä Gustafssonia että Fi-Nergyä vaaditaan lopettamaan sopimusehtojen yksipuolinen muuttaminen sekä asiakkaiden kannalta kohtuuttomat laskutuskäytännöt. Hakemuksessa muutettavia toimintatapoja on kuusi ja jokaista muutosvaatimusta vaaditaan tehostettavaksi 100 000 euron uhkasakolla.

Hakemuksessaan kuluttaja-asiamies perustelee tätä sillä, että Gustafsson on jatkanut markkinaoikeuden aiemmin kieltämiä toimintatapoja Fi-Nergyn vastuuhenkilönä. Tämä osoittaa hakemuksen mukaan “ilmeistä henkilökohtaista piittaamattomuutta kuluttajan suojaksi asetettujen säännösten noudattamisesta”.

Kuluttajien kannalta on erityisen haastavaa, että Gustafssonin kaltaiset toimijat jatkavat toimintaa uuden yhtiön nimissä jouduttuaan viranomaisten kanssa hankaluuksiin.

– Vaihdetaan muutaman vuoden välein yhtiön nimeä ja sama toimintamalli jatkuu. Saamme kyllä näistä nopeasti tietoa, mutta kuluttajilta tämä edellyttää aktiivisuutta, on paljon vaadittu että ottaa selvää näistä taustoista. Kun tähän yhdistetään vielä yleisesti puhelinmyynnin ongelmat, tästä tulee kuluttajien kannalta ongelmallista.

Yrittäjä vetoaa nopean kasvun aiheuttamiin haasteisiin

Gustafssonin mukaan Fi-Nergy kasvoi niin nopeasti, että asiakaspalvelussa olikin ongelmia, jotka on nyt hänen mukaansa korjattu.

– Viime syksynä aloitimme myynnin ja teimme kolmessa kuukaudessa 10 000 sopimusta. Idea oli hyvä, mutta prosessia ei oltu viety loppuun. Joulukuusta helmikuuhun emme kertakaikkiaan pystyneet palvelemaan kaikkia asiakkaita.

MOT:n tietojen mukaan ongelmia esimerkiksi rahojen palautusten kanssa on ollut myös helmikuun jälkeen.

– Kyllä, koko ajan parannamme toimintaamme kuten laskutusta ja koulutamme ihmisiä, meillä on vielä monessa asiassa myös varmasti parantamisen varaa.

Osittain Gustafssonin mukaan kyse on myös siitä, että markkinaoikeudessa haetaan ennakkoratkaisua muun muassa siihen, voiko sähkönmyyntisopimuksia tehdä sellaisten asiakkaiden kanssa, joilla on vielä yli kuusi kuukautta entistä määräaikaista sopimusta jäljellä.

Kuluttaja-asiamies tulkitsee yhtiön muuttaneen sopimusehtojaan yksipuolisesti. Gustafsson on eri mieltä.

– Kyseessä ei ole sopimuksen muuttaminen vaan hinnoittelumuutos, jollaisia on oikeus tehdä, jos ilmoittaa siitä 30 päivää aikaisemmin.

Markkinaoikeudesta kerrotaan, että käsittelypäivää Fi-Nergyn tapaukselle ei ole vielä päätetty. Kuluttajavirasto ei myöskään ole tehnyt päätöstä siitä, miten se mahdollisesti etenee sähkönsiirrolla markkinoivan 365 Hankinta Oy:n suhteen. Yrityksestä on tehty tutkintapyyntöjä myös poliisille.