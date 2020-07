Lentomatkustajat eivät kerro oireistaan rehellisesti, epäilee HUSin diagnostiikkajohtaja – Miksi kaikkia Suomeen saapuvia ei sitten testata?

Lentokentällä aloitetaan lähipäivinä maahan saapuvien matkustajien koronavirustestaus. Viranomaiset ohjaavat testiin henkilöt, joilla on taudin oireita tai jotka epäilevät altistuneensa tartunnalle. Valitulla toimintavalla ei millään löydetä kaikkia koronaviruksen kantajia, koska saapuvien joukossa voi olla muun muassa oireettomia matkustajia.

HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen on huolestunut erityisesti siitä, kuinka rehellisesti ihmiset ilmoittavat oireistaan. Lentokentällä ohjataan koronatestiin ainoastaan matkustajan itsenäisesti täyttämän oirekyselyn perusteella.

– Kyllä se riski on, että ihmiset eivät vastaa ihan rehellisesti tällaisiin oirekyselyihin. Uskoisin, että suomalaiset ovat aika luotettavia tässä suhteessa, mutta jos ulkomailta tullaan jollekin lyhyelle keikalle Suomeen, niin aika harva varmaan haluaisi vapaaehtoisesti jäädä kahden viikon karanteeniin oireilun tai testituloksen takia.

Sama asia huolettaa monia muitakin ja muun muassa sosiaalisessa mediassa on vaadittu kaikkien lentomatkustajien testaamista. Esimerkiksi Yle Uutisten verkkosivujen keskustelussa pohditaan näin:

"Entä oireettomat taudinkantajat? Kaikki testeihin joka rajalla ja pakollinen karanteeni kaikille maahan tulleille", kommentoi Yle uutisten sivuilla lentokenttätestaamisen aloittamisuutista nimimerkki Hööps.

Jos kaikki matkailijat testattaisiin, testejä ei riittäisi suomalaisille

Oireettomia viruksenkantajia pääsee siis jatkossakin lentokentän kautta maahan eli miksi kaikkia saapujia ei testata, jotta mahdollisimman moni taudin levittäjä saataisiin karanteeniin jo rajalla?

Testaamisen ulottaminen kaikkiin maahan saapuviin matkustajiin ei ole lentokenttätestaamista valmistelevien viranomaisten mukaan ylipäätään mahdollista siksi, ettei siihen ole testauskapasiteettia.

– Jos kaikki testattaisiin, yksikään suomalainen ei pääsisi testiin. Meillä on kapasiteettia 15 000 testiin päivässä koko Suomea varten. Kohta matkustajia tulee olemaan 15 000 tai 20 000 päivässä ja flunssakausikin on alkamassa, kertoo Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhoidon toimialan apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö.

Myös HUSin diagnostiikkajohtaja Lehtonen sanoo, että kaikkien testaamiseen kapasiteetti ei lentokentän matkustajamäärillä riitä, joten riskiarvioon perustava valikoiva testaus on paras vaihtoehto. Testattavien seulontaa saatetaan Lehtosen mukaan kuitenkin tarkentaa jo muutaman viikon kuluttua.

– Voimme toki, kun kokemusta ja dataa kertyy, parantaa testauksen kohdennusta niihin, jotka ovat todennäköisimpiä viruksen kantajia. Esimerkiksi voimme testata tietystä maasta tulevia tai tietyn ikäisiä, jos havaitsemme, että näillä ryhmillä on enemmän koronavirusta.

Myös negatiivisen testituloksen antaneissa saattaa olla tautiin pian sairastuvia, koska virus ei välttämättä näy heti testissä, eivätkä testitulokset ole täysin luotettavia.

Vaaditaanko matkustamiseen pian negatiivinen koronatesti lähtömaassa?

Tällä hetkellä Helsinki-Vantaanlentokentän kautta maahan tulee vielä reilusti alle 10 000 ihmistä päivässä, mutta lentoliikenne on vilkastumassa. Matkustajamäärän kasvu asettaa esteitä testaamisen järjestämiselle muunkin kuin kapasiteetin puolesta, sanoo Vantaan sotejohtaja Aronkytö.

– Kun matkustajamäärät nousevat kymmeniin tuhansiin viikossa ja jopa satoihin tuhansiin kuukaudessa, saapuvien testaaminen ei ole mahdollista saapumispaikassa, koska matkustajia on niin paljon. Se pitää tehdä silloin lähtömaassa.

Lentokentän testaamistoiminnasta vetovastuussa oleva Aronkytö katsoo, että lähipäivinä käynnistyvä valikoiva testaaminen riittää Helsinki-Vantaalla hyvin, jos tilanne pysyy rauhallisena.

– Mikäli Euroopassa lehahtaa uudestaan, voi olla, että koneeseen nousemiseen aletaan laajemminkin vaatia esimerkiksi kolme päivään ennen lähtöä tehty negatiivinen koronavirustesti.

Muutos voi tapahtua nopeastikin, sillä testaaminen rajoilla sekä lentoliikenteessä on jo lisääntymässä globaalisti, kertoo HUSin diagnostiikkajohtaja Lehtonen.

– Eri mailla on hyvin tiukkoja testausjärjestelmiä ennen kuin maahan pääsee ja monen lentoyhtiön politiikassa on se, että täytyy käydä koronatestissä ennen kuin voi nousta koneeseen. Tällaiset käytännöt varmaan yleistyvät ja sen takia minusta on tärkeää, että Suomessakin seurataan tilannetta.

