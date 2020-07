Kaamasessa tankataan Suomen kalleinta bensaa ja huomenna hinta nousee – Veikko Aikion mukaan ollaan kipurajalla: "Ei täällä voi raitiovaunuun hypätä"

Veronkorotus siirtyy todennäköisesti suoraan polttoaineiden hintaan. Litrahinta on siis kallistumassa 6–7 sentillä.

Hintavertailun mukaan Inarin Kaamasessa tankataan litrahinnaltaan yli 50 senttiä kalliimpaa bensaa kuin halvimmalla bensatankilla.

Polttoaine.net-sivuston (siirryt toiseen palveluun)mukaan halvimmillaan 95E10:n hinta on Lahdessa, 1,318 euroa litralta, kun se kalleimmillaan eli Kaamasessa on ollut 1,870. Valtaosalla asemista, esimerkiksi pääkaupunkiseudulla ja Keski-Suomessa, hinnat pyörivät runsaan 1,3:n ja runsaan 1,4:n välillä.

Lauantaina voimaantuleva veronkorotus nostaa dieselin ja bensiinin hintoja yleisesti 6–7 senttiä litralta.

Veikko Aikio asuu talvet Ivalossa ja keväästä syksyyn lapsuudenkodissaan Iijärvellä, jonne Ivalosta on matkaa on noin 230 kilometriä. Korkeimmalla 95:n hinnalla Aikion kauppareissun bensakulut omalla autolla nousisivat reilusti yli 50 euroon, kun halvimmalla bensataksalla kuluja syntyisi noin 35 euroa.

– Kipurajoilla mennään polttoaineen hinnan kanssa. Mutta ei auta valittaa, ostettavahan se on, Aikio tuumii.

Ainoa keino säästää olisi vähentää ajamista, mutta helppoa se ei näillä selkosilla ole. Julkista liikennettä ei juuri ole, mutta töissä, kaupassa ja muilla asioilla on päästävä käymään.

– Ei täällä ole mahdollisuutta raitiovaunuihin hypätä. Aina pitää jokin kone käynnistää, että pääsee paikasta toiseen. Soutaahan tietysti voisi, mutta kun Iijärvikin on 22 kilometriä pitkä, niin aika pitkiä tulisi reissuista, Aikio lohkaisee.

Veikko Aikio muistuttaa, että oma auto on monin paikoin välttämätön, koska julkista liikennettä ei ole. Jarmo Siivikko / Yle

Aikiolta ei löydy ymmärrystä veronkorotukselle, joka väistämättä nostaa polttoaineiden hintaa elokuun alussa.

– Se on minusta tässä tilanteessa pikkuisen hölmöläisen hommaa. Juuri kun aletaan koronan kurimuksesta jollain tavalla toipua, ei olisi kyllä nyt tarvinnut hallituksen tuollaisia päätöksiä tehdä.

Bensatuotot eivät elätä huoltoasemaa

Inarissa huoltoasemaa pyörittävän Raimo Waseliuksen asemalla bensan hinta on maltillisempi kuin vajaan puolen tunnin ajomatkan päässä Kaamasessa. Heinäkuun lopussa 95E10-mittarissa on litrahintana 1,45.

Waselius ei usko, että autoilijatkaan pitävät korotusta kovin pahana, koska polttoaineiden hinnat ovat olleet jo tovin tavallista alempana.

– Eihän me sille mitään voida, tämähän on päätetty jo viime kesänä. Valtio tarvitsee rahaa.

48 vuotta huoltoasemaa pyörittäneen Waseliuksen mukaan yrittäjä ei omin toimin voi hintaan paljon vaikuttaa. Hän myös huomauttaa, että mittarikentän tuotoilla yritystä ei voisi pyörittää.

– Kyllä se on sisäkauppa ja ruoan myynti, siinä vielä katetta on.

Ruokapuolta on Waseliuksen asemalla pyöritetty 15 vuotta.

Taksiyrittäjä laittaa ajoon vähäruokaisimman auton

Inarilaisen taksiyrittäjän Markku Arrelan kahdeksan taksia ajavat vuodessa noin 600 000 kilometriä, joten muutokset dieselin ja bensiinin hinnassa tuntuvat yrityksen taloudessa voimakkaasti.

– Eihän tämä korotus tietenkään ole hyvä kuljetusalalle. Se vaikuttaa paljon, kustannukset kasvavat.

Arrela käyttää kustannusten hillitsemiseen niitä keinoja, joita on käytettävissä.

– Kyllä tulee katsottua halvempaa polttoaineen hintaa, ja jos kaikki autot eivät ole menossa, valitsee auton, joka syö vähemmän.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on huolissaan polttoaineveron korotuksen seurauksista kuljetusalalle. SKAL arvioi, että yksittäiselle ajoneuvoyhdistelmälle muutos voi merkitä noin 10 000 euron lisälaskua vuodessa.

Hintaerot voivat juontaa kustannuseroista ja korona-ahdingosta

Polttoaineiden hintaa syrjäisillä seuduilla nostavat kuljetuskustannukset ja oma vaikutuksensa lienee kilpailijoiden vähyydelläkin.

Kustannuseroja voi syntyä esimerkiksi siitä, miten kaukana jakelupiste sijaitsee ja millainen on aseman säiliöiden kapasiteetti eli paljonko polttoainetta kerralla toimitetaan.

Mittarikentällä ei ollut heinäkuun lopussa ruuhkaa. Jarmo Siivikko / Yle

Yleistä hintatasoa korkeammille hinnoille voi osaselitys löytyä tällä hetkellä koronavaikutuksista. Huoltoasemillekin tilanne äityi vaikeaksi ja ne kärsivät isoja tappioita. Osa yrityksistä joutui keväällä sulkemaan ovet kokonaan ja lomauttamaan henkilöstöä.

– Saattaa olla, että kun korona on tuonut vaikeuksia, niin hetkellisesti yritetään saada isompaa katetta, varsinkin jos kilpailijoita ei ole likellä, sanoo Suomen Bensiinikauppiaitten ja Liikennepalvelualojen Liitto SBL:n puheenjohtaja ja toimitusjohtajan tehtäviä hoitava Juha Yli-Kesäniemi.

Hintakisa on öljy-yhtiöiden käsissä

Yli-Kesäniemi painottaa, että itsenäisillä bensiinikauppiailla ei juuri ole mahdollisuuksia kilpailla hinnalla, vaan kilpailu on pääsääntöisesti öljy-yhtiöiden välistä. Taistelu markkinaosuuksista voi Yli-Kesäniemen mukaan olla ajoittain kovaakin alueellisesti.

– Ei meillä ole mahdollisuuksia olla hintakilpailussa mukana. Öljy-yhtiöiden automaattijakelupisteissä ulosmyyntihinta on alempi kuin hinta, jolla yhtiö myy ketjunsa kauppiaalle.

Yli-Kesäniemi arvioi veronkorotus on niin suuri, että se on siirrettävä pumppuhintoihin nopeasti.

– Ensi yönä voimaantuleva nosto on 2000-luvun suurin veronkorotus. Järkyttävän iso, sanoo Yli-Kesäniemi.

Yli-Kesäniemen mielestä varsinkin maaseutualueille veronkorotus on kova isku. Julkinen liikenne on lähes olematonta, joten useimmille oma auto on välttämätön.

